Widerstand gegen den Aufstieg einer freimaurerischen Weltordnung

Von Julian Rose (globalresearch)

Die bedeutungsvollsten Gespräche, die in Frage stellen, was die bösartigen Kräfte antreibt, die unseren Planeten kontrollieren, untersuchen nicht, inwieweit sich die politische, militärische und religiöse Führung entschieden hat, sich in ihrem Verlangen nach absoluter Macht, Prestige und Reichtum an die satanischen Kräfte zu wenden.

Nach der Sättigung der „offiziellen“ Version der Ereignisse des 11. Septembers, die von den Mainstream-Medien zum Gedenken an den 25. Jahrestag der Zerstörung der Zwillingstürme getragen wurden, kann man im Ausmaß der weltweit koordinierten großen Täuschung aussagen, die zusammengestellt wurde, um uns zu verführen, um die Mainstream-Berichterstattung über dieses Ereignis zu akzeptieren.

Was immer deutlicher wird, ist das Ausmaß, in dem die Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, die Lüge zu leben – und dass diese Lüge das gesamte Spektrum der Mechanismen abdeckt, die unser tägliches Leben regeln: die stZivilisation des 21. Jahrhunderts.

Was meine ich damit?

Ich meine, dass die Täuschung, die der „offiziellen Version“ der Ereignisse vom 11. September und der anschließenden Einführung des „Kriegs gegen den Terror“ zugrunde liegt, alle Aspekte der zeitgenössischen Top-down-Governance durchdringt und daher jeden Aspekt unseres Lebens färbt. Und da das Leben ein dynamisches Ereignis ist, bleibt nichts statisch. Wenn also eine Welle des Bewusstseins unser Bewusstsein stärkt und uns befähigt, den Status quo ernsthaft zu beeinflussen, wird alles schlimmer.

Diese berechnete Lebensverzerrung beinhaltet eine paranormale Ebene. Eine freimaurerische Aktivierung.

Um den Punkt zu veranschaulichen, zwei Aspekte von 9/11 liefern die unwiderlegbaren Beweise für die große Täuschung, die in das Ereignis eingebaut wurde, und die Art und Weise, wie es berichtet wurde.

Zuerst erlebten wir eine Live-Berichterstattung über einen BBC-Ansager, der den Einsturz des dritten Gebäudes beschreibt, während es im Hintergrund leicht sichtbar ist, unberührt, wie durch das Glasfenster des Studios zu sehen. Die Nachrichtenleserin kam mit ihrem Drehbuch einfach aus der Spüle und das noch nicht gezündete dritte Gebäude stand noch unberührt, als sie seinen Zusammenbruch ankündigte.

Das zweite Beispiel – und es werden sich noch viel mehr andere erinnern – ist, dass die Türme in nur 7 Sekunden heruntergekommen sind. Erfahrene Ingenieure bezeugten, dass dies nur durch einen professionell ausgeführten kontrollierten Abbruch erreicht werden konnte.

Die makabere Veranstaltungsreihe vom 11. September (11 = Zwillingstürme) 2001 erstreckt sich auf jeden Aspekt des Völkermords. Die Filmteams waren perfekt vorhanden, um aufzuzeichnen, was ein Flugzeug zu sein scheint, das in den zweiten Turm fliegt. Ich erinnere mich an die ruhige Stimme des BBC-Nachrichtensprechers, der ankündigte: „Und jetzt sehen wir, dass ein Flugzeug den zweiten Turm trifft“.

All dies hat stark okkulte Obertöne. Die Veranstaltung wurde, glaube ich, mit Hilfe paranormaler Kräfte vorbereitet und durchgeführt, die mit einem freimaurerischen Priestertum zusammenarbeiteten, das sich aus denen in hohen Regierungs- und Militärpositionen zusammensetzte.

George Bushs völlig unbeeindruckte „Nicht-Reaktion“ auf den Empfang der Nachrichten, während er sich an eine Gruppe von Schulkindern wandte, enthüllt einen Schlüsselbeweis für die Rolle, die nicht fühlende, psychopathische Personen innerhalb der Drahtzierung solcher Vorfälle spielen.

Dämonen sind real. Sehr real. Sie sind nicht menschlich, sondern können durch hohe rituelle framenhafte Praktiken und andere solche Verlockungen satanischer Kräfte in geheimen Zentren der dunklen Anbetung in den Menschen gelangen.

Freimaurer haben Zugang zu einer großen Anzahl von „Lodges“, insbesondere in Nordamerika und Europa. Sie erscheinen an der Oberfläche als gutartige, sogar sozial engagierte Einrichtungen. Viele Teilnehmer der niedrigeren Ordnung haben keine Ahnung, was an der Spitze vor sich geht und leugnen entschieden, dass sie falsch handeln.

Erweitern Sie nun dieses allgemeine Maß an Unwissenheit in die Funktionsweise der Gesellschaft als Ganzes, und Sie werden sehen, dass die Mehrheit so diejenigen sieht, die sie politisch, militärisch und psychologisch einsperren. In beiden Fällen ist es das gleiche Theater.

„Der Krieg gegen den Terror“, der von George Bush nach dem 11. September angekündigt wurde, sollte treffender als „Krieg des Terrors“ bezeichnet werden, denn so erreicht die „Elite“ / Okkulte Partnerschaft ihre Ambitionen. Alles wird in eine Umkehrung seines wahren Selbst verwandelt, die Angst als zugrunde liegender emotionaler Faktor verbreitet.

Erleben Sie, wie Saddam Hussein fälschlicherweise beschuldigt wurde, im direkten Besitz von Massenvernichtungswaffen zu sein, als es in Wirklichkeit keine solchen Waffen gab und ein Großteil seiner Herrschaft darin bestand, sein Volk bei Projekten zur Wiederherstellung von Nahrungsmitteln und Wasser zu unterstützen, ohne eine direkte Bedrohung für den Westen darzustellen.

Erleben Sie, wie Russland durch erfundene Geschichten über seine hegemonalen Interessen und dann die absichtliche Verhöhnung durch die NATO in den Hauptschurken unserer Zeit verwandelt wurde, indem es sein erklärtes Versprechen, die Linie der Berliner Mauer nie weiter nach Osten zu bewegen, offen gebrochen hat.

Erleben Sie, wie die Weltgesundheitsorganisation eine globale Pandemie und Massensperre für nicht empirische Beweise für ein tödliches „Corona-Virus“ erklärt.

Berücksichtigen Sie den Rücken zu dem Netanjahu-Dekret, dass nur die Auslöschung des Gazastreifens und die Ausrottung des palästinensischen Volkes für den Ausbruch und die daraus resultierenden Morde vom 7. Oktober th2023 sühnen würden. Erinnern Sie sich daran, dass Netanjahu erklärte: „Es ist Gottes Wille“ für einen so großen Völkermord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern, die begangen werden sollten.

Erleben Sie, wie sich Trumps Pläne, Frieden in Gaza zu schaffen, als Pläne herausstellten, um ihn in einen Immobilienentwicklungsschläger zu verwandeln, in dem kein Palästinenser vor Ort war.

Diese Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs der jüngsten offenen Umkehrung unseres angeborenen menschlichen Strebens nach Gerechtigkeit, Frieden und Liebe – stattdessen die vollständige Umkehrung dieser, einschließlich der Umkehrung des Strebens nach Wahrheit.

Die bedeutungsvollsten Gespräche, die in Frage stellen, was die bösartigen Kräfte antreibt, die unseren Planeten kontrollieren, untersuchen nicht, inwieweit sich politische, militärische und religiöse „Führung“ entschieden hat, sich in ihrem Verlangen nach absoluter Macht, Prestige und Reichtum an die satanischen Kräfte zu wenden.

Die feige und völlig irrationale „Angst vor Israel“, die unter anderem dazu führt, dass wohlhabende westliche Nationen keine ernsthaften Maßnahmen ergreifen, um das radikale zionistisch inspirierte Blutbad des Gazastreifens und die erzwungene Evakuierung von Palästinensern aus ihren Häusern im Westjordanland zu blockieren, ist ein Ausdruck davon, wie weit eine unterbewusste Akzeptanz des Bösen in politische Institutionen, Banken, militärische und technokratische Staatsbehörden eingedrungen ist. Letztendlich finden Sie ihren Weg in die schwachen Köpfe der normalen Bürger.

Es gibt eine Zurückhaltung vieler „Down the Rabbit Hole“ -Aktivisten, um zu sehen, dass das transhumane Ideal, das vom Weltwirtschaftsforum (Yuval Noah Harari) und der jüngsten Explosion der KI-Robotik gefördert wird, ihre Quelle im selben Anti-Lebens-Kult hat, der das 9/11-Monster konzipiert und ausgeführt hat.

Hier muss man offen sein, die Existenz einer jenseitigen Dimension umgekehrter und verdrehter Werte zu erkennen, die dazu verwendet werden, die Wellenmuster der natürlichen menschlichen Kommunikation bewusst zu verzerren und dann die verzerrten Ergebnisse als „die Realität“ darzustellen. In dem Maße, in dem die Gesellschaft als Ganzes jetzt nach einer gefälschten Version dessen arbeitet, was wir „echtes“ oder „wahres Leben“ nennen.

Die New World Order, Great Reset, Agenda 2030, Net Zero-Agenden basieren auf einer Zusammenarbeit mit denselben anderen dimensionalen, sykophantischen, unsinsensiösen, anti-life-Entitäten.

Eine negative Energie, die ausdrücklich eingeladen wurde, durch das Medium der einzelnen erdgebundenen Menschen zu operieren. Diejenigen, die solche Wesen aufrufen, ihnen die Macht über empörte, einfühlsame Mitglieder der menschlichen Rasse zu geben und dadurch das Schicksal des Planeten zu kontrollieren.

Die große Mehrheit der Menschheit hat es völlig versäumt, diese höchst zerstörerische Praxis zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Deshalb sind die Dinge so schlimm wie sie sind.

Seit Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde, haben wir uns daran gewöhnt, den daraus resultierenden Größenwahn aus erster Hand mitzuerleben. Trumps Wahl von hartnäckigen, rücksichtslosen Milliardären, die Führungspositionen in seinem Kabinett erhalten haben, hat einen solchen Größenwahn immer weiter in unsere Mitte getrieben.

Dies ist nicht, um Elon Musks Anspruch zu ignorieren, die Welt zusammen mit Bill Gates, Black Rock, der City of London und der Clique von Silicon Valley-Super-Egos zu regieren, die ihre toxische Suppe aus binären digitalen Abstraktionen und verführerisch intelligenten „Bots“ kühl schaffen.

Nichts davon drückt das Leben aus, im wirklich menschlichen Verständnis dieses Wortes. Es ist eine auferlegte Matrix, die von submenschlichen Wesenheiten ohne einen emotionalen Fluss und mit Steinherzen entwickelt wurde.

Wir empfindungsfähigen, warmen empathischen Menschen sind die letzten wahren Vertreter des Lebens, das uns durch eine wohlwollende universelle Kraft geschenkt wurde. Wir haben uns entschieden, unsere Kräfte der Unterscheidung, Verantwortung und Liebe zu nähren und unsere Seelen nicht an die materialistischen/hedonistischen Verlockungen zu verkaufen, die in jeder Ecke der Welt verkauft werden.

Wir sind daher Hüter eines unersetzlichen Geschenks, das uns die Macht gibt, für die Erlösung und Ausdehnung der sehr unverfälschten und allmächtigen Lebenskraft zu kämpfen, die die dämonischen Wesen ins Aussterben treiben und auf diesem Planeten durch seelenlose, von der Technik durchdringte menschliche Nachbildungen ersetzen wollen: „Transhumans“.

Sie verehren fortschrittliche Technologie als ihren Gott, ihren Meister. Es ist die Waffe der Wahl für die Übernahme unseres lebenden, atmenden, strahlenden Planeten. Wir empfindungsfähigen empathischen Menschen sind seine einzige Widerstandslinie. Sie wissen, dass unsere Kräfte größer sind als ihre, aber zählen darauf, uns davon zu überzeugen, dass dies nicht der Fall ist.

Ihre gefährlichste Waffe ist die ewige „Provokation der Angst“, gefolgt von der Verlockung von Menschen zu einer verführerischen und energieraubenden Faszination/Sucht nach Bequemlichkeit und Komfort: „Smart Syndrome“, wie es durch das allsingende Tanzen von Smart Phone symbolisiert wird. Betrachten Sie nur, wie viel einfacher es gemacht hat, im Status quo „wie gewohnt mit dem Leben weiterzumachen“.

Die Kombination davon hat sich als fast tödlicher Cocktail erwiesen, um die Dynamik der menschlichen Evolution zu überprüfen.

Aber hier sind wir, und jeden Tag werden wir zunehmend auf die Existenz eines selbst auferlegten und äußerlich aufgezwungenen Dilemmas aufmerksam gemacht – sowie auf unsere latente Kraft, eine Dynamik auszuüben, die uns wieder in Kontakt mit unseren universellen spirituellen Ursprüngen und nach oben aufsteigenden evolutionären Instinkten bringt, von denen Liebe und tiefer Respekt für das Leben von größter Bedeutung sind.

Wir sind die rote Linie, über die die Vampir-Stealer unserer Energie hinaus nicht vergehen werden. Seien Sie voll und ganz darauf vorbereitet, fest zu stehen und die Vorhut des neuen Widerstands zu sein. Das ist unser Vorrecht, unsere Verantwortung, unser Imperativ – und durch gemeinsames Handeln können wir uns eines großen Sieges sicher sein.

Naomi Klein drückte es in einem kürzlichen Interview über sie und Astra Taylors neuestes Buch „End Times Fascism“ ganz einfach aus: „Wir müssen unsere Orte der Liebe und des Kampfes wie die Hölle finden.“

Ich rufe uns alle auf, uns dem Widerstand anzuschließen – denn es ist nichts weniger als ein Kampf, um die glorreichen, vielfältigen und lebendigen Ausdrucksformen des Lebens auf der Erde zu retten.

Dieser Kampf für das Leben ist das, was die Menschheit von der Unmenschlichkeit und dem immerigen Willen ausmacht. Niemand soll passiv an der Seitenlinie stehen, während die Evolution selbst in die Umkehrung gebracht wird.

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Julian Rose ist ein früher Pionier des britischen ökologischen Landbaus, Schriftsteller, geopolitischer Analyst, internationaler Aktivist und Rundfunksprecher. Auf der Website www.julianrose.info finden Sie Informationen über Julians gefeiertes Buch Overcoming the Robotic Mind und andere Werke. Bücher können erworben werden, indem Sie Julian direkt kontaktieren: siehe „Autor kontaktieren“ unter „Bewertungen“.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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