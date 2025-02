Wi-Fi und Mobilfunkmasten könnten Sie bald ohne Ihre Zustimmung ausspionieren

Drahtlose Strahlung könnte dazu verwendet werden, Menschen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung zu überwachen, selbst wenn sie kein „intelligentes“ Gerät tragen oder ein Mobiltelefon in der Hand halten, so die Autoren einer neuen Studie.

von Suzanne Burdick, Ph.D. (dirtyworld1)

Die Autoren der Studie – Mitglieder der Fakultät für Ingenieurwissenschaften am Institut für System- und Computertechnik, Technologie und Wissenschaft der Universität Porto, Portugal – veröffentlichten ihren Bericht am 24. Januar auf der frei zugänglichen Forschungswebsite der Cornell University, arXiv.

In der Studie wird eine von den Autoren entwickelte Hardware vorgestellt, die drahtlose Hochfrequenzstrahlung aus der Umgebung nutzt, um mit einer Genauigkeit von über 90 % ein visuelles Bild menschlicher Aktivitäten – wie z. B. das Winken einer Hand oder die Atemfrequenz einer Person – zu erkennen und darzustellen.

Ihr Entwurf umfasste eine dünne programmierbare Oberfläche – eine rekonfigurierbare intelligente Oberfläche (RIS) -, die mit Computern und künstlicher Intelligenz (KI) kommuniziert.

RIS kann Wi-Fi-Signale auf kontrollierte Weise manipulieren und lenken, erklärte Fariha Husain, Leiterin des Programms für elektromagnetische Strahlung (EMR) und drahtlose Kommunikation von Children’s Health Defense (CHD).

„Indem sie die Reflexion der Funkwellen an dieser Oberfläche anpassen, konnten die Forscher die Signalempfindlichkeit erhöhen und ihre Fähigkeit verbessern, subtile menschliche Bewegungen zu erkennen.“

Husain sagte:

„RIS-Panels können strategisch platziert werden, um die Reflexion und Lenkung von Funksignalen zu optimieren, und können jede beliebige Form annehmen oder in Objekte integriert werden. In Innenräumen können sie an Wänden, Decken oder Möbeln angebracht werden.

„Im Außenbereich und in städtischen Gebieten können sie an Büros, Flughäfen, Einkaufszentren, Laternenpfählen und Werbetafeln angebracht werden. Außerdem ermöglichen RIS-Panels eine intelligente Stadtüberwachung, indem sie Fußgänger- und Fahrzeugbewegungen verfolgen.“