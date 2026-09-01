WHO und Weltbank fordern jährlich 31 Milliarden Dollar, um die Pandemie-Industrie zu füttern

Die jüngste Veröffentlichung der Tagebücher von Anthony Fauci, gefolgt von seiner Weigerung, bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Senats Fragen zu beantworten – indem er sich 111 Mal auf den Schutz vor Selbstbelastung gemäß dem Fünften Verfassungszusatz berief – hat eine tiefe Kluft in der Art und Weise deutlich gemacht, wie die Covid-Pandemie von den Gesundheitsbehörden gehandhabt wurde. Dies gilt für Australien ebenso wie für die USA.

Quelle: legitim

Immer wieder bestätigen ihre privaten, zeitgleich geführten Gespräche – entgegen der in der Öffentlichkeit geäußerten Gewissheit, mit der offizielle Aussagen zu den Ursprüngen des Virus, sowie zu Lockdown-, Masken- und Impfmaßnahmen gerechtfertigt wurden – dass selbst die Spitzenwissenschaftler ihre Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Unsicherheit trafen. (Vgl. theaustralian.com)

Folglich ist eines der wichtigsten Vermächtnisse der Kluft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor das wachsende Misstrauen gegenüber offiziellen Aussagen. Diese Skepsis sollte sich auch auf die künftige Pandemiebekämpfung erstrecken. Wir verlassen uns darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation die Zusammenarbeit zwischen den Ländern koordiniert, um zu verhindern, dass Geißeln – wie Pandemien – unsere Küsten erreichen, oder zumindest ihre Auswirkungen abzumildern. Dabei müssen wir uns auf eine Armee internationaler Bürokraten verlassen, die in solchen Institutionen arbeiten. Ein Vertrauen, das auf Vertrauen beruht.

Ihre Gehälter und Karrieren hängen davon ab, uns davon zu überzeugen, mehr von unserem Geld für die Unterstützung ihrer Arbeit abzugeben. Doch laut einem neuen Artikel über die internationale Pandemiefinanzierung in der Cambridge-Zeitschrift Health Economics, Policy and Law stützen sich die WHO und die Weltbank bei der Berechnung der Rentabilität – auf die sich alle großen internationalen Bemühungen zur Eindämmung künftiger Pandemien stützen – auf zweifelhafte Annahmen.

Das sollte die Regierungen alarmieren. Es lohnt sich, in Maßnahmen zur Risikominderung zu investieren, da Pandemien von Zeit zu Zeit auftreten werden. Der Artikel zeigt jedoch, dass die derzeitigen Investitionen insgesamt negative Auswirkungen auf die globale Gesundheit haben werden. Am deutlichsten wird darin, dass die Qualität der Institutionen, auf die wir uns als Hüter dieses allgemein anerkannten globalen Gutes verlassen, zutiefst untergraben ist.

Der Bericht der WHO und der Weltbank, der 2022 auf Ersuchen der G20 erstellt wurde, schlägt ein jährliches Budget von 31,1 Milliarden US-Dollar für Pandemievorsorge und -prävention vor, wovon etwa 10,5 Milliarden US-Dollar aus Entwicklungshilfe (einschließlich Australiens) stammen. Etwa 26 Milliarden US-Dollar stammen aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die bereits mit wirtschaftlichen Problemen – wie den durch die Corona-Pandemie verursachten Schulden – zu kämpfen haben. Zum Vergleich: Das gesamte WHO-Budget für 2024–25 belief sich auf lediglich 3,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Das Argument der WHO und der Weltbank lautet: Wenn wir solche Mittel für die Vorbereitung auf Pandemien aufwenden, werden wir später eine um Größenordnungen höhere Rendite erzielen – in einigen wohlhabenden Ländern sogar mehr als das Tausendfache. Ein Angebot, das man kaum ablehnen kann, wenn es stimmt. (Vgl. theaustralian.com)

Der Artikel der Universität Leeds zeigt, dass die finanziellen Argumente auf Augenwischerei beruhen. Sie stützen sich auf Annahmen hinsichtlich der durch Pandemien verlorenen qualitätsbereinigten Lebensjahre im Vergleich zu den drei weltweit größten Infektionskrankheiten: HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria und auf den Anteil der globalen Mittel, der im Vergleich zu den anderen drei Krankheiten pro gerettetem Leben für Pandemien aufgewendet werden soll.

Das gilt aber auch für den Nutzen, der durch Investitionen in Impfstoffe und andere pharmazeutische Produkte erzielt werden soll, anstatt in grundlegendere Determinanten der Gesundheitsresilienz der Bevölkerung, wie Ernährung, sanitäre Versorgung, Wasser und Hygiene zu investieren. Dies sind die Faktoren, die zusammen mit Antibiotika und medizinischen Fortschritten dazu geführt haben, dass die Zahl der Todesopfer durch Pandemien seit der Spanischen Grippe von 1918 zurückgegangen ist.

Darüber hinaus lassen die WHO und die Weltbank auch die Anpassungen des menschlichen Verhaltens zur Minderung von Gesundheitsrisiken außer Acht, sobald diese offensichtlich werden, ebenso wie die Begleitkosten der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und den voraussichtlichen Nutzen von Investitionen in diese Maßnahmen.

Dies ist von Bedeutung, da unsere Regierung die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften unterzeichnet hat, voraussichtlich das vorgeschlagene WHO-Pandemieabkommen unterzeichnen wird und offenbar im September dieses Jahres ein politisches Abkommen der Vereinten Nationen unterzeichnen wird, das noch mehr Geld für die Urheber und Nutznießer der wachsenden Pandemie-Industrie vorsieht. Sie versprechen auf der Grundlage der Kostenberechnungen der WHO große Geldsummen.

Das ist von Bedeutung, weil die meisten Australier davon ausgingen, dass wir internationalen Institutionen vertrauen können und dass diese Wert auf Sorgfalt legen, anstatt sich auf Bilanzfälschungen und Täuschungsmanöver einzulassen.

Leider sind Anreize ohne Rechenschaftspflicht eine schlechte Grundlage für die Gesundheitspolitik. Das ist von Bedeutung, weil Mittel zur Finanzierung der Pharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und Bürokraten, die von der Pandemie-Agenda profitieren, aus Programmen abgezogen werden müssen, die tatsächlich funktionieren. Die internationalen Mittel für die großen endemischen Krankheiten und grundlegende Prioritäten, wie Ernährung gehen bereits zurück, während die Pandemie-Agenda immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die Autoren der Universität Leeds fordern einfache Transparenz und Ehrlichkeit bei der Bewertung globaler Gesundheitsprioritäten und bei deren Finanzierung. Das ist keine große Forderung. Die australische Regierung hat die Wahl, sich im Namen ihrer Steuerzahler konstruktiv zu verhalten und Besseres einzufordern – oder durch blinde Zustimmung weiterhin Teil des Problems zu bleiben.

Wiederveröffentlicht von The Australian.

Quelle: Brownstone Institute

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