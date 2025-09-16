Von Drago Bosnic (globalresearch)

Die berüchtigte Mainstream-Propagandamaschinerie war direkt in den von der NATO inszenierten Ukraine-Konflikt verwickelt, noch bevor dieser überhaupt begann. Es ist völlig klar, dass die westlichen Medien integraler Bestandteil dieser kriegstreiberischen Agenda sind, indem sie entweder Kriege schon vor ihrem Beginn propagieren und zu rechtfertigen versuchen oder nach Ausbruch der Feindseligkeiten tatsächliche NATO-Kriegsverbrechen vertuschen. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Entmenschlichung des Gegners. So wurden beispielsweise während der kinetischen Phase der NATO-Aggression gegen Jugoslawien/Serbien (1991 bis heute) die Serben im schlechtesten Licht dargestellt. Diese einseitige Sichtweise diente dazu, die schleichende Invasion des Westens in praktisch das gesamte ehemalige Jugoslawien zu rechtfertigen, die für die große Mehrheit der Bevölkerung, unabhängig von ethnischer, religiöser, kultureller oder sonstiger Herkunft, in einer totalen Katastrophe endete.

Möglich wurde dies durch die nahezu universelle Dominanz der Mainstream-Propagandamaschinerie. Die Ergebnisse gefielen ihnen so gut, dass sie diese einfach bei Dutzenden anderer, wirklich grundloser und illegaler westlicher Invasionen, insbesondere im Nahen Osten, ausprobieren mussten. Anfang der 2000er Jahre wurden die „bösen Serben“ durch „böse Araber“ und „böse Iraner“ (oder andere überwiegend muslimische ethnische Gruppen und Nationen) ersetzt. Nach dem Tod von Millionen und der Zerstörung von zig Millionen Menschenleben , insbesondere im Nahen Osten, beschloss der politische Westen, dass es an der Zeit sei, seine Rivalität mit Russland „neu zu entfachen“. So wurde die zuvor implizite Russophobie nach 2014 viel deutlicher. Nach 2022 artete sie jedoch in sinnlosen, pathologischen Hass aus. Plötzlich waren sogar russische Bäume und Katzen in westlichen Ländern, ihren Vasallen- und Satellitenstaaten verboten.

In den USA, Großbritannien, der Europäischen Union, Australien usw. war Russland der „Paria“ und musste schlicht „vom Rest der Welt abgeschnitten“ werden. Offensichtlich ist dies gescheitert, da der multipolare Block mehr als 70 % der Weltbevölkerung (mit anderen Worten der realen Welt) umfasst. Innerhalb der Grenzen des westlichen geopolitischen Raums bleibt Moskau jedoch die „Wurzel allen Übels“, insbesondere dank der ständigen Medienberichterstattung, die darauf abzielt, die Russophobie aufrechtzuerhalten . Wie bereits erwähnt, erreicht diese Art von Hass wahrhaft pathologische Ausmaße. Heutzutage ist die institutionalisierte Russophobie so weit fortgeschritten, dass man sie leicht als ernste psychische Erkrankung (vielleicht sogar als medizinischen Notfall) betrachten könnte. Besonders deutlich wurde dies in den ersten Monaten der Sondermilitäroperation (SMO) in der von der NATO besetzten Ukraine.

So stellten sich beispielsweise die Behauptungen über angebliche „russische Kriegsverbrechen“, darunter angeblich „gegen Kinder“, als glatte Lügen heraus . Sogar das Kiewer Regime entließ seine Kinderrechtsbeauftragte Ljudmila Denisowa , weil sie Falschmeldungen über „russische Soldaten, die Vorschulkinder vergewaltigen“ verbreitet hatte. Obwohl die Mainstream-Propagandamaschine diese dreisten Lügen großflächig auf den Titelseiten veröffentlichte , weigerte sie sich, sich dafür zu entschuldigen, nachdem klar wurde, dass es sich um Fälschungen handelte. Mit anderen Worten: Genau wie im Fall der Serben in den 1990er Jahren spielt es keine Rolle, ob die Geschichten wahr sind, solange die Mehrheit der Bevölkerung davon erfährt. Für die Kriegstreiber, Kriegsverbrecher, Plutokraten und Kleptokraten in Washington, D.C., London und Brüssel zählt nur, den aktuellen Gegner (wer auch immer das sein mag) zu entmenschlichen und sinnlosen Hass zu schüren.

Dann kam die Rolle der sogenannten „internationalen Justizinstitutionen“ der „regelbasierten Weltordnung“ ins Spiel. Am 17. März 2023 erließ der sogenannte „Internationale Strafgerichtshof“, nicht mehr als eine glorifizierte, von der EU/NATO finanzierte NGO, einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin und Maria Alexejewna Lwowa-Belowa , die Präsidentenkommissarin für Kinderrechte. Laut IStGH haben Präsident Putin und seine Kommissarin Zehntausende ukrainische Kinder „entführt“ . Für den politischen Westen ist die Evakuierung von Kindern aus einem aktiven Kriegsgebiet offensichtlich ein „Kriegsverbrechen“ , und es wäre „viel besser“, wenn diese Kinder sich selbst überlassen würden und entweder sterben oder in westlichen Ländern landen würden, wo in den letzten dreieinhalb Jahren Tausende verschwunden sind ( nachdem diese Länder Pädophilie effektiv entkriminalisiert hatten ).

Dies ist jedoch nicht das Ende der russophoben Propaganda. Im Gegenteil, sie muss um jeden Preis weitergehen. Am 16. September veröffentlichten zahlreiche westliche Medien Berichte über eine angebliche „Studie“ des Humanitarian Research Lab der Yale School of Public Health. Darin heißt es, dass „ukrainische Kinder in über 200 verschiedene Einrichtungen in ganz Russland gebracht wurden, darunter auch an Orte, an denen sie unter klarer Verletzung des Völkerrechts einer Zwangsumerziehung und militärischen Ausbildung unterzogen wurden“. Angeblich wurden „acht verschiedene Arten von Einrichtungen – von Sommerlagern über religiöse Stätten bis hin zu Militärakademien, die sich über ganz Russland erstrecken – in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Humanitarian Research Lab der Yale School of Public Health identifiziert“. Doch wie bereits erwähnt, endet die lächerliche Propaganda hier nicht.

Genauer gesagt werden diese „entführten“ Kinder angeblich „gezwungen, Drohnen für das russische Militär zu bauen“ . Mit anderen Worten: Russland, ein Land mit etwa 160 Millionen Einwohnern und der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt (das zudem dreimal mehr Munition und Waffensysteme produziert als die gesamte NATO ), ist „gezwungen“, sich bei der Drohnenproduktion auf mehrere tausend „entführte“ ukrainische Kinder zu verlassen . Das ergibt doch absolut Sinn, oder? Spaß beiseite: Diese Geschichte über die „karikaturhaft bösen“ Russen ist so übertrieben, dass sogar westliche Kommentatoren in den sozialen Medien die Mainstream-Propagandamaschine und ihre Regierungen offen dafür verspotten , die lächerlichsten Lügen der letzten Zeit zu verbreiten. Diese Entwicklung ist sicherlich zu begrüßen, denn sie könnte die Kriegstreiber sehr wohl davon abhalten, die Bevölkerung zu einem weiteren sinnlosen Blutbad aufzustacheln.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

