Am 29. März veröffentlichte die New York Times einen Artikel, der „enthüllte, dass Amerika viel enger und umfassender in den Krieg verstrickt ist, als bisher angenommen“. Die unausgesprochene These lautete, dass die USA alles getan haben, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Die Ukraine würde ihnen nicht vertrauen und zuhören. Jetzt sei der Krieg verloren, und es gebe keine andere Wahl als zu verhandeln. Der Artikel war der erste große Versuch, die Öffentlichkeit auf eine Niederlage in der Ukraine vorzubereiten.

Keine zwei Wochen später hat die britische Zeitung The Sunday Times die britische Version veröffentlicht und damit das Muster der Vorbereitung der Öffentlichkeit auf eine Niederlage fortgesetzt.

Obwohl die britische Version, wie ihr amerikanischer Vorgänger, voll von kühnen britischen Errungenschaften ist, lautet ihre eigentliche, unausgesprochene These, dass, wenn Amerika alles getan hat, um den Sieg in der Ukraine zu erringen, das Vereinigte Königreich alles getan hat, um das zu ermöglichen, was Amerika getan hat.

Im Artikel der New York Times wird Großbritannien für die Verwaltung des „logistischen Drehkreuzes“ gelobt. Der britische Artikel behauptet, sie hätten viel mehr getan. Er beginnt mit dem gleichen Drama wie sein amerikanisches Gegenstück: „Das Ausmaß seiner Beteiligung und seines Einflusses – kurzfristige Fahrten nach Kiew, Hilfe beim Schmieden von Schlachtplänen und Sammeln wichtiger Informationen über die Russen – ist weitgehend verborgen geblieben. Bis jetzt.“

Die Sunday Times schreibt Großbritannien drei Schlüsselrollen im Krieg zu. Die erste ist, dass sie die Vorhut der Operation waren, die ersten, die viele der roten Linien überschritten haben. Das Vereinigte Königreich „spielte eine führende Rolle bei der Beschaffung der Waffen, die die Ukraine in den ersten Tagen des Krieges benötigte“. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wurde von den Ukrainern liebevoll „der Mann, der Kiew rettete“ genannt. Später waren sie die ersten, die der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zur Verfügung stellten, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Panzerabwehrraketen, Panzer, Langstreckenraketen – all das kam so früh, wie es kam, dank Wallace und Großbritannien“.

Aber nicht nur bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine war Großbritannien der Erste. Es war auch das erste Land, das Stiefel auf den Boden stellte. In ihrem billigen Erzählstil behauptet die Times, dass das Vereinigte Königreich „die Tollkühnheit besaß, Truppen im Land zu stationieren, als es sonst niemand tat“. Das Vereinigte Königreich, so berichtet die Times, hatte von Anfang an Stiefel auf dem Boden der Ukraine. Schon früh habe London „ein paar Dutzend reguläre britische Soldaten“ nach Kiew geschickt, „um neue und zurückkehrende Rekruten im Umgang mit NLAWs zu schulen, den von Großbritannien gelieferten Panzerabwehrraketen, die im Februar 2022, als die Invasion gerade begann, geliefert wurden“. Später hätten sie „heimlich“ Soldaten geschickt, „um ukrainische Flugzeuge mit den [Langstrecken-]Raketen auszurüsten und den Truppen beizubringen, wie man sie benutzt“.

Während die US-Militärchefs nur „bei seltenen Gelegenheiten“ in die Ukraine reisten, hatten die britischen Militärchefs „die Freiheit zu reisen, wann immer es nötig war.“

Die zweite zentrale Rolle, die Großbritannien für sich beansprucht, ist, dass es der Kopf der Operation war. „Hinter verschlossenen Türen“, so berichtet die Sunday Times, ‚bezeichnen die Ukrainer die britischen Militärchefs als die ‘Köpfe“ der „Anti-Putin-Koalition“. Sie halfen dabei, „Schlachtpläne zu schmieden und wichtige Informationen über die Russen zu sammeln“.

Der Artikel der Sunday Times kokettiert auch mit bekannten Themen aus dem Artikel der New York Times, wie dem bekannten Risiko eines Atomkriegs und der Inkompetenz der ukrainischen Regierung und Militärführung, die zur Niederlage führte. Es herrschte „Nervosität“, so heißt es kurz, „dass die Übergabe von immer schwereren Waffen an die Ukraine die Spannungen mit Russland verschärfen könnte“. Die Russen hätten „mit dem nuklearen Säbel gerasselt“.

Wir erfahren, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien die Gegenoffensive der Ukraine sorgfältig geplant hatten, dass aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und General Oleksandr Syrsky, der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, „andere Vorstellungen hatten“. Um noch einmal die These zu unterstreichen, dass die USA und Großbritannien alles getan haben, was sie konnten, und dass die Niederlage bei der ukrainischen politischen und militärischen Führung liegt, betont die Times, dass die USA „frustriert“ und „ungeduldig“ geworden seien.

Obwohl die Times wiederum weniger Zeit auf diese Abschweifungen verwendet, berührt sie auch einen der zynischsten Aspekte der Berichterstattung der New York Times. Die New York Times berichtet, dass ein Wert des Krieges in der Ukraine darin besteht, dass er „ein großes Experiment in der Kriegsführung war, eines, das nicht nur den Ukrainern helfen, sondern auch den Amerikanern Lektionen für jeden zukünftigen Krieg erteilen würde.“ Während „die Ukrainer kämpften und starben“, testeten die USA „amerikanische Ausrüstung und Taktiken und gaben ihre Erfahrungen weiter“. Ähnlich zynisch äußert sich die Sunday Times: „Die Ukraine hat einen schrecklichen Preis für ihre Verteidigung gezahlt, aber sie hat uns auch einen Einblick in die moderne Kriegsführung gegeben.“ Die Briten würden „die Lektionen, die sie im Frühjahr und Sommer 2023 gelernt haben, an die Armee weitergeben, die sie in eine tödlichere, agilere Streitkraft umwandeln wollen.“

Die dritte und wichtigste Rolle, die die Times Großbritannien zuschreibt, ist die des Vermittlers zwischen den USA und der Ukraine, der die Partnerschaft zusammenhielt und die Kriegsanstrengungen ermöglichte. „Während die Amerikaner der Ukraine die „Sahne“ der Waffen und die präzisen Daten für deren effektiven Einsatz lieferten, waren es britische Militärchefs, die im Rahmen der Operation Scorpius die schwierigen Beziehungen zwischen Washington und Kiew zusammenhielten“, schreibt die Times. Während die Biden-Administration „noch immer eine makellose, geeinte Front mit ihren ukrainischen Verbündeten präsentierte… hinter den Kulissen hatten die Spannungen seit Monaten zugenommen und im Frühsommer 2023 einen Punkt erreicht, an dem sie außer Kontrolle zu geraten drohten.“

An dem Punkt, an dem „die Beziehungen zwischen den Ukrainern und den Amerikanern den Tiefpunkt erreichten“, brach der britische Admiral Sir Tony Radakin „einen lange geplanten Urlaub“ ab und sagte Wallace, dass es „zu unruhig“ werde und er „in die Ukraine reisen müsse, um beide Seiten zusammenzubringen.“ Radakin „würde sich mit Zaluzhny zusammensetzen, den Ukrainern zuhören und versuchen, den Amerikanern ihre Sichtweise zu erklären.“

Die Vermittlung Großbritanniens war ein Erfolg. Seine „Diplomatie brachte die beiden Seiten wieder zusammen, und Mitte August trafen sich Radakin, Zaluzhny und [der Kommandeur der US-Armee in Europa und Afrika] Cavoli persönlich an der polnisch-ukrainischen Grenze. In einem fünfstündigen Gespräch wurden die Pläne für die Gegenoffensive ausgearbeitet und die Pläne für den Winter und das folgende Jahr festgelegt. Es war ein Zeichen dafür, dass die Amerikaner nicht so schnell aufgeben würden. Wieder einmal hatte Großbritannien die Partnerschaft gerettet und Amerika im Krieg gehalten. Dies war eine regelmäßige Aufgabe für Radakin: „Er war die Person, die die USA auf ihrer Seite hielt und die Biden-Administration dazu brachte, sich auf die Ukraine zu stützen.“

Das Vereinigte Königreich hat alles getan, um der Ukraine zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Es hat der Ukraine „unerschütterliche Unterstützung“ gewährt. Es war federführend bei der Entsendung von Waffen und Langstreckenraketen und hat Stiefel auf den Boden gestellt, „als es sonst niemand tat“. Es war das „Gehirn“ der Koalition und brachte „wichtige Geheimdienstinformationen … auf den Tisch“. „Vor allem aber“, so die Sunday Times, “sorgten die Briten für die unverzichtbare Vermittlung, die die amerikanisch-ukrainischen Beziehungen aufrechterhielt und Amerika am Krieg und an den Kriegsanstrengungen beteiligte und die Partnerschaft möglich machte.

In der Berichterstattung der westlichen Mainstream-Medien über die Geschichte des Krieges zeichnet sich ein Muster ab. Es ist nicht die Ukraine, die alles getan hat, was sie konnte, und der Westen, der sie mit unzureichenden Waffen und Beschränkungen für deren Einsatz im Stich gelassen hat. Es ist der Westen, der alles getan hat, was er konnte, und die Ukraine, die ihn im Stich gelassen hat, weil sie Befehle nicht befolgt hat. Der Artikel der New York Times vom März war wegweisend, und der Artikel der Sunday Times vom April bestätigt das Muster. Der unerklärte Zweck all dieser streng geheimen Enthüllungen, die amerikanische und britische Beamte der Presse mitteilen, scheint darin zu bestehen, die Öffentlichkeit im Westen auf die Niederlage in der Ukraine vorzubereiten und sie auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt.

