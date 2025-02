Wessen Gold, wenn überhaupt, befindet sich in Ft. Knox?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Wenn es Gold in Ft. Knox gibt, wem gehört es dann?

Viele Goldbarrenhändler glauben, dass das Gold in Ft. Knox nicht uns gehört. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Gold an Goldbarrenhändler „verleast“, die es auf dem Goldmarkt verkauften und so den Wert des Dollars schützten, indem sie den Goldpreis niedrig hielten.

Das „Leasing“ des Goldes bedeutet, dass die USA immer noch behaupten können, das Gold zu besitzen. Ein Verkauf muss registriert oder gemeldet werden, ein „Leasing“ jedoch nicht.

Das Gold könnte auch durch Weiterverpfändung verschwunden sein, d. h. durch die Verwendung von Vermögenswerten einer anderen Partei zur Absicherung ihrer eigenen Finanz- oder Kreditgeschäfte. Auch das Gold anderer Länder befindet sich in Ft. Knox. Zu Beginn dieses Jahrhunderts forderte Deutschland sein Gold aus Ft. Knox an und erhielt die Auskunft, dass das Gold in sieben Jahren zurückgegeben würde. Dies deutet darauf hin, dass das Gold von Washington für einen anderen Zweck verwendet wurde und nicht für die Rückgabe an Deutschland zur Verfügung stand.

Seit Jahren versuchen der Abgeordnete Ron Paul und der Senator Rand Paul, ein Goldaudit zu erwirken. Keiner der beiden Abgeordneten durfte Ft. Knox überhaupt betreten, um zu sehen, ob sich dort Gold befindet.

Jetzt, da Elon Musk eine Goldprüfung angekündigt hat, verlangen die Inhaber von Goldkontrakten plötzlich eine Begleichung in Form von Goldlieferungen, anstatt sich die Gewinne in bar auszahlen zu lassen. Die Menge an Goldlieferungen, die von der Comex, dem US-Goldterminmarkt, und seinem Londoner Äquivalent verlangt wird, ist enorm und setzt die Lieferfähigkeit unter enormen Druck. Die einzigen Institutionen, die in der Lage sind, Tonnen von Gold zum Preis von 2.900 $ pro Unze zu kaufen, sind die Federal Reserve und das US-Finanzministerium, indem sie das Geld schaffen, mit dem das Gold bezahlt wird. Der Anstieg des Goldpreises spiegelt die Zunahme der physischen Käufe wider. Es scheint klar zu sein, dass die US-Notenbank oder das Finanzministerium verzweifelt versuchen, das Gold vor der Prüfung wieder in Ft. Knox einzulagern.

Früher wurde der Comex- oder Terminmarkt genutzt, um den Goldpreis niedrig zu halten, indem riesige Mengen an Leerverkäufen auf einmal in den Terminmarkt geworfen wurden, oft wenn kein aktiver Handel stattfand, wie Dave Kranzler und ich erklärt haben. Der Gold-Terminmarkt ist insofern einzigartig, als Leerverkäufe möglich sind, ohne dass die Kontrakte gedeckt sind, im Gegensatz zu Leerverkäufen von Aktien. Im Grunde ist das Leerverkaufen von Gold wie das Drucken von Geld. Das Angebot an Papiergold auf dem Futures-Markt wird einfach durch das Drucken von Papierkontrakten erhöht. Die Zunahme des Papierangebots an Gold drückt den Preis, da der Goldpreis auf dem Terminmarkt und nicht auf dem physischen Markt bestimmt wird. Die derzeitige Nachfrage nach der Lieferung von Gold bei Fälligkeit der Kontrakte anstelle einer Barabrechnung hat es unmöglich gemacht, den Goldpreis zu drücken.

Es gibt Spekulationen, dass Präsident Trump beabsichtigt, den Dollar wieder teilweise in Gold zu unterlegen, um seinen Status als Reservewährung vor einer Alternative aus den BRICS-Staaten zu schützen. Solange die US-Schulden nicht unter Kontrolle gebracht werden können, ist der Status des US-Dollars als Reservewährung für die Finanzierung der US-Haushalts- und Handelsdefizite unerlässlich. Die Zentralbanken der Welt halten ihre Reserven in US-Staatsanleihen. Ein Anstieg der US-Schulden bedeutet also lediglich einen Anstieg der Reserven der Zentralbanken, was zu begrüßen ist. Wäre der Dollar nicht die Reservewährung, wäre die Finanzierung der massiven US-Schulden wahrscheinlich unmöglich.

Trumps Versuch, normale Beziehungen zu Russland wiederherzustellen, würde, wenn er erfolgreich ist, das Ende des Einsatzes des US-Dollars als Waffe erfordern, die so viele Menschen in der Welt veranlasst, nach einem anderen Mittel zur Begleichung von Handelsbilanzen zu suchen. Dies würde den Dollar von der Bedrohung durch eine alternative Reservewährung entlasten und die Dringlichkeit, die US-Schulden in den Griff zu bekommen, verringern, aber der Druck durch die steigenden Zinszahlungen an ausländische Zentralbanken für ihre Staatsanleihen würde weiter bestehen.

Die gute Nachricht für Trump ist, dass die Beendigung des Konflikts mit Russland die Rolle des Dollars als Reservewährung schützt.

erschienen am 19. Februar 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

*******

„Die einzigen Institutionen, die in der Lage sind, Tonnen von Gold zum Preis von 2.900 $ pro Unze zu kaufen, sind die Federal Reserve und…“

Ein Rückkauf von über 8.000 Tonnen Gold, die angeblich die USA besitzen, könnte teuer werden. So liquide ist der Goldmarkt nicht, dass man mal eben 8.000 Tonnen für 2.900 $ je Unze erwerben kann.

Elon Musk, ein Schelm? Er hat sich doch wohl nicht vor der Ankündigung der Goldprüfung mit physischem Gold eingedeckt?

(Visited 32 times, 32 visits today)