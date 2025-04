Werden die zwischenstaatlichen Institutionen dem Ende des „Amerikanischen Imperiums“ standhalten?

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Der Umbruch, den wir mit dem Trumpismus erleben, betrifft sowohl die Vereinigten Staaten, die nationalen Beziehungen als auch das innenpolitische Leben ihrer Verbündeten. Es mag seltsam erscheinen, dass europäische Staats- und Regierungschefs den Präsidenten der Vereinigten Staaten für seine Politik in seinem Land kritisieren, die gegen das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Landes verstößt. Wenn sie jedoch auch nicht unter seinen Reformen in seinem Land leiden, leiden sie unter den unaussprechlichen Folgen, die sie bei ihnen verursachen. Diese haben gerade erst begonnen.

Die Zeit, in der wir leben, mit der Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, bringt das politische Schachbrett der Welt durcheinander. Dabei werden alle zwischenstaatlichen Institutionen gestört. Es scheint, dass einige von ihnen einem inoffiziellen Ziel gehorchten, das alle nicht öffentlich aussprechen sollten, das aber dem Wandel der Zeit nicht standhält. Andere führten Aktionen durch, die ihren offiziellen Zielen zuwiderliefen, was sich nicht weiter störte, als alle ihre Mitglieder untereinander einig waren, was aber heute untragbar erscheint. Schlussendlich war der Multilateralismus, so wie er praktiziert wurde, alles andere als multilateral.

Die G7 und die NATO funktionieren bereits nicht mehr

Die politische Koordination des „Westens“ wurde durch die G7 gesichert, eine Reihe von Treffen auf allen Ebenen, die einen gemeinsamen Diskurs erarbeiteten. Bei dem virtuellen Treffen der Staats- und Regierungschefs am 24. Februar 2025 weigerte sich US-Präsident Donald Trump nun jedoch, das Abschlusskommuniqué zu unterzeichnen und drohte seinen Partnern mit dem Austritt aus der G7, sollten sie es ohne seine Zustimmung veröffentlichen [1].

Seit dem vergangenen Monat liefen die G7-Treffen ohne die Vereinigten Staaten ab. Daher nahm bei dem virtuellen Treffen der nationalen Sicherheitsberater am 28. März, an dem die Ukraine beteiligt war, der US-Amerikaner Michael Waltz nicht teil [2].

Man ist also gezwungen, festzustellen, dass es keine politische Koordination des „Westens“ mehr gibt. Folglich gibt es auch keine militärische Koordination mehr.

Die Franzosen und die Briten haben zunächst im Wettstreit, dann im gegenseitigen Einvernehmen und in Konsultationen eine Reihe von Treffen der alliierten Staats- und Regierungschefs gestartet. Sie versuchen, die Sicherheit des Kontinents unter dem nuklearen Schutzschirm Frankreichs und Großbritanniens zu gewährleisten. Aber so wie es aussieht, kann diese Idee nicht funktionieren, weil das Problem falsch angegangen wurde.

Tatsächlich interpretieren sie die Ereignisse im Moment als eine Verlagerung der US-Armeen von Europa in den Fernen Osten, während Präsident Trump versucht, dem „amerikanischen Imperium“ ein Ende zu setzen, sowohl aus ideologischer Sicht – er ist ein Jacksonianer [3] – als auch aus Notwendigkeit – er managt die Schuldenkrise [4].

Gemäß der Hypothese der Alliierten würde es ausreichen, die Militärausgaben aller Seiten zu erhöhen, um den Rückzug der USA auszugleichen, wenn es um das Ende des „amerikanischen Imperialismus“ ginge, während wie ich behaupte, es nicht so sehr um den Haushalt des Atlantischen Bündnisses als um seine Organisationsweise geht. Washington will nicht mehr das Kommando über das Ganze übernehmen, sondern nur den Weg weisen.

Doch wenn die europäischen Staaten und die Verbündeten Kanadier, Australier, Koreaner und Japaner auch den Vereinigten Staaten gehorchten, kommen sie ohne die USA nicht miteinander aus. Die Geschichte des europäischen Kontinents ist eine endlose Folge von Rivalitäten, Konflikten und Kriegen, mit der einzigen Ausnahme des Römischen Reiches. Damals unterwarfen sich die Bevölkerungen Rom, um sich vor Invasionen zu schützen. Kaum war Rom gefallen, plünderten die Wikinger und Mongolen den Kontinent. Die Imperien von Karl dem Großen, Karls V., von Napoleon oder Hitler haben niemals Frieden gekannt. Heute besteht keine solche unmittelbare Gefahr, die die Europäer zur Einheit drängt. Daher die Erfindung einer angeblichen russischen Drohung, als ob sich die „Rote Armee“ auf eine Parade auf den Champs-Élysées vorbereiten würde.

Vor zwei Wochen, am 19. März, machte die RAND Corporation, also die militärisch-industrielle Lobby der USA, einen Vorschlag, einen „Europäischen Abschreckungsrat“ mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich und anderen wichtigen europäischen Staaten wie Deutschland und Polen zu schaffen [5]. Sicherlich können strategische Nuklearwaffen jedoch keine Abschreckung sein, wenn es keine starken konventionellen Armeen gibt. Tatsächlich hat keiner dieser europäischen Staaten eine solche, die derzeitigen französischen und britischen Armeen sind nicht dazu gedacht, ihre Territorien zu verteidigen, sondern nur neokoloniale Operationen, vor allem in Afrika, zu planen.

Die gigantischen Ressourcen der NATO sind gefährdet. Es genügt, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Ressourcen nicht länger teilen, damit nichts mehr funktioniert. Ihre Informationen über die Schlachtfelder sind für den Betrieb der Waffen, die bei ihnen gekauft wurden, unerlässlich. Darüber hinaus müssen sie, wenn sie nicht in einen Konflikt verwickelt werden wollen, den Einsatz der von ihnen verkauften schweren Waffen blockieren, von gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu Flugzeugen. Was eigentlich dafür gedacht war, die Abenteuer mancher Verbündeter zu verhindern, erstickt sie nun alle.

Das gleiche Problem wird sich auch bei den schweren Waffen stellen, die von Frankreich und dem Vereinigten Königreich verkauft werden, die alle ebenfalls mit Inhibitoren ausgerüstet sind. Paris und London werden sie auch blockieren müssen, wenn Polen nach der Niederlage der Ukraine versucht, Ostgalizien zurückzugewinnen, und wenn Ungarn Transkarpatien zurückgewinnen wird. Und was wird aus der NATO, wenn Rumänien versucht, Moldawien zurückzuerobern?

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar prangerte Vizepräsident J.D. Vance „Europas Rückzug von einigen seiner grundlegendsten Werte an, Werte, die mit den Vereinigten Staaten von Amerika geteilt werden“. Seine Rede markierte Washingtons Verzicht auf das „Amerikanische Imperium“ und den Beginn der Niederlage der verbündeten Eliten.

Die nationalen und zwischenstaatlichen Institutionen zeigen ihr wahres Gesicht

An der Spitze des Ministeriums für Wirtschaftlichkeit DOGE verschlankt Elon Musk die US-Bürokratie. Die öffentliche Meinung hört ihm zu, wie er das Missmanagement der Biden-Regierung aufdeckt. Als Libertärer begnügt sich Musk damit, den Bundesstaat zu verkleinern. Aber hinter diesem Kampf zerschlägt Präsident Trump Stück für Stück alle Budgets des „amerikanischen Imperialismus“. Er entließ den größten Teil von USAID, der sogenannten humanitären Hilfsorganisation, die als Fassade für die CIA diente. Er greift auch das United States Institute of Peace (USIP) und das National Endowment for Democracy (NED) an, die beiden Agenturen, die im Rahmen der „Five Eyes“ (also der Zusammenarbeit der angelsächsischen Geheimdienste) legal Subventionen für den Ausbau der CIA zahlen. Jeden Tag werden neue Agenturen mit obskuren Aktivitäten entdeckt, die den „amerikanischen Imperialismus“ auf der ganzen Welt ausbreiten. Die jüngste Organisation, die kleine U.S. African Development Foundation, die in der Nähe des Weißen Hauses ansässig ist, hat DOGE-Agenten verboten, ihre Räumlichkeiten zu betreten, die sie von ihren eigenen Polizisten bewachen ließ. Die Mitarbeiter haben sich wie Verrückte darin verschanzt, so dass niemand herausfinden konnte, wozu sie dienten.

Alle NGOs und politischen Parteien, die die amerikanische Bundesregierung in der Welt subventioniert hat, werden neue Finanzierungsquellen finden müssen oder schließen.

Ich kann mir das Vergnügen nicht verkneifen, Ihnen zu erzählen, wie dieses System bei allen Verbündeten in seinen Grundfesten zusammenbricht. Zum Beispiel ist die französische NGO Reporter ohne Grenzen, die behauptet, „das Recht jedes Menschen auf Zugang zu freien und zuverlässigen Informationen“ zu verteidigen, in Wirklichkeit eine CIA-Agentur. Sie hatte sich geweigert, mich zu verteidigen, als ich bedroht wurde und Frankreich verlassen musste. Nun hat Präsident Trump gerade die Propaganda-Radio- und Fernsehsender geschlossen. Reporter ohne Grenzen hat sich ungeniert mit Mitarbeitern von Voice of America zusammengetan, um die US-Regierung vor Gericht zu ziehen und die Wiedereinstellung der sogenannten „Journalisten“ des Senders zu fordern.

Oder auch die Jean-Jaurès-Stiftung, die mit der Sozialistischen Partei Frankreichs verbunden ist, hat sich nach und nach mit den Tarninstitutionen und Tarnsubjekten der CIA verbündet. Heute beschäftigt sie zum Beispiel Rudy Reichstadt, den Gründer von Conspiracy Watch, das bereits von Frankreich stark subventioniert wird. Während er sich auf die Münchner Charta berief, die die Rechte und Pflichten von Journalisten festlegt, bezeichnete diese Figur uns in fast 300 Artikeln als „Fälscher“, ohne jemals anzudeuten, wie wir die Realität verfälscht hätten.

Der Zusammenbruch dieser von Washington subventionierten NGO und politischen Parteien entspricht dem Bewusstsein für die Reproduktion dieses Systems durch die Europäische Union. Dazu gehören Agenturen, die mit USAID, USIP und NED vergleichbar sind. Während alle Experten schon lange wissen, dass die Europäische Union NGOs subventioniert, um gut über sie zu reden, und andere, um ihre Gegner zu verunglimpfen, wird das ganze Ausmaß ihrer Propaganda aber erst jetzt entdeckt. Das ungarische Mathias Corvinus Collegium (MCC) hat soeben eine Studie von Thomas Fazi über EU-Propagandasubventionen veröffentlicht [6].

Wir erfahren beispielsweise, dass die EU Programme aufgelegt hat, um „die euroskeptischen Diskurse zu bekämpfen, die bereits von autokratischen Eliten verbreitet werden“ (RevivEU) oder um „das europäische Engagement zu entnationalisieren“ (EU TURN 2025); Programme, die zusätzlich zur Finanzierung von Kumpanen eingesetzt werden, wie die Robert-Schuman-Stiftung im Kampf gegen die „euroskeptische und national-populistische Mythologie“ oder das European Policy Center, um die internationale Migration zu preisen und Böses über Russland zu verbreiten.

Dank der Studien des European Center for Law & Justice (ECLJ) [7] wussten wir bereits, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte alles andere als ein unparteiisches Gericht ist, sondern den Mitarbeitern des Spekulanten George Soros vorbehalten ist. Wir wissen jetzt, dass die Europäische Union weit davon entfernt ist, eine Verwaltung zu sein, die die Vielfalt ihrer Mitglieder respektiert, sondern ihren Haushalt manipuliert, aber gegen ihre „Bürger“.

Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Europäische Union und den Europarat verschlankt haben, aber das Bewusstsein über den Missbrauch der Bürokratie in Brüssel und des Justizsystems in Straßburg ist da.

Schlussfolgerung

Der Multilateralismus, den wir in den Institutionen des „Westens“, der G7 und der NATO, kannten, besteht fort, ist aber gelähmt. Diese Organisationen werden in ihrer jetzigen Form schnell verschwinden. Um weiterzumachen, werden sie ihre Form radikal ändern müssen.

In ähnlicher Weise scheint die sogenannte „Zivilgesellschaft“, die weit davon entfernt ist, die demokratischen Institutionen durch die Bürger zu ergänzen, jetzt von hybriden Organismen durchsetzt zu sein, die unter der Hand für die Staaten und gegen die Bürger arbeiten, und zwar ohne deren Wissen.

