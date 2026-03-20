Werden die USA vor dem Iran kapitulieren müssen?

Experteneinschätzungen

Die TASS hat internationale Militärexperten über die Aussichten der USA im Iran-Krieg befragt und deren Einschätzungen waren für die USA nicht optimistisch. Sogar von einer „Kapitulation“ der USA war die Rede.

Quelle: anti-spiegel

Die TASS hat internationale Militärexperten über die Aussichten der USA im Iran-Krieg befragt. Denen zufolge sind die Aussichten der USA auf einen Sieg schlecht, es war sogar die Rede davon, der Iran werde bestimmen, wann der Krieg zu ende ist und es könne zu einer „Kapitulation“ der USA kommen. Das Wort „Kapitulation“ halte ich zwar für übertrieben, aber wenn dem Iran die Raketen nicht ausgehen, dürfte er den Krieg gewinnen.

Das neue Selbstbewusstsein des Iran zeigt sich übrigens daran, dass der Iran inzwischen erklärt hat, er werde den Krieg erst beenden, wenn die USA sich komplett aus dem Nahen Osten zurückziehen. Wir werden abwarten müssen, wie ernst das gemeint ist.

Ich habe den TASS-Artikel übersetzt, weil man solche Einschätzungen in deutschen Medien nicht zu hören bekommt.

Beginn der Übersetzung:

Die USA werden kapitulieren müssen: Experten über Washingtons Chancen in einem Krieg mit dem Iran

Die amerikanisch-israelische Militäroperation gegen den Iran läuft seit dem 28. Februar. Die TASS hat mit Experten über ihre Erfolgsaussichten und ihre Auswirkungen auf die Weltpolitik gesprochen.

Wenn Washington anfänglich auf eine schnelle Lösung des Konflikts hoffte, so wird heute offensichtlich, dass das Weiße Haus die Verteidigungsfähigkeit der Islamischen Republik unterschätzt hat, so Abdullah Agar, ein führender türkischer Sicherheitsexperte.

„Der Iran hat bewiesen, dass er sich effektiv verteidigen kann. Hier ist es wichtig, sich an den ‚Zwölf-Tage-Krieg‘ des letzten Jahres zu erinnern. Das war eine hochkomplexe Operation Israels und der USA. Amerika hat massive Bombenangriffe mit B-2-Bombern durchgeführt, aber der Iran hat aus dieser Eskalation viel gelernt“, sagte der Experte.

Jetzt versucht US-Präsident Donald Trump angesichts der Vergeltungsaktionen Teherans, den Militäreinsatz so schnell wie möglich zu beenden, so der libanesische General Hassan Jouni, der als führender Analyst für militärische und strategische Fragen im Nahen Osten gilt. „Ich habe die Vermutung, dass Trump die Welt überraschen und den Konflikt trotz der Einwände seines Partners Premierminister Benjamin Netanjahu, der die vollständige Zerstörung der Islamischen Republik anstrebt, beenden wird“, so seine Einschätzung.

Der General meint, der Krieg werde eingestellt, sobald die US-Generalstabschefs Trump darüber informieren, dass die Kosten des Krieges ein unerschwingliches Ausmaß erreicht haben. „Was den Putschversuch in Teheran betrifft, wird man Trump mitteilen, dass dieser aufgrund fehlender innerer Kräfte, die einen Putsch durchführen oder eine Spaltung der iranischen Armee herbeiführen könnten, nicht durchführbar ist“, vermutete Juni.

Laut dem General könnte Irans Umstellung auf offensive Taktiken den Verlauf der Ereignisse beeinflussen und Trump zum Abbruch der Militärkampagne zwingen. Seiner Meinung nach zeigen die Iraner, dass die Entscheidung über die Beendigung oder Fortsetzung des wechselseitigen Beschusses bei ihnen liege. „Militärisch gesehen könnte der Wechsel zu einer Taktik kontinuierlicher Angriffe den Beginn eines Abnutzungskrieges bedeuten. Die Iraner würden den USA damit sagen: ‚Ihr habt den Krieg gegen uns begonnen, aber wenn er vorbei ist, entscheiden wir‘“, sagte Jouni.

Wie geht es weiter?

Laut Peter Kagwanja, Gründer und Direktor des Kenyan Institute for African Policy, werden die Amerikaner den Konflikt wahrscheinlich verlieren, und die Kampfhandlungen selbst werden nicht länger als einen Monat dauern. Die USA, so Kagwanja, glauben an die Doktrin der politischen Enthauptung, die davon ausgeht, dass ein Land durch die Beseitigung seines Führers erobert werden kann. Der Experte ist jedoch überzeugt, dass diese Taktik gegen den Iran nicht funktioniert.

„Der Iran bereitet sich seit 1979 auf Krieg vor und hat alle möglichen Szenarien durchgespielt, wobei die wichtigste Idee ist, einen Angriff zu überstehen. Dabei hat Teheran nicht mit einem Angriff eines kleinen Landes gerechnet, sondern mit einem Angriff einer oder sogar mehrerer Supermächte. Der Iran hat massiv investiert, nicht in hochentwickelte Waffensysteme, sondern in Verteidigungsanlagen, die es ihm ermöglichen, dem Druck standzuhalten und den Krieg zu seinen Bedingungen zu beenden“, sagte Kagwanja.

Er merkte an, dass feindselige Reaktionen auf Washingtons Vorgehen bereits weltweit sichtbar seien und dass die amerikanischen Verbündeten die USA bald auffordern würden, den Konflikt zu beenden. „Und ich denke, irgendwann werden sie kapitulieren müssen“, so der Experte.

Irans Ziel ist der Sieg

Iran rechnet sich nicht mit einem Sieg auf dem Schlachtfeld, sondern im Wirtschaftskrieg, betonte Kagwanja. Seiner Meinung nach sei Teheran darin bemerkenswert erfolgreich. Das Land setze Drohnen im Wert von 20.000 bis 30.000 US-Dollar ein, um feindliche Ziele zu zerstören, während die USA Raketen im Wert von 1 bis 2 Millionen US-Dollar verwendeten, um diese abzuschießen. „Die Iraner sind in der Lage, Millionen dieser Drohnen zu produzieren“, erklärte der Experte.

Darüber hinaus habe Iran die Straße von Hormus faktisch vermint, was sich auf die Ölpreise auswirke. „Die Kosten dieses Krieges werden so hoch sein, dass er sich selbst für die Bürger Amerikas nicht mehr lohnen wird, geschweige denn für die Verbündeten Amerikas“, bemerkte Kagwanja.

Wie der tunesische Militärexperte Abdel Hamid Mahfouzi gegenüber der TASS erklärte, verfügen die USA und Israel zwar über technologische Überlegenheit, doch auch der Iran habe Vorteile. „Der Iran verfügt über eine zahlenmäßige und geografische Überlegenheit: 90 Millionen Einwohner und ein riesiges Gebiet mit abwechslungsreichem Terrain machen seine vollständige Vernichtung praktisch unmöglich. Mit rund 600.000 Soldaten und über einer Million Reservisten und paramilitärischen Kämpfern besitzt der Iran das größte Raketenarsenal im Nahen Osten mit einer Reichweite von über 2.000 Kilometern sowie eine sehr große Anzahl an Drohnen“, bemerkte Mahfouzi.

Darüber hinaus genießt der Iran die Unterstützung eines Netzwerks von Verbündeten, wie der Hisbollah im Libanon, den Houthis im Jemen und irakischen bewaffneten Gruppen, erinnerte der Experte. „In einem langwierigen regionalen Krieg an mehreren Fronten könnte der Iran ein gefährliches Ungleichgewicht der Verluste an Ausrüstung und Personal herbeiführen, ähnlich dem Szenario in Vietnam“, erklärte Mahfouzi.

Außenstehende Player

Nach dem „Zwölf-Tage-Krieg“ erhielt der Iran laut Agar bedeutende Unterstützung aus dem Ausland, die es ihm ermöglichte, den USA und Israel entgegenzutreten. Er merkte an, dass die iranischen ballistischen Raketenkapazitäten primär auf chinesischen Materialien und Technologien basieren.

Darüber hinaus könnte Saudi-Arabien mit seinem erheblichen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Einfluss in der Region laut Mahfouzi eine entscheidende Rolle sowohl bei der Eskalation als auch bei der Deeskalation des Konflikts spielen.

Seiner Ansicht nach könnten US-Militärbasen in Bahrain, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Schauplätzen von Kampfhandlungen werden. Auch der Irak, wo sowohl US-Truppen als auch pro-iranische Milizen stationiert sind, könnte seiner Meinung nach zu einem Schauplatz direkter Auseinandersetzungen werden.

Die Türkei könnte aufgrund ihrer geopolitischen Lage, ihrer starken Streitkräfte und ihrer NATO-Mitgliedschaft ein geeigneter Kandidat für eine Vermittlerrolle sein, oder diesen Konflikt nutzen, um ihren Einfluss in Syrien und im Irak auszuweiten, so Mahfouzi.

Aussichten für die Entwicklung des Konfliktes

Gleichzeitig ist eine umfassende militärische Invasion des Iran laut Trita Parsi, Vizepräsidentin des Quincy Institute for Responsible Statecraft in Washington, praktisch ausgeschlossen.

„Die Vorbereitung einer solchen Intervention würde Monate dauern, aber Trump kann diesen Krieg nicht länger als ein paar Wochen durchhalten. Die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges werden ihn schneller einholen, als er eine solche Invasion durchführen kann“, erklärte die Expertin.

Parsi mahnte jedoch gleichzeitig, die Option eines begrenzten Einsatzes von Bodentruppen im Iran nicht auszuschließen.

Eine neue Welt

„Dieser Krieg beschleunigt die Entstehung einer multipolaren Welt, in der keine Supermächte mehr den gesamten Globus beherrschen, sondern Mächte solidarisch zusammenarbeiten und Paria-Staaten für den Rest der Welt unwichtig sind“, so Kagwanja.

Seiner Meinung nach liegt die Akzeptanz dieser Veränderungen im Interesse der USA. „Wenn Amerika so weitermacht wie bisher, wird es zu einem Paria-Staat, isoliert vom Rest der Welt und im völligen Niedergang begriffen, denn es ist unmöglich, in Isolation zu gedeihen“, bemerkte der Experte.

Ende der Übersetzung

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