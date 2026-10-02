Wer hat den Krieg in der Ukraine begonnen? USA gesponserter EuroMaidan-Staatsstreich 2014 zur Unterstützung von zwei Nazi-Parteien

Von Prof. Michel Chossudovsky

Einführung

Die rauchende Waffe: Wer begann den Krieg. War es Russland oder die US-NATO?

Die Antwort kommt vom Mund des Pferdes. Die NATO BEGANN DEN KRIEG IM JAHR 2014, nachdem die USA 2014 Coup d’Etat zur Unterstützung von zwei Neonazi-Parteien

Von größter Bedeutung: Am 7. September 2023 Jens Stoltenberg räumte NATO-Generalsekretär in einem Vortrag vor dem Europäischen Parlament offiziell ein:

„Der Krieg begann nicht im Februar letzten Jahres [2022]. Es begann im Jahr 2014.“

Diese weitreichende Erklärung bestätigt seine frühere Erklärung im Mai 2023, dass der Ukraine-Krieg

„Ich habe 2022 nicht angefangen“, „Der Krieg begann 2014“.

Stoltenbergs Interview mit der Washington Post : (Hervorhebung hinzugefügt, vollständiger Text des Washington Post Interviews in Anhang)

Im Namen der NATO implizierte diese Erklärung, dass die US-NATO bereits 2014 im Krieg war.

Es räumt auch stillschweigend ein, dass Russland im Februar 2022 nicht „den Krieg“ gegen die Ukraine initiiert hat.

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