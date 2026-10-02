Wer hat den Krieg in der Ukraine begonnen? USA gesponserter EuroMaidan-Staatsstreich 2014 zur Unterstützung von zwei Nazi-Parteien

Von Prof. Michel Chossudovsky
Einführung
Die rauchende Waffe: Wer begann den Krieg. War es Russland oder die US-NATO?
Die Antwort kommt vom Mund des Pferdes. Die NATO BEGANN DEN KRIEG IM JAHR 2014, nachdem die USA 2014 Coup d’Etat zur Unterstützung von zwei Neonazi-Parteien
Von größter Bedeutung: Am 7. September 2023 Jens Stoltenberg räumte NATO-Generalsekretär in einem Vortrag vor dem Europäischen Parlament offiziell ein:
„Der Krieg begann nicht im Februar letzten Jahres [2022]. Es begann im Jahr 2014.“
Diese weitreichende Erklärung bestätigt seine frühere Erklärung im Mai 2023, dass der Ukraine-Krieg
„Ich habe 2022 nicht angefangen“, „Der Krieg begann 2014“.
Stoltenbergs Interview mit der Washington Post : (Hervorhebung hinzugefügt, vollständiger Text des Washington Post Interviews in Anhang)
Im Namen der NATO implizierte diese Erklärung, dass die US-NATO bereits 2014 im Krieg war.
Es räumt auch stillschweigend ein, dass Russland im Februar 2022 nicht „den Krieg“ gegen die Ukraine initiiert hat.
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