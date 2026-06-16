von Andrew Korybko

Der Iran ist bereit, allmählich innerhalb bestimmter Grenzen in die von den USA geführte westliche Ordnung zurückzukehren, genau wie die moderate iranische Fraktion es seit langem wollte, ihre Hardline-Fraktion hat die Streitkräfte und ihren Raketenbestand erfolgreich erhalten, während Israel bei seiner epischsten Niederlage überhaupt keines seiner Ziele erreicht hat.

Der Iran und die USA planen, eine von Zarif inspirierte Absichtserklärung (MoU) über die Beendigung des Dritten Golfkriegs an diesem Freitag in der Schweiz zu unterzeichnen. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, und Fortune berichtete, dass es mindestens drei konkurrierende Texte gab, aber alle enthalten „ähnliche Elemente für die Wiedereröffnung der lebenswichtigen Straße von Hormus Wasserstraße, die Iran-Sanktionshilfe und die Öffnung der Tür zu längerfristigen Verhandlungen über sein Atomprogramm.“ Das reicht bereits aus, um zu mehreren sehr wichtigen Schlussfolgerungen zu kommen.

Für den Anfang würde die Wiedereröffnung der Meerenge ohne die iranische Petroyuan-Mautstelle in Kriegszeiten ein bedeutendes Zugeständnis der Islamischen Republik darstellen, deren Medienersatz dieses Modell als historischen multipolaren Meilenstein feierte. Das gleiche gilt für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über sein politisch sensibles Atomprogramm. Die Sanktionserleichterung im Austausch könnte sich jedoch wohl lohnen, wenn man diese Schätzung hier der tiefgreifenden Wirtschafts- und Finanzschäden beurteilt, die durch die (unvollkommene) Blockade der USA verursacht wurden.

Zu diesem Thema wurde hier Ende März erklärt: „Die USA werden den Dritten Golfkrieg verloren haben, wenn China sich immer noch auf den Iran als zuverlässigen kostengünstigen Energieversorger verlassen kann, während der Yuan in eine globale Reservewährung umgewandelt wird, die den Petrodollar herausfordert“, so dass die Verhinderung beider aus der Perspektive der USA unerlässlich ist. Da der Petroyuan Berichten zufolge aus dem Bild ist, bleibt dies die Abhängigkeit des iranischen Ölexports von China, aber die Sanktionserleichterungen könnten dazu beitragen, seine Verkäufe (wie Indien) schrittweise umzuleiten, ohne den Markt zu stören.

Ebenso, wenn Berichte über einen Wiederaufbaufonds von $ 300 Milliarden für den Iran wahr sind (auch wenn die endgültige Summe viel niedriger ist, aber immer noch Dutzende von Milliarden Dollar), dann könnten US- und Golfinvestitionen in die iranische Energiewirtschaft dazu führen, dass sie ihre Exporte kontrollieren. Im Januar wurde bewertet, dass „The US Wants To Replicate The Venezuelan Model In Iran“, was in diesem Szenario auf dem Weg zur Umsetzung sein würde. Die daraus resultierende Interdependenz könnte die kollektive Sicherheit fördern und den regionalen Rückzug der USA erleichtern.

Irans moderate („reformistische“) und harte („prinzipalistische“) Fraktionen würden daher einige ihrer Ziele erreichen, die erste in Bezug auf die Sanktionserleichterung und die zweite in Bezug auf die Erhaltung der (wohl angeschlagenen) Streitkräfte des Landes sowie ihres Raketenbestands, ganz zu schweigen von ihrem politischen System. Dennoch hätte sich das Fraktionsgleichgewicht zugunsten des Moderaten verschoben, da die USA keine Absichtserklärung unterzeichnen würden, wenn die Moderaten die „Schurken“-Hardliner nicht kontrollieren könnten, die den Krieg möglicherweise wieder aufleben lassen könnten.

Es kann daher der Schluss gezogen werden, dass die Moderaten die Hardliner im tiefen Machtkampf des Iran geschlagen haben, aber dies war darauf zurückzuführen, dass die USA und Israel Dutzende von Top-Hardline-Figuren töteten, wonach ihre jeweiligen Institutionen (insbesondere die IRGC) geschwächt und schließlich von den Moderaten gezähmt wurden. Sicherlich könnten „Schurken“-Hardliner – unabhängig von ihrer Beziehung zur IRGC – die Absichtserklärung immer noch sabotieren, aber Trump 2.0 fühlt sich wohl genug, dass sie es sonst nicht mit der Unterzeichnung durchziehen würden.

Es zeichnet sich eine neue regionale Ära ab, in der der Dritte Golfkrieg sehr wohl zur schrittweisen Wiedereingliederung des Iran in die von den USA geführte westliche Ordnung führen könnte, wenn auch innerhalb von Grenzen, die den Grundstein für bessere Beziehungen zu seinen Golfnachbarn schafft. In diesem Szenario würde Israel verlieren, da es den Iran und den Golf nicht mehr spalten und regieren könnte, noch würden die USA ihren Rücken freihalten, wenn Israel aufgrund der jüngsten Wiederbelebung des möglicherweise unüberbrückbaren Trump-Bibi-Klufts die Feindseligkeiten mit dem Iran wieder aufnimmt. Israel ist daher der größte Verlierer des Krieges.

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