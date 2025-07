Wenn Sie Israel im Jahr 2025 immer noch unterstützen, stimmt mit Ihnen als Person etwas nicht

Von Caitlin Johnstone (globalresearch)

Manchmal finde ich es erstaunlich, wie aggressiv Israels Unterstützer Kritik an Israel unterdrücken. Dann erinnere ich mich daran, dass diese Leute auch den Massenmord an Kindern unterstützen; mir meine Meinungsfreiheit zu nehmen, ist eines ihrer weniger bösen Ziele. Es sollte mich nicht schockieren.

Ich habe online jemanden darüber reden hören, wie verrückt es sei, dass Musikgruppen, die sich gegen Israels Gräueltaten aussprechen, anfangen, Allianzen zu bilden, um der Kampagne entgegenzuwirken, die sie zum Schweigen bringen und ihre Karrieren zerstören will. Er meinte, es sollte nicht nötig sein, eine Allianz zu bilden, um einen anhaltenden Völkermord zu bekämpfen. Und das stimmt, es sollte nicht nötig sein. Aber es sollte uns auch nicht überraschen, dass Leute, die Krankenhäuser bombardieren lassen, versuchen, Musiker zu bannen, weil sie Israel kritisieren.

Ein Fehler, den wir Westler immer wieder begehen, ist, Israels Unterstützer für normale Menschen mit normalen moralischen Standards zu halten, nur weil wir sie zufällig kennen und mit ihnen in unseren Gemeinden zu tun haben. Sie sehen aus wie wir, sprechen wie wir, kleiden sich wie wir und handeln wie wir, also nehmen wir an, dass sie auch ähnlich denken und fühlen müssen wie wir.

Aber das tun sie nicht. Wenn Sie im Jahr 2025 immer noch Israel unterstützen, stimmt mit Ihnen als Person etwas nicht. Ihnen fehlt ein normales, gesundes Gefühl für Empathie und Moral.

Wir schreiben das Jahr 2025. Israelische Soldaten erklären der israelischen Presse , sie hätten den Befehl, hungernde Zivilisten zu massakrieren, die versuchen, Lebensmittel aus Hilfszentren zu beschaffen. Unzählige Ärzte haben der Welt erzählt , dass israelische Scharfschützen im gesamten Gazastreifen regelmäßig gezielt Kinder in Kopf und Brust schießen. Amnesty International , Human Rights Watch und alle führenden Völkermordexperten und Menschenrechtsorganisationen sagen, dass in Gaza ein Völkermord verübt wird. Die verdammte New York Times hat gerade einen Meinungsartikel eines zionistischen Völkermordforschers veröffentlicht, der endlich zugibt, dass es sich um einen Völkermord handelt.

Es lässt sich nicht mehr leugnen, was das ist. Wenn Sie Israel im Jahr 2025 immer noch unterstützen, dann nicht, weil Sie nicht glauben, dass Israel grausame Gräueltaten begeht. Sondern weil Sie diese grausamen Gräueltaten für gut halten und mehr davon sehen wollen.

Die meisten Israel-Unterstützer werden dies leugnen, weil sie lügen. Sie lügen ständig. Sie haben kein moralisches Problem damit, zu lügen. Sie haben kein moralisches Problem damit, Kinder bei lebendigem Leib zu verbrennen , also haben sie natürlich auch kein Problem damit, zu lügen.

Genau hier liegen die Leute falsch. Sie gehen davon aus, dass Israel-Unterstützer unmöglich über ihre Bedenken hinsichtlich „Antisemitismus“ lügen könnten, um die Informationsinteressen Israels zu fördern, denn niemand könne so böse sein. Israel-Unterstützer hingegen halten es für in Ordnung, Babys absichtlich verhungern zu lassen, indem sie die Einfuhr von Babynahrung nach Gaza blockieren. Natürlich sind sie so böse.

Man geht davon aus, dass Israels Unterstützer nicht absichtlich antisemitische Vorfälle inszenieren oder die Antisemitismuszahlen in ihren eigenen Ländern künstlich aufblähen würden, damit ihre Regierungen im Namen der Antisemitismusbekämpfung autoritäre Maßnahmen ergreifen, um Kritik an Israel zu unterdrücken – weil sie davon ausgehen, dass niemand so verdorben sein kann. Aber diese Leute halten es für in Ordnung, dass die israelische Armee systematisch palästinensische Journalisten ermordet, um sie davon abzuhalten, die Wahrheit zu sagen. Natürlich sind sie so verdorben.

Natürlich würden sie versuchen, unsere Meinungsäußerung zu unterdrücken. Natürlich würden sie versuchen, unsere Kinder in den Krieg gegen den Iran zu schicken. Natürlich würden sie versuchen, unsere Regierung zu manipulieren. Natürlich würden sie das Informationsökosystem mit Bergen von Lügen vergiften. Sie unterstützen einen live gestreamten Völkermord. Sie sind schlechte Menschen.

Die Unterstützung Israels und seiner Aktionen ist keine politische Meinung wie die Haltung zu Grundsteuern oder zur Legalisierung von Marihuana. Es sind nicht nur die Ansichten einiger Leute, die wir respektieren und als gleichwertig mit unserer eigenen behandeln müssen. Sie arbeiten daran, einen Vernichtungsfeldzug von unfassbarem Grauen zu ermöglichen. Das ist genauso politisch wie eine Gruppenvergewaltigung und verdient ebenso Respekt.

Den Unterstützern Israels kann man mittlerweile nichts mehr vorwerfen. Sie lügen. Sie manipulieren. Sie geben vor, Dinge zu glauben, die sie nicht glauben. Sie geben vor, Dinge zu fühlen, die sie nicht fühlen. Und sie tun dies, um einige der schlimmsten Gräueltaten zu begehen, die man sich nur vorstellen kann.

Das sind die Unterstützer Israels. Sie zeigen Ihnen jeden Tag, wer sie sind.

