Wenn Kritik kriminalisiert wird: Europas leiser Krieg gegen Regierungskritiker

In Westeuropa wandelt sich Meinungsfreiheit zu einem juristischen Spielfeld: Wer kritisiert, wird verfolgt – nicht politisch, sondern per Verfahren, Kontosperre und Sanktionen.

Quelle: transition-news

Am 23. März 2026 sprach Christian Oesch, Präsident des Schweizer Vereins WIR, im Deutschen Bundestag über ein Phänomen, das viele Demokratien ins Wanken bringt: den juristischen Umgang mit Regierungskritikern. Seine Botschaft: Kritik wird zunehmend nicht argumentativ, sondern strafrechtlich beantwortet. Oesch, der die deutsche Politik aus der Distanz beobachtet, warnte vor einem Muster, das sich quer durch westliche Staaten zieht.

«Kritiker werden nicht widerlegt, sie werden untersucht, angezeigt, durchsucht», sagte er.

Nicht mehr die Wahrheit eines Arguments steht im Mittelpunkt, sondern die Frage: Darf man es überhaupt noch äußern? Der Referent führte historische Hintergründe an: Jahrzehntelang kontrollierten Medienhäuser politische Narrative, die Öffentlichkeit bezog Informationen aus wenigen Quellen. Wer Narrative steuert, muss Kritik nicht diskutieren – man ignoriert sie oder stempelt sie als Desinformation ab. Mit dem Internet und neuen Informationsräumen habe sich diese Ordnung verschoben.

«Macht gibt Kommunikationskontrolle nicht freiwillig auf», so Oesch.

Die Reaktionen auf unkontrollierbare Narrative seien heute eindeutig: Plattformen werden reguliert, Dissidenten diszipliniert. Hausdurchsuchungen, Gerichtsverfahren, Sanktionen gegen Analysten wie Jacques Baud oder Sperrungen von Konten zeigen laut Oesch, wie tief politische Kontrolle inzwischen in Alltagsbereiche greift. Er zieht drastische Vergleiche: Während Schwerstkriminelle wie Jeffrey Epstein weiterhin Bankdienstleistungen erhielten, verlieren unliebsame Analysten ihre Konten.

Die Gefahr liegt für Oesch in der Verschiebung des Rechtsstaates: Wenn Gesetze nicht mehr Bürger schützen, sondern Machtstrukturen stärken, verändert sich das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft radikal.

«Die Frage lautet nicht mehr: Stimmt das Argument? Sondern: Darf man es äußern?»

Besonders kritisch sieht er den Druck auf Berufsgruppen wie Ärzte. Wer vom offiziellen Narrativ abweicht, gerät unter Kontrolle und Beobachtung. Initiativen wie «Ärzte mit Gewissen» dokumentieren bereits Fälle, um Muster sichtbar zu machen. Oesch warnt vor einem transnationalen Netzwerk aus Finanzinstitutionen, Technologiekonzernen und politischen Organisationen, das demokratische Kontrollmechanismen umgeht.

«Freiheit ist kein Geschenk des Staates. Freiheit ist das natürliche Recht eines jeden Menschen von Geburt an», sagte er unter Berufung auf Cicero und Platon.

Sein Fazit ist klar: Nur wer die Strukturen der Macht erkennt, kann sich ihrer Manipulation entziehen. Wer die Realität vertraut, nicht dem vorgegebenen Narrativ, kann wieder kritisch denken – und so verhindern, dass Gesellschaften langsam in einen Zustand der Para-Moralität abrutschen.

Die Rede von Oesch ist ein Weckruf: Europas Demokratien stehen vor der Prüfung, ob sie Kritik aushalten oder sie kriminalisieren – und wie viel Freiheit ihre Bürger tatsächlich noch genießen.

Quelle:

Verein WIR: Wenn Kritik zum Verbrechen wird – Die Rede im Bundestag (Video & Text) – 25. März 2026

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