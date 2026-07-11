von Jochen Mitschka (tkp)

Das Outsourcing von strategischen Waffensystemen an eine Großmacht die mit Sanktionen dominiert, gefährdet die nationale Souveränität, erzeugt politische Erpressbarkeit und entkoppelt die militärische Schlagkraft von der tatsächlichen operativen Kontrolle. Schauen wir uns die EU- und speziell die deutsche Politik an, welche Verteidigungsfähigkeit immer noch von Entscheidungen in Washington abhängig macht.

Wenn ein Staat die Kernstücke seiner Verteidigungsdoktrin durch den Kauf von Systemen regelt, deren technologische Kette von einem Partner kontrolliert wird, der Wirtschaftskriege und Sekundärsanktionen als primäre Außenpolitik nutzt, ergeben sich daraus gravierende strategische Schwachstellen.

Die Illusion der Unabhängigkeit: Der Speerschaft bleibt fremdbestimmt

Operative Abhängigkeit: Der Käufer besitzt die Hardware, aber die Softwareupdates, die Satellitendaten zur Zielsteuerung und die Ersatzteile verbleiben unter der Kontrolle des Lieferanten .

Der Käufer besitzt die Hardware, aber die Softwareupdates, die Satellitendaten zur Zielsteuerung und die Ersatzteile verbleiben . Technologisches Veto: Der Lieferstaat kann die Nutzung der Waffen durch das Vorenthalten von Codes oder Wartungskomponenten jederzeit stillschweigend blockieren . Bestimmte präferierte Partner erhalten imm die neuesten Versionen, andere nur veraltete.

Der Lieferstaat kann die Nutzung der Waffen durch das Vorenthalten von Codes oder Wartungskomponenten jederzeit . Bestimmte präferierte Partner erhalten imm die neuesten Versionen, andere nur veraltete. Sanktionen als Hebel: Vertritt der Käuferstaat eine vom Lieferanten abweichende geopolitische Position, droht der Entzug der Einsatzbereitschaft der Systeme. Das könnte darauf hindeuten, dass deutsche und europäische Politik bewusst versucht, eine Veränderung der Politik auch im Fall eines Regierungswechsels zu verhindern.

Verschiebung der Eskalationsverantwortung

Risiko-Asymmetrie: Wie das Beispiel des Tomahawk-Verkaufs zeigt, trennt der Lieferant die Abschreckungswirkung von der eigenen Verantwortung.

Wie das Beispiel des Tomahawk-Verkaufs zeigt, trennt der Lieferant die Abschreckungswirkung von der eigenen Verantwortung. Völkerrechtliche Haftung: Der Käufer trägt das volle Risiko eines Gegenschlags und die politische Verantwortung für den Einsatz, während der Lieferant geopolitisch im Hintergrund bleibt.

Der Käufer trägt das volle Risiko eines Gegenschlags und die politische Verantwortung für den Einsatz, während der Lieferant geopolitisch im Hintergrund bleibt. Finanzielle Ausbeutung: Der Käufer zahlt für Fähigkeiten, die zuvor kostenlos im Rahmen eines Bündnisses bereitgestellt werden sollten, verliert aber dennoch die strategische Autonomie.

Erpressbarkeit durch Sekundärsanktionen

Wirtschaftlicher Druck: Staaten, die von diesem Lieferanten abhängig sind, geraten bei Handelsbeziehungen mit Drittstaaten unter Druck.

Staaten, die von diesem Lieferanten abhängig sind, geraten bei Handelsbeziehungen mit Drittstaaten unter Druck. Eingeschränkte Außenpolitik: Droht der Lieferant mit Sekundärsanktionen gegen die eigene Industrie, muss die Verteidigungspolitik der Außenwirtschaft untergeordnet werden.

Droht der Lieferant mit Sekundärsanktionen gegen die eigene Industrie, muss die Verteidigungspolitik der Außenwirtschaft untergeordnet werden. Bündnis-Instabilität: Ein Wechsel der Administration im Lieferland (wie der Schwenk der US-Regierung im Mai) kann mühsam ausgehandelte Sicherheitsarchitekturen innerhalb weniger Wochen zum Einsturz bringen.

Beispiele

Das F-35-Ausschlussverfahren gegen die Türkei (2019 bis heute)

Der Vorfall: Die Türkei war nicht nur Käufer, sondern Mitentwickler und Produzent von Bauteilen des modernsten US-Tarnkappenjets F-35. Als Ankara 2019 das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufte, schlossen die USA die Türkei umgehend aus dem gesamten Programm aus.

Die Türkei war nicht nur Käufer, sondern von Bauteilen des modernsten US-Tarnkappenjets F-35. Als Ankara 2019 das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufte, schlossen die USA die Türkei umgehend aus dem gesamten Programm aus. Der Hebel: Die USA begründeten dies mit Sicherheitsrisiken (die S-400-Radare könnten F-35-Daten ausspähen). Zugleich setzten sie das US-Sanktionsgesetz CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) ein, um die türkische Rüstungsbehörde SSB komplett mit Sanktionen zu belegen.

Die USA begründeten dies mit Sicherheitsrisiken (die S-400-Radare könnten F-35-Daten ausspähen). Zugleich setzten sie das US-Sanktionsgesetz (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) ein, um die türkische Rüstungsbehörde SSB komplett mit Sanktionen zu belegen. Die Erpressung zur Kurskorrektur: Erst nach Jahren des politischen Stillstands und unter einer neuen Dynamik (wie den aktuellen Verhandlungen unter der Trump-Administration auf dem NATO-Gipfel in Ankara) wird eine Aufhebung der Sanktionen oder die Lieferung von Triebwerken für das eigene türkische Jet-Projekt KAAN überhaupt wieder in Aussicht gestellt. Die Bedingung der USA bleibt jedoch strikt: Die Türkei muss das russische S-400-System physisch unbrauchbar machen oder abstoßen.

Das totale Waffenembargo gegen die Türkei (1975–1978)

Der Vorfall: Nach der türkischen Militärintervention auf Zypern im Jahr 1974 verhängte der US-Kongress ein vollständiges Rüstungsimportverbot gegen die Türkei.

Nach der türkischen Militärintervention auf Zypern im Jahr 1974 verhängte der US-Kongress ein vollständiges Rüstungsimportverbot gegen die Türkei. Die Auswirkung: Die türkischen Streitkräfte, die damals fast vollständig auf US-Ausrüstung angewiesen waren, erlitten einen massiven Einbruch ihrer Einsatzbereitschaft, da Ersatzteile für Panzer und Flugzeuge ausblieben.

Die türkischen Streitkräfte, die damals fast vollständig auf US-Ausrüstung angewiesen waren, erlitten einen massiven Einbruch ihrer Einsatzbereitschaft, da Ersatzteile für Panzer und Flugzeuge ausblieben. Die strategische Lektion: Dieses Embargo war das historische Trauma, das die Türkei dazu veranlasste, die eigene Verteidigungsdoktrin radikal zu ändern und eine heimische Rüstungsindustrie (wie den Drohnenhersteller Baykar) aufzubauen, um nie wieder so erpressbar zu sein.

Der Lieferstopp für Offensivwaffen an Saudi-Arabien (2021–2024)

Der Vorfall: Wegen des verheerenden Jemen-Krieges und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi stoppte die Biden-Administration 2021 alle Verkäufe von Präzisionsmunition und offensiven Waffensystemen an den strategischen Partner Saudi-Arabien.

Wegen des verheerenden Jemen-Krieges und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi stoppte die Biden-Administration 2021 alle Verkäufe von an den strategischen Partner Saudi-Arabien. Der Hebel: Washington erlaubte weiterhin nur „defensive“ Waffen (wie Patriot-Raketen zur Abwehr von Huthi-Drohnen), um Riad im Dauerkonflikt gezielt verwundbar zu halten.

Washington erlaubte weiterhin nur „defensive“ Waffen (wie Patriot-Raketen zur Abwehr von Huthi-Drohnen), um Riad im Dauerkonflikt gezielt verwundbar zu halten. Das Ergebnis: Saudi-Arabien wurde gezwungen, seine Militäroperation im Jemen schrittweise einzustellen und Friedensverhandlungen aufzunehmen. Erst nachdem sich Riad den außenpolitischen Vorgaben Washingtons gebeugt hatte, wurde das Verbot für Offensivwaffen im Jahr 2024 wieder aufgehoben.

Was diese Beispiele für das „Outsourcing“ bedeuten

Diese Fälle belegen zwei Kernrisiken Ihrer Argumentation:

Der „Switch-Off“-Effekt: Wer Systeme wie die F-35 oder Tomahawks kauft, unterschreibt eine dauerhafte politische Wohlverhaltensklausel. Weicht man in einem anderen geopolitischen Bereich (z.B. Energiepolitik, Beziehungen zu China/Russland) ab, kann die Flotte durch Ersatzteil- oder Softwareembargos über Nacht „gegroundet“ werden. Die legislative Unberechenbarkeit: Rüstungskäufe aus den USA hängen nicht nur vom Präsidenten ab, sondern unterliegen der permanenten Kontrolle des US-Kongresses (wie die aktuellen Blockaden von Demokraten gegen Trumps geplante Jet-Deals mit Erdogan zeigen). Ein innenpolitischer Machtwechsel im Lieferland kann die Verteidigungsfähigkeit des Käuferlandes augenblicklich blockieren.

Die Tomahawk-Beschaffung: Deutsche Milliarden für ein amerikanisches Veto-Recht

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Stationierung weitreichender Waffen in Deutschland führen diese historischen Lektionen in die europäische Gegenwart. Während die Biden-Administration ursprünglich zusagte, ab 2026 amerikanische Tomahawk-Marschflugkörper kostenlos und unter eigener Führung an der NATO-Ostflanke zu stationieren, hat die Trump-Administration dieses Versprechen gekippt.

Stattdessen kauft Deutschland diese Fähigkeit nun auf eigene Kosten für die Bundeswehr. Das Ergebnis ist eine eklatante strategische Schieflage: Der deutsche Steuerzahler übernimmt die finanzielle Last und das völkerrechtliche Risiko eines potenziellen Gegenschlags, während die operative Kontrolle in Washington verbleibt. Ohne die Freigabe amerikanischer Missionsplanungsdaten und Satellitenkoordinaten sind die Tomahawks militärisch wertlos. Damit manövriert sich Berlin in genau jene verhängnisvolle Abhängigkeit, die die Türkei schmerzhaft erfahren musste: Deutschland kauft die Spitze einer Waffe, deren Auslöser und Hebel weiterhin der US-Kongress und das Weiße Haus kontrollieren.

Zusammenfassung

Die Beschaffung weitreichender US-Waffensysteme wie Tomahawk-Marschflugkörper durch Deutschland schafft eine strategische Abhängigkeit, da operative Kontrolle, Wartung und Zielsteuerung bei Washington verbleiben. Historische Beispiele wie das US-Waffenembargo gegen die Türkei zeigen, dass Rüstungs-Outsourcing die nationale Souveränität gefährdet und die Einsatzbereitschaft von politischer Zustimmung der USA abhängig macht.

(Visited 5 times, 5 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …