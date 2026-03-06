Wenn der Iran überlebt und standhaft bleibt, bricht Trumps Ressourcenkrieg gegen China und die BRICS zusammen

Der amerikanisch-israelische Krieg wird ursprünglich geführt, um israelische Hegemonie in Westasien zu schaffen

Alastair Crooke (strategic culture)

Auf einer Ebene ist der Konflikt ein existenzieller Kampf, der zwischen iranischen Raketen- und Abfangfähigkeiten im Vergleich zu denen der USA und Israels ausgetragen wird.

Konventionelles Denken war, dass dies ein No-Brainer-Wettbewerb war: Der Iran würde von US-Technologie und Feuerkraft übertroffen und gezwungen sein, zu kapitulieren.

Die militärische Demütigung des Iran und die Enthauptung seiner Führung würden – davon wird angenommen – zu einem organischen Aufschwung populistischer Ressentiments führen, der den iranischen Staat überwältigen und in die westliche Sphäre zurückrollen würde.

Auf dem Flugzeug des rein bilateralen Kampfes – als der Krieg am vierten Tag eintritt – sitzt der Iran auf dem Fahrersitz. Der Staat ist nicht zusammengebrochen, sondern besucht Drohnen- und Raketengemetzel auf amerikanischen Militärstützpunkten am Golf und schlägt Israel mit Hyperschall-Raketen, die (zum ersten Mal) mit mehreren steuerbaren Sprengköpfen bewaffnet sind.

An diesem Punkt steht der Iran kurz davor, die Lagerbestände der Golf-Abfangjäger vollständig zu erschöpfen – und auch die israelisch-amerikanischen schwindenden Luftverteidigungsreserven durch den Iran tief gefressen und ältere Raketen und Drohnen priorisiert, die die Luftverteidigung erschöpfen. Iranische High-End-Raketen, die mit Geschwindigkeiten über Mach Four fliegen, erweisen sich als weitgehend unempfindlich gegenüber der israelischen Luftabwehr.

Die von den US-Geheimdiensten geführte Ermordung des Obersten Führers hat sich als Kardinalfehler erwiesen. Anstatt einen Zusammenbruch der Moral auszulösen, führte es stattdessen zu massiven Unterstützungsausbrüchen für die Islamische Republik. Um es in Washington zu überraschen, hat es auch Schiiten in der gesamten Region mit Aufrufen zum Dschihad und nach Rache für die Tötung eines verehrten religiösen Führers von Schiiten angefeuert. Tel Aviv und Washington haben das Gelände falsch verstanden.

Zusammenfassend ist der Iran widerstandsfähig und behauptet sich langfristig gegen die USA, deren Kalkül in einem schnellen „Schieß- und Scoot“-Krieg begründet war – eine Strategie, die weitgehend durch den Mangel an Munition auferlegt wurde. Die Golfmonarchien wackeln. Die Golf-Marke – Wohlstand, Großgeld, KI, Strände und Tourismus – ist wahrscheinlich vorbei. Auch Israel kann in seinem heutigen Zustand nicht überleben.

Die geopolitischen Auswirkungen gehen jedoch weit über den Iran und die Golfstaaten hinaus. Die selektive Schließung der Hormusstraße durch den Iran und die Zerstörung von Hafenanlagen am Golf erzählen eine weitere Geschichte.

Nehmen wir den besonderen Fokus des Iran auf die Zerstörung der USA. Die Infrastruktur der Fünften Flotte in Bahrain. Die Fünfte Flotte bildet das Rückgrat der regionalen Hegemonie der USA – wie hier dargelegt :

„Ungefähr 90% des weltweiten Ölhandels durchläuft diese Gebiete, und die US-Kontrolle garantiert die verbundenen Energielieferketten. Die Flotte umfasst auch drei wichtige strategische Engpässe: die Straße von Hormus, den Suezkanal und die Bab al-Mandeb-Straße. Und sein Hauptquartier ist nicht nur ein Hafen. Es ist ein umfassendes Radar-, Intelligenz- und Datenbankzentrum.“

Dem Iran ist es gelungen, die Radargeräte und einen Großteil der logistischen und administrativen Infrastruktur Bahrains zu zerstören. Sie treibt die US-Streitkräfte systematisch aus dem Golf.

Der Krieg gegen den Iran wird nicht nur für die USA projiziert, um dem US-Energie-„Dominanzportfolio“ iranische Ressourcen hinzuzufügen, wie das venezolanische Modell angibt. Der Iran machte im vergangenen Jahr nur etwa 13,4% des gesamten von China auf dem Seeweg importierten Öls aus – keine entscheidende Komponente.

Der Iran-Krieg dreht sich jedoch um ein größeres US-Spiel: die Kontrolle strategischer Engpässe und den Energietransit im Allgemeinen, um China den Zugang zu den Energiemärkten zu verwehren und so sein Wachstum einzuschränken.

Die Trump National Security Strategy (NSS) hat sich ein Ziel für die US-Politik gesetzt, Chinas Wirtschaft in Richtung des Haushaltskonsums zu rebalancieren.

Dies ist ein amerikanischer Code-Speak, der China dazu zwingt, weniger zu exportieren, und dass es durch eine radikale wirtschaftliche Neukonfiguration mehr importiert, um mehr im Inland zu konsumieren – das Ziel ist es, Amerikas Anteil an globalen Exporten gegenüber hyper-wettbewerbsfähigen und billigeren chinesischen Exporten wiederherzustellen.

Eine Möglichkeit, diese Verschiebung zu verhängen, wäre durch Zölle und Handelskrieg. Aber eine andere wäre, China den Zugang zu den Energiemärkten zu verweigern, den es – und den breiteren BRICS-Markt – für Wachstum benötigt. Dies könnte erreicht werden, NSSso die NSS-Strategie, indem die Ressourcenversorgung eingeschränkt wird – d.h. durch die Verhängung von Blockaden von Engstellen durch Belagerung und die Beschlagnahme von Schiffen durch die willkürliche Sanktionierung von Schiffen (wie im venezolanischen Stand off zu sehen.

Kurz gesagt, die Angriffe des Iran auf den Golf könnten zunächst dazu gedacht sein, eine Botschaft zu vermitteln, dass die Golfnachbarn, die sich mit Israel und Amerika und gegen den Iran zusammenschließen, für den Iran nicht mehr akzeptabel sind. Aber was der Iran auch zu tun scheint, ist zu versuchen, wichtige Seedrosselpunkte, Häfen und Marinekorridore aus der US-Kontrolle zu reißen – und sie unter iranische Kontrolle zu bringen.

Mit anderen Worten, die Seewege, die an den Persischen Golf angrenzen, unter iranische Kontrolle zu bringen. Eine solche Verschiebung wäre enorm wichtig – nicht nur für die Beziehungen zwischen China und dem Iran zu China, sondern auch für Russland, das die Exportrouten auf See offen halten muss.

Sollte sich der Iran in diesem Mammutkampf gegen Israel und die Trump-Regierung durchsetzen, wären die Auswirkungen riesig. Die (selektive) Schließung von Hormus über Monate an sich würde an sich an den europäischen Gasmärkten verheerende Auswirkungen haben und möglicherweise eine Schuldenmarktkrise auslösen.

Darüber hinaus wird der Bruch der „Golfmarke“ als sicherer Anlagehafen wahrscheinlich den Dollar-Abwert sehen, da die Anleger nach einer alternativen Geographie suchen, in der sie ihre Vermögenswerte verorten können.

Die USA. Die Trump Route für internationalen Frieden und Wohlstandskorridor über den Südkaukasus wird wahrscheinlich in den Staub beißen. Dies wird Indien wahrscheinlich dazu veranlassen, zu russischen Ölimporten zurückzukehren und dabei zu bleiben, und Auswirkungen auf die Beziehungen Indiens zu Israel.

Über die geopolitische Neukonfiguration als Folge des Krieges hinaus wird sich auch die geofinanzielle Architektur deutlich verändern.

