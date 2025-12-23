Wenn das Recht variabel wird, erstarrt Vertrauen zu Silber und Gold – während die Welt die Kosten der Instrumentalisierung des Finanzwesens erkennt

Gerry Nolan (antikrieg)

Gold bei 4.546 US-Dollar pro Unze. Silber bei über 79 US-Dollar, mit einem Höchststand um die 80 US-Dollar in den letzten zehn Tagen. Das ist keine kurzfristige Erholung der Edelmetallmärkte. Es ist das Geräusch, als würde der Markt mit einem Metalldetektor über die Grundfesten der Nachkriegsordnung streifen und ein dumpfes Geräusch vernehmen.

Denn hier geht es nicht wirklich um Inflationsschutz oder sichere Häfen im klassischen Sinne. Es geht um Vertrauen, das seltenste Gut der Welt, und wie schnell die Illusion verfliegt, sobald Regierungen das Finanzwesen als Schlachtfeld und das Recht als Instrument der Einflussnahme statt als neutrales Regelwerk behandeln.

Und hier ist der Teil, den die Finanzwelt aus Höflichkeit verschweigt: Der „Preis“ findet sich größtenteils in Papierform, Futures, Forwards und ETFs wieder, wo sich Ansprüche schneller vervielfachen können als tatsächlich lieferbares Metall. Diese Papiermasse kann Signale dämpfen … bis sie es nicht mehr kann. Genau deshalb ist nicht die Schlagzeile der entscheidende Faktor, sondern wer im Stillen die Versprechen des Systems in etwas umwandelt, das das System nicht mehr aufheben kann. Chinas offiziell gemeldete Goldreserven liegen derzeit bei etwa 2.305 Tonnen, Russlands bei etwa 2.329,6 Tonnen, Indiens bei etwa 880 Tonnen und Polens bei etwa 515 Tonnen. Die Richtung der Entwicklung ist dabei wichtiger als die monatlichen Schwankungen.

Es kommt auch darauf an, wo dieser Preis festgelegt wird. Der globale Gold- und Silber-Benchmark wird nach wie vor innerhalb einer westlichen Finanzarchitektur ermittelt: Dollar-abgewickelte Futures in New York, intransparentes OTC-Clearing in London und ETF-Strukturen, die dem angloamerikanischen Recht unterliegen. Dieses System zeichnet sich durch hohe Liquidität und Hebelwirkung aus, wurde aber nie dafür geschaffen, die durch Sanktionen unausweichliche Frage zu beantworten: Wer kontrolliert das Edelmetall tatsächlich, wenn die Politik eingreift? In einer Welt, in der der Zugang eingefroren und Regeln neu geschrieben werden können, werden finanzielle Ansprüche bedingt. Physischer Besitz hingegen nicht. Deshalb ist die stille Akkumulation durch Staaten außerhalb des Sanktionskerns wichtiger als die täglichen Preisentwicklungen, denn letztendlich überdauert der Besitz Regimewechsel, nicht die Papierforderungen.

Diese Unterscheidung zwischen Papierbestand und physischer Kontrolle ist nicht länger theoretisch, sondern wird nun von Staaten durchgesetzt. Besonders aufschlussreich ist, dass das physische Angebot an Silber nun explizit durch staatliche Macht reguliert und gezielt gesteuert wird. Am 27. Dezember kündigte Peking an, dass ab dem 1. Januar 2026 alle Silberexporte staatliche Lizenzen benötigen – ein Schritt, der nicht auf Preismanagement, sondern auf strategischer Voraussicht beruht. Silber ist unverzichtbar für Energiesysteme, Elektronik, Verteidigung und industrielle Prozesse, ohne die der moderne Westen nicht funktionieren kann. Dennoch verharrt die westliche Politik in vierteljährlichen Papierzyklen und abstrakten Finanztheorien. China denkt in Lieferketten und Hebelwirkung, während der Westen auf Papierliquidität und das Theater der Sanktionen fixiert bleibt. Indem Peking angesichts steigender Preise die physischen Kapitalabflüsse einschränkt, entlarvt es die Kernillusion des Fiatgeld-Zeitalters: Papiergeld lässt sich zwar drucken, aber die notwendige physische Versorgung nicht. Staaten, die die Produktionsmittel der Realwirtschaft sichern, werden die zukünftige Ordnung prägen.

Jahrzehntelang verkaufte das Dollar-Euro-System der Welt ein simples Versprechen: Man kann politisch anderer Meinung sein als wir und trotzdem alles regeln, Bankgeschäfte tätigen, Reserven halten und ruhig schlafen. Dieses Versprechen war kein Altruismus. Es war das Betriebssystem der Globalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, der versteckte Handel, der westliches Papiergeld weltweit liquide machte.

Und dann kam der Präzedenzfall, der tausend Reden überdauern wird: die Einfrierung russischer Staatsanleihen in Europa, mit Belgien und Euroclear als Nervenzentrum dieser Saga. Die EU fror diese Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit ein und ebnete damit explizit den Weg für Finanzierungsstrukturen, die das gescheiterte Projekt Ukraine stützen und sich auf die eingefrorenen Vermögenswerte als Sicherheiten stützen.

Nennen Sie es „legal“. Nennen Sie es „moralisch“. Nennen Sie es „notwendig“. Den Märkten ist es egal, wie man es nennt. Den Märkten ist wichtig, was es bedeutet. Willkürlicher Diebstahl, dass Verwahrung weder neutral noch sicher ist.

Es bedeutet, dass die Hüter der „regelbasierten Ordnung“ allen Ernstes verkündet haben, dass die Regeln bedingt sind. Dass Reservevermögen weniger Reserven als vielmehr Geiseln sind, die auf die richtige Politik warten. Dass Eigentumsrechte per Ausschuss außer Kraft gesetzt, per Dekret erweitert und nachträglich in einen Finanzierungsstrom umgewandelt werden können, wenn die Haushalte knapp werden.

Deshalb verhält sich Gold so, wie es sich verhält. Gold ist nicht im übertragenen Sinne anti-Dollar. Es ist anti-Zustimmung. Es ist das Gut, das man kauft, wenn man vermutet, dass sich das System stillschweigend von einem Marktplatz in einen Durchsetzungsmechanismus und das Schneeballsystem des Fiatgeldes verwandelt, die Illusion des Vertrauens vollständig zerstört ist. Der einzige Wert, den Euro und Dollar besaßen, war die Illusion des Vertrauens.

Und Silber? Silber ist der sichtbare Bruch der Spannungen. Silber reagiert wie ein Aufruhr, wenn das Vertrauen schwindet, denn es ist kleiner, kompakter und anfällig für Panikkäufe. Wenn Silber auf 80 Dollar zusteuert, bedeutet das nicht, dass ein neues iPhone mehr Schaltkreise benötigt. Es bedeutet, dass die Massen in Vermögenswerte flüchten, die nicht eingefroren, gesperrt oder nur unter Auflagen eingelöst werden können.

Betrachten wir die Lage aus einer anderen Perspektive: Das geopolitische Bild verschärft sich, anstatt sich zu beruhigen. Sanktionen sind zu einer permanenten Struktur geworden, anstatt nur ein vorübergehendes Instrument zu sein. Sie lösen sich zunehmend vom Völkerrecht und dem Rahmenwerk des UN-Sicherheitsrats, das ihnen einst Legitimität verlieh. Aus dem „Einfrieren“ wird ein „unbefristetes Einfrieren“. Dieses „unbefristete Einfrieren“ wird dann als Finanzierung umgedeutet, doch ohne Zustimmung, Laufzeit oder Rückzahlung ist es kein Kredit. Es ist eine Enteignung (Diebstahl) durch bürokratische Prozesse. Und jeder dieser Schritte sendet dieselbe Botschaft an den Globalen Süden, die Blockfreien und selbst an verunsicherte Verbündete: Ihre Ersparnisse sind unserer Politik unterworfen.

Hier erleiden Euro und Dollar den eigentlichen Schlag, nicht durch einen plötzlichen Zusammenbruch, sondern durch die Aushöhlung dessen, was eine Reservewährung nicht fälschen kann: ihre Neutralität.

Die Verantwortlichen für die Zentralbankreserven müssen Russland nicht mögen, um von Russland zu lernen. Sie müssen lediglich die Anreize verstehen. Wenn die Zentralbankgelder eines großen Staates in Europa blockiert und in Strukturen gelenkt werden können, die zur Kriegsfinanzierung dienen, stellt sich jeder andere Staat insgeheim die naheliegende Frage: Was passiert, wenn wir der nächste Konfliktherd sind?

Die Antwort darauf erklärt, warum die Entdollarisierung nie einer Konferenz bedurfte, sondern eines Präzedenzfalls. Dieser Präzedenzfall liegt nun offen zutage. Und ja, einige wenige europäische Staaten (Belgien, Ungarn, die Slowakei, Malta und Italien) können am Rande Einwände erheben, die Prozesse verlangsamen und mehr Bürokratie fordern. Doch das Signal ist bereits gesendet: Der Westen ist bereit, das Reservewährungssystem als Instrument der Zwangspolitik zu behandeln.

Das ist ein zivilisatorischer Fehler. Da die Nachkriegsordnung nicht auf liberalen Werten, sondern auf der Illusion von Vorhersehbarkeit beruhte, lässt sich diese nicht durch ein weiteres Gipfelkommuniqué wiederherstellen. Sie lässt sich nur durch eine Verhaltensänderung über eine ganze Generation hinweg zurückgewinnen. Bis dahin profitieren die Edelmetalle von steigenden Preisen.

Wenn Sie also Gold bei 4.600 US-Dollar und Silber über 81 US-Dollar sehen, sollten Sie dies als ein Referendum verstehen: Der Markt lehnt die Vorstellung ab, dass die gegenwärtige Finanzordnung stabil, unpolitisch oder vertrauenswürdig ist.

Und hier kommt die Pointe:

Der Westen entdeckt, dass man Vertrauen zwar einmal gewinnen kann, dass man aber auf unbestimmte Zeit dafür bezahlen muss.

erschienen am 29. Dezember 2025 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

(Visited 53 times, 53 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …