Weil sie Trump und Putin nicht zuhören….

Von Peter Haisenko (anderwelt)

….können Sie nicht verstehen, was gerade weltpolitisch abläuft. Tatsächlich hat Donald Trump die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Schlagabtauschs zwischen den USA und Russland nahe Null gesetzt. Auch die angebliche 180-Grad-Wendung Trumps gegenüber Kiew und Russland hat nicht stattgefunden. Aber das erkennt man nur, wenn man genau zuhört.

Die meisten Menschen glauben, dass die anderen ähnlich handeln oder denken, wie sie selbst es tun. Die logische Folge ist, dass ein notorischer Lügner niemandem Glauben schenken kann. Täte er das, würde oder müsste er sich selbst eingestehen, dass er einem wahrhaftigen Mensch moralisch unterlegen ist. Die Reinform dieser Lügner sind die Pseudologen. Sie leben vollständig in einer Lügenwelt und merken nicht einmal mehr, dass sie lügen. Das sind die gefährlichsten, denn sie wirken sehr überzeugend, weil sie in ihrer Welt ihre Lebenslüge konsequent durchziehen und schließlich vergessen, dass ihre Scheinwelt nur ihrer Phantasie entstammt. Diese Scheinwelt, diese Lügenwelt, ist perfekt durchkonstruiert und wenn die Realität nicht ganz passt, dann wird sie zurechtgebogen oder besser zurecht-gelogen. Ein Pseudologe oder notorischer Lügner glaubt an seine Lügen und erkennt so keine kognitive Dissonanz. Mit anderen Worten: Passt die Realität nicht zur Lügenwelt, werden diese Aspekte ausgeblendet, ignoriert, verfälscht. Das bewahrt den Lügner vor dem Irrenhaus, obwohl genau das sein natürliches Habitat sein müsste.

Diese Lügner machen sich nicht die Mühe, anderen aufmerksam zuzuhören. Aus zwei Gründen: Würden sie ernsthaft versuchen, den anderen zu verstehen, könnte das zum Zusammenbruch ihrer Lügenwelt führen. Zum anderen glaubt er, dass alle anderen auch lügen und so ist es unsinnig, sich die angenommenen Lügen überhaupt genauer anzusehen. Notorische Lügner sind armselige Kreaturen. Die meisten westlichen Politiker sind nicht nur Lügner, sondern Pseudologen. Sie haben sich in ihrem (politischen) Lügengespinst eingerichtet bis sie schließlich glauben, es wäre die Wahrheit. Putin hat das erkannt und den Wertewesten folgerichtig das „Imperium der Lügen“ genannt. Donald Trump halte ich nicht für einen Lügner, obwohl die Pseudologen des Westens ihn immer einen solchen schimpfen. Warum tun sie das, müssen das tun? Siehe oben.

Putin ist kein Lügner

In meinen Augen ist Russlands Präsident Putin der aufrichtigste Politiker der Neuzeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass Putin jemals eine seiner Aus- und Ansagen revidiert oder relativiert hat. Russland, die Sowjetunion, die Russische Föderation hat noch niemals einen Vertrag gebrochen. Die RF, Putin, achtet streng darauf, internationales Recht einzuhalten. Die Referenden in der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine wurden nach internationalen Standards abgehalten und sind völkerrechtlich gültig. Wäre es anders, hätte der Westen schon längst in Den Haag Zeter und Mordio geschrieen. Weil das aber nicht stattfand, wissen die Lügner des Westens, dass dort alles nach Recht und Ordnung abgelaufen ist. Sie lügen das aber weg, weil das in ihre Pseudologenwelt nicht passt. Wieder siehe oben.

Donald Trump lügt nicht vorsätzlich, er ist aber oftmals nicht ausreichend informiert und haut dann Sachen raus, die nur halbgar sind. Überhaupt ist es schwierig, Trumps erratischen Volten zu folgen. Für Trump ist die Welt ein großer Basar, auf dem man Deals macht und wer schon mal auf einem arabischen Basar war, der versteht, was ich hier meine. Bei Trump muss man immer erst abwarten, wie das Endergebnis aussehen wird, bevor man sich ein Urteil bildet. Doch nun zur aktuellen Lage. Was hat Trump zur Lage um die Ukraine gesagt, und zwar im ganzen Kontext? Es begann damit, dass er gesagt hat, er wäre bereit, härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn die Europäer selbst konsequent wären und den Import russischer Energie, Gas und ÖL, vollständig einstellen. Das ist harter Stoff, denn das kann die EU nicht. Trump schiebt damit den Schwarzen Peter komplett an die EU und ihre Politiker. Ihr wollt, dass ich Sanktionen verhänge? Dann macht das erstmal selbst. Und zwar so, wie ihr es angeblich schon lange beschlossen habt. Ansonsten bin ich raus!

Trump liefert die Waffen nur an Europa

Dann die Geschichte mit der „Erlaubnis“ an Kiew, weit ins Hinterland Russlands zu schießen. Mit amerikanischen Waffen. Klingt ja wirklich wie eine vollständige Kehrtwende. Ist es aber nicht, sobald man dem nächsten Satz auch zugehört hat. Er fügte nämlich an, er selbst, die USA, werden keine Waffen mehr direkt an Kiew liefern. Die Europäer, der europäische Teil der NATO, können alle Waffen von den USA kaufen und was die dann damit machen, befindet sich nicht mehr in seiner Verantwortung. Für Trump ist das ein wunderbarer „Deal“.

Fortan werden die Waffenlieferungen aus USA bezahlt, die nach Kiew gehen, während bislang klar war, dass Kiew auch die US-Waffen niemals bezahlen kann und wird. Der Schwarze Peter befindet sich schon wieder in europäischer Hand und bezahlen müssen die auch noch dafür. Zeitgleich kam aus dem Pentagon die Nachricht, dass etliche Waffentypen nicht geliefert werden können, weil in den USA selbst zuerst ein Mangel daran behoben werden muss. In anderen Worten: Trump hat sich vollständig aus dem Ukraine-Schlamassel zurückgezogen. Macht doch euren Dreck alleine, ihr kriegsgeilen Hasardeure! Von mir gibt es keinen Cent mehr für dieses mörderische Abenteuer.

Europa kann Trumps Bedingungen nicht erfüllen

Tatsächlich ist es so, dass manche klügere Köpfe in Europa und in Kiew das genauso verstanden haben. Die Machthaber in Kiew befinden sich in heller Aufregung, weil sie Trump genau zugehört haben und so wissen, dass ihre Sache verloren ist. Die in Kiew wissen, dass es keine weiteren US-Sanktionen geben wird, weil Europa die Bedingungen von Trump nicht erfüllen kann. Weder die Energieimporte einzustellen noch die US-Waffen einzukaufen. Präsident Putin hingegen hat das vollständig verstanden. Die versteckte Botschaft lautet nämlich: Trump, die USA, werden in keinem Fall militärisch gegen Russland eingreifen, schon gar nicht mit Atomwaffen. Folgerichtig hat Putin umgehend Washington angeboten, den im nächsten Frühjahr auslaufenden Atomwaffenbegrenzungsvertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Da können Europas Kriegstreiber lernen, wie Diplomatie geht. Ausgerechnet vom Donald.

Warum glauben die westlichen Politiker, Russland wolle NATO-Staaten angreifen? Erobern, unter seine Kontrolle bringen? Wieder siehe oben. Sie selbst haben das Versprechen gebrochen, die NATO keinen Zentimeter nach Osten zu erweitern. Sie selbst wollen Russland zerschlagen, unter ihre Kontrolle bringen. Wie können sie da Präsident Putin glauben, dass er, die RF, keinerlei Interesse hat, Europa zu erobern? Ein Verhalten also, das jenseits ihres eigenen Denkens, ihres eigenen Machtanspruchs ist? Da gehört auch das Verhalten des Westens dazu, Russland immer das anzudichten, was sie selbst tun, Russland aber nicht. Und weil sie es selbst tun, glauben sie selbst an ihre Horrorgeschichten über Russlands Absichten. Ja, notorische Lügner sind arme Kreaturen, gefangen in ihrem Lügengespinst.

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Dieses alte deutsche Sprichwort hat für die notorischen Lügner keine Gültigkeit. Wie sonst ist es möglich, dass sie in sich selbst, in der NATO, den USA und England, immer noch die Quelle der Wahrheit sehen wollen? Nach all den Lügen über den Irak und die erlogenen Kriegsgründe der letzten Jahrzehnte? Keine davon wurde offiziell aufgedeckt oder gar sanktioniert. So ist es eigentlich unsinnig, überhaupt zuzuhören, wenn dieser Wertewesten irgend etwas verlauten lässt. Selbst Verträge mit dem Westen sind nichts wert. Siehe NATO-Osterweiterung und und und. Und natürlich geht der Westen davon aus, dass Russland spiegelgleich handelt, obwohl er nicht von Russland angelogen worden ist. So komme ich zu dem Schluss, dass ein friedliches Miteinander auf Augenhöhe nur möglich sein wird, wenn wir die notorischen Lügner, die unsere Häuptlinge spielen, aus den Ämtern jagen und der Wahrhaftigkeit wieder ihren Wert zurück geben.

Das sollte beginnen damit, dass man jedem ernsthaft zuhört, vor allem dem erklärten Feind. Das wird dazu führen, dass erkennbar wird, dass er gar kein Feind ist, sondern dass man selbst sein Feindbild revidieren, aufgeben muss. Trump und Putin wollen den Krieg in der Ukraine beenden, die Hasardeure in Europa nicht. Ach ja, hatten wir das nicht schon einmal: „Bis zum Endsieg“. Und Kanzler Merz meinte dazu: Was auch immer es kosten mag. Die Mehrheit der Menschen, der Deutschen, will das nicht, schon gar nicht dafür bezahlen und Wohlstand aufgeben. Anders als die pseudologischen Politiker will die überwiegende Mehrheit aller Menschen eines: In Frieden und Wohlstand leben. Mehr nicht. Ist das zu viel verlangt? Lügner haben da aber keinen Platz.

Pseudologie wird als Geisteskrankheit beschrieben, die der Behandlung bedarf:

https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudologie

https://personlichkeitsentwicklunghaus.com/die-pseudologie-ein-tiefgreifender-blick-auf-das-pathologische-luegen/

