WEF, Great Reset und ihre Drahtzieher – Gibt es doch eine Weltverschwörung?

+++ Die große Kla.TV-Enthüllung zur WEF-Jahrestagung in Davos: Das WEF und seine Drahtzieher +++ Klaus Schwab tritt mit Januar 2025 als Vorsitzender des WEF zurück. Was viele nicht wissen – gleichzeitig wird er Vorsitzender des WEF-Kuratoriums! Da diese Instanz den strategischen Fahrplan des WEF entwickelt, wirkt er somit in der entscheidendsten Position des WEF weiter. Wer ist Klaus Schwab? Wer sind die Kräfte, die ihn im Hintergrund unterstützen? Diese Kla.TV-Doku legt die Drahtzieher des WEF sowie deren Pläne hin zu einer Weltdiktatur schonungslos offen. Helfen Sie mit, diese Enthüllungen zu verbreiten und das WEF und deren Drahtzieher zu stoppen! ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Kurze Videoausschnitte zur Verbreitung auf den sozialen Netzwerken, z.B. TikTok oder Facebook finden Sie unterhalb der Sendung in unserer blauen Infobox zum Download. ⇐ ⇐ ⇐ ⇐ [weiterlesen bei kla.tv]

Und 95 Prozent der Masse geht das alles am Arsch vorbei!

„Ich fordere, dass die Dummheit der Massen endlich abgeschafft wird. Denn nicht die wenigen 10.000 Psychopathen sind unser Problem, sondern die 7 Milliarden Dummköpfe, die sich lieber Fußball, DSDS & Co reinpfeifen, anstatt sich um ihre ureigensten Angelegenheiten zu kümmern“. (Buro Tanic, Mitglied des Europäischen Parlaments)

