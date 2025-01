WEF Davos 2025 – Grotesker denn je. Robotisierung und Entvölkerung

von Peter König (globalresearch)



Die übliche Show des Weltwirtschaftsforums (WEF), die eine Woche lang ganz Davos einnimmt und dominiert, beginnt am Montag, den 20. Januar und dauert bis Freitag, den 24. Januar. Sie ist eine immer größere Plage für die Bevölkerung von Davos, ein sonst so schöner Winterurlaubsort, der sich jedes Jahr in ein Bordell der Extraklasse verwandelt – für die kleinen fleischlichen Freuden der Reichen und Berühmten, die die Glamourshow des WEF besuchen.

In diesem Jahr werden die Elite-Teilnehmer von nichts Geringerem als Kampfjets der Schweizer Armee vor illusionären Terrorangriffen geschützt und verteidigt. BRAVO!

Das Davos-Forum 2025 wird unter dem Motto „Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter“ stehen und fünf „unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene thematische Prioritäten“ umfassen, heißt es auf der Website des WEF..

Vertrauen retten

Wachstum neu denken

In Menschen investieren

Den Planeten schützen und

Branchen im intelligenten Zeitalter

All das könnte man leicht unter dem Begriff „Roboter“ zusammenfassen – mit Ausnahme natürlich der Crème de la Crème. Die Elite, die an diesem Fiasko teilnimmt, hat nichts zu befürchten. Sie werden von dem Prozess der Entmenschlichung unberührt bleiben. Es sei denn natürlich, sie fielen aus der Reihe und beneiden ihre einstigen Herren. Dann könnte ihre Strafe hart ausfallen.

In erster Linie wollen sie das Volk reduzieren, kontrollieren und versklaven – diejenigen, die diesen gesamten Prozess der Entmenschlichung überleben.

Reduzieren bedeutet, weiterhin den Klimawandel-Schwindel zu fördern, der die Landwirtschaft vernichtet, Hungersnöte, Krankheiten und Tod verursacht und Viren gleichzeitig zu finden, die tödliche Impfstoffe und Tod erfordern.

Hinzu kommt die vollständige biometrische Kontrolle mit digitalen Ausweisen und digitalen Impfzertifikaten.

Dies alles wird unter dem Dach der hochheiligen Vereinten Nationen (UN) abgewickelt, die im Laufe der letzten Jahrzehnte völlig korrupt geworden sind und an die finsteren Monster, alias „Deep State“, verkauft wurden, die auch als „ Männer in Schwarz mit roten Krawatten“ verkauft wurden „Bekannt sind.

Sie würden Herrn Tedros, dem Generaldirektor der WHO, die Entscheidungsbefugnis über Gesundheit, Krankheit und Tod der 193 UN-Mitgliedsstaaten übertragen.

Wir möchten diesen Punkt noch einmal wiederholen: Die Entvölkerung, Robotisierung, Versklavung und digitale Kontrolle der Überlebenden bedeutet, die Bevölkerung in einem digitalen Gulag einzusperren.

Lassen Sie sich nicht täuschen, „Collaboration for the Intelligent Age“ ist ein verschlüsselter Ausdruck für den digitalen Gulag.

Sie werden es nie erreichen.

Wir, das Volk, MÜSSEN handeln und Teil dieses gewaltlosen, aber aktiven Widerstands sein: Ignorieren, was sie tun, die Angst aus unseren Gedanken und Seelen verbannen, kein Hassgefühl, selbstbewusst sein, denn unser Verstand ist das mächtigste Gut, das jeder von Uns hat. Stellen Sie sich die kollektive Macht von acht Milliarden Menschen vor!

Vielleicht ist deshalb die Sicherheit in diesem Jahr die größte Sorge des WEF. Mehr denn je fürchten sie sogenannte „Terroranschläge“, und selbst falsche Flaggen würden genügen, um die Lügen am Leben zu erhalten.

In einem Interview vor einigen Tagen beantwortete der Polizeichef von Davos die Frage eines Journalisten, warum die Schweizer Armee dieses Jahr überhaupt Kampfjets zum Schutz des WEF zur Verfügung stelle. Der Polizeibeamte sagte sinngemäß, dass dieses Jahr das Sicherheitssystem aufgrund der gestiegenen Terrorgefahr und zum Schutz prominenter Persönlichkeiten verstärkt werden müsse . Er sprach von mehreren hundert teilnehmenden Staatschefs [nicht viel anders als in anderen Jahren].

Die Verdoppelungsfrage:

Liegt es daran, dass Präsident Trump dieses Jahr teilnehmen wird?

Die umschriebene Antwort lautete:

Dies könnte eine Überlegung sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Präsident Trump nur virtuell per Videostream teilnehmen wird. Aber wir wissen es nicht genau.

Herr Trump könnte sich in letzter Minute dazu entschließen, persönlich hier zu sein, wie er es bereits 2018 während seiner ersten Amtszeit getan hat.

Zu den Schlüsselpersönlichkeiten, die bei der diesjährigen WEF-Show in Davos geschützt werden müssen, gehören

US-Präsident Trump;

Madame von der Leyen, nicht gewählte Präsidentin der EU-Kommission;

Chinas Vizepremier Ding Xuexiang;

Bundeskanzler Olaf Scholz;

Argentiniens Präsident Javier Milei;

Antonio Guterres, UN-Generalsekretär;

Muhammad Yunus, Chefberater der bangladeschischen Regierung;

Mohammed Mustafa, Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde; und

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Stellen Sie sich vor, der Schweizer Steuerzahler würde den Schutz des korrupten Selenskyj finanzieren, wie er es bereits bei seinem persönlichen Auftritt bei der desolaten „Friedens-[Kriegs-]Konferenz“ Mitte Juni 2024 auf dem Bürgenstock getan hat, wo er das Sagen hatte, so dass niemand aus Russland eingeladen wurde.

Man fragt sich nur: Wo sind die Schweizer Ethik und Souveränität aus alten Zeiten geblieben?

Und nicht zu vergessen, wie jedes Jahr fliegen die großen Klima- und Umweltschützer von Mutter Erde, die den Einsatz von Kohlenwasserstoffen aufgrund der CO2-Emissionen offen anprangern, mit Hunderten von Privatjets aus aller Welt in die Schweiz ein, hinterlassen Tausende Tonnen CO2 in der Luft und verstopfen die Flughäfen Zürich, Genf und Basel. Viele von ihnen setzen ihre umweltschädliche Reise nach Davos mit Hubschrauber-Shuttlediensten fort.

Zusammengefasst werden bis zu 5.000 Armeesoldaten eingesetzt, dazu Hunderte Polizisten aus der ganzen Schweiz und die allgegenwärtigen Überwachungshubschrauber. Dies ist eine öffentliche Erklärung über die Sicherheitshochburg, zu der Davos für die WEF-Konferenz 2025 geworden ist:

„Die Militärangehörigen sind unter anderem für die Aufrechterhaltung der Lufthoheit zuständig. Zu diesem Zweck sind bewaffnete Kampfjets permanent auf Patrouille. Auch die bodengestützte Luftverteidigung trägt zur Sicherheit des Luftraums bei. Zudem kommt ein umfangreiches Radarsystem zum Einsatz. Diese Aufgaben werden in enger Zusammenarbeit mit Partnern in Österreich und Italien wahrgenommen.“

Es wird eine Flugverbotszone geben:

«Der Luftraum über Davos wird am Freitag, 17. Januar, von 10 bis 17 Uhr und von Montag, 20. Januar, 8 Uhr bis Samstag, 25. Januar, 17 Uhr auf einen Radius von rund 46 Kilometern beschränkt. Gleiches gilt für Drohnen.»

Weitere Einzelheiten zur Davos 2025-Veranstaltung des WEF finden Sie hier .

Wenn wir über den Tellerrand hinausblicken – ist es nicht ironisch, die Kosten und den physischen Schutzaufwand zu beobachten, die zum Schutz einer Veranstaltung unternommen werden, die von einer steuerbefreiten, superreichen Schweizer NGO organisiert wird, der wohl reichsten der Welt, die diplomatische Immunität genießt und sich an die Superreichen und Mächtigen richtet, und die darüber sprechen wird, wie man die einfachen Menschen in den 193 Ländern der Welt entmenschlichen, robotisieren und digitalisieren kann, um sie besser kontrollieren und versklaven zu können?

Auch in der Schweiz nimmt die Armut rapide zu, obwohl es tabu ist, darüber zu sprechen. Dennoch debattiert die Schweizer Regierung darüber, wie die vorgeschlagene Erhöhung der staatlichen Renten um 8,33% finanziert werden soll – was einem durchschnittlichen monatlichen Höchstbetrag von rund 200 CHF (ca. 210 US-Dollar) entspricht.

Indem die Schweizer ihrer Regierung erlauben, diese WEF-Veranstaltungen auszurichten, finanzieren sie nichts anderes als ihren eigenen Untergang.

Wenn man diese Frage und Analyse auf eine weltweite Ebene, auf die UNO, ausweitet, könnte man sich fragen: Warum lassen die Menschen auf der ganzen Welt zu, dass die UNO über ihr Schicksal entscheidet?

Im Juni 2019, merkwürdigerweise nur wenige Monate vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie, unterzeichneten die UNO und das WEF ein illegales Kooperationsabkommen zur Unterstützung der gemeinsamen Ziele, die im „Great Reset“ des WEF und der UN-Agenda 2030 zum Ausdruck kamen. Die UNO, die nach dem Zweiten Weltkrieg (am 24. Oktober 1945 in San Francisco mit damals 51 Gründungsmitgliedern) gegründet wurde, sollte das neutrale Weltorgan sein, das die Welt vor Aggressionen wie im Zweiten Weltkrieg schützen und garantieren sollte.

Heute ist die UNO schon lange nicht mehr neutral, sondern von westlichen Interessen gekauft, die sie gemäß ihren imperialen Ambitionen finanzieren und politisch manipulieren.

Deshalb lautet die EINZIGE Forderung für eine Neue Weltordnung der Menschen : Treten Sie aus dem UN-System aus . Organisationen wie das WEF würden automatisch auf der Strecke bleiben.

Was die unmittelbare Zukunft und die Debatten, Ergebnisse, Schlussfolgerungen und sicherlich unmenschlichen Visionen für die Zukunft der Menschheit angeht – bleiben Sie dran und vorbereitet.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

