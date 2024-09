WEF: Covid war der Test

von Thomas Oysmüller (tkp)

Das WEF hat bereits vor knapp 2 Jahren den hohen Test-Charakter der Covid-Politik hervorgehoben. Daran hat sich nichts geändert.

Kritische Beobachter warnen schon länger davor, dass die Jahre der Covid-Politik hauptsächlich ein Testlauf gewesen sein könnte. Wie folgsam ist die Gesellschaft? Wie schnell und effektiv lässt sich die Massengesellschaft in eine gewisse Richtung lenken? Was lässt sie sich alles zumuten? Wo und wann gibt es größeren Widerstand? Was braucht es, damit die Masse ein Narrativ glaubt? All das sind Fragen, die durch die Covid-Jahre genauer beantwortet werden können. Auch verschiedene Aussagen von Politikern oder Personen aus der herrschenden Klasse weisen auf den Testcharakter von Covid hin.

So geht nun ein alter Bericht des Weltwirtschaftsforums viral. Auf der Website des WEF schrieb man Ende 2022 sehr deutlich, wofür die Covid-Politik (unter anderem) diente (Hervorhebung TKP):

COVID-19 war ein Test für die soziale Verantwortung – Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt haben eine Vielzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit auf sich genommen. Weltweit gab es zahlreiche Beispiele für die Wahrung der sozialen Distanz, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Anwendungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten.



Manche Alt-Media-Plattformen wärmen diese Stelle nun als Neuheit auf. Tatsächlich wurde die Stelle bereits vor rund zwei Jahren veröffentlicht, worauf nicht hingewiesen wird. Wichtig bleibt sie – und das gesamte Essay – trotzdem. Denn darin wird sehr deutlich gemacht, dass eine „klimaneutrale Welt“, wie man sie sich innerhalb der westlichen Oligarchie wünscht, nur mit massiven Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, die tief in die Lebenswelt der Einzelnen eindringt, umzusetzen ist. Mobilitätsbeschränkungen, Gewerbebeschränkungen, QR-Regeln: all das bräuchte eine „klimaneutrale Welt“.

Insgesamt lobt das WEF die Gesellschaft, wie brav sie sich an die Restriktionen gehalten habe. Die größten Proteste waren zum Zeitpunkt der Verfassung des Textes schon beendet. Es dürfte sich also nicht so viel verändert, jedoch könnte die Macht von Schwab und der Davos Gruppe seither durchaus abgenommen haben. Seit Covid ist jedenfalls das Klima und vor allem die digitale „Revolution“ das Hauptthema der Gruppe. Die Fragmentierung der Welt in zwei Blöcke – NATO und Russland/China – wird nicht goutiert.

(Visited 16 times, 16 visits today)