Washington und London schaufeln ihr eigenes Grab, indem sie einen katastrophalen Krieg im Nahen Osten vorantreiben

Indem sie die israelische Aggression gutheißen, entfesseln die Vereinigten Staaten und ihre britischen und anderen westlichen Lakaien Feindseligkeiten mit unabsehbaren Folgen.

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Die amerikanische und britische Führung unterstützt Israel voll und ganz bei der Eskalation seiner kriminellen Aggression im Nahen Osten. Dadurch werden Washington und London als die erzkriminellen Regime entlarvt, die sie sind.

Ein umfassender Krieg gegen den Iran steht kurz bevor. Die Folgen werden abgrundtief sein, doch die US-amerikanischen und britischen Machthaber sind schamlos, rücksichtslos – und letztlich dumm – in ihrer Komplizenschaft.

In wenigen Tagen, am 7. Oktober, wird das israelische Regime den Gazastreifen 12 Monate lang ununterbrochen völkermörderisch zerstört haben. Ein Ende dieses monströsen Vernichtungskrieges ist nicht abzusehen. Das israelische Regime ist völlig außer Kontrolle, handelt ungestraft und verstößt in schockierender Weise gegen alle Gesetze und moralischen Normen.

Mehr als 41.000 Palästinenser wurden getötet. Einige Schätzungen gehen von mehr als 100.000 und sogar bis zu 200.000 Toten aus. Dieses Abschlachten von Frauen und Kindern soll durch den Überfall militanter Palästinenser am 7. Oktober letzten Jahres gerechtfertigt werden, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden – viele von ihnen durch ihre eigenen Sicherheitskräfte, die rücksichtslos geschossen haben. Der Überfall der Hamas war eine Reaktion auf die jahrelange unmenschliche, völkermörderische Belagerung des Gazastreifens durch Israel.

Das Vorgehen des israelischen Regimes ist in keiner Weise zu rechtfertigen. Benjamin Netanjahu und die israelische Führung sind mit dem Massenmord davongekommen, weil sie von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und anderen westlichen Staaten diplomatisch und – was noch wichtiger ist – militärisch unterstützt wurden.

Der Völkermord im Gazastreifen und in der anderen palästinensischen Enklave im Westjordanland wird durch die Ausweitung der israelischen Aggression in der Region noch verschlimmert. In den letzten zwei Wochen haben die israelischen Streitkräfte Beirut und andere zivile Gebiete im Libanon wahllos bombardiert, wobei 2.000 Menschen ums Leben kamen und über eine Million Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Die Orgie der Gewalt erfasst die gesamte Region. Das israelische Regime bombardiert auch Syrien, den Irak und den Jemen sowie den Iran in Attentatsmissionen.

Das mörderische Verhalten Israels dauert schon seit Jahrzehnten an – in der Tat seit 76 Jahren seit seiner Gründung als illegaler Kolonialstaat im Jahr 1948, der durch britische und amerikanische Machenschaften bei den damals neu gegründeten Vereinten Nationen errichtet wurde.

Invasionen, Annexionen, Luftangriffe, Terrorismus, Ermordungen und vieles mehr sind für das westliche kolonialistische Projekt, das als zionistisches Israel bekannt ist, Routine. Doch nun gerät das Regime in seinem Blutrausch und psychopathischen Wahn, der durch die Straffreiheit der westlichen Sponsoren gefördert wird, außer Kontrolle. Diese Geschichte des Staatsterrorismus wurde – und wird – von westlichen imperialistischen Mächten angeheizt, die ebenfalls an Überlegenheit (euphemistisch Exzeptionalismus genannt) und Privilegien glauben, trotz ihrer unaufrichtigen, tugendhaften Rhetorik, die das Gegenteil behauptet. Das israelische Regime und seine faschistische Barbarei sind eine Manifestation der westlichen Mächte in ihrem grundlegenden Wesen. Dieselbe ruchlose Gewalt und Ausplünderung wurde – und wird – in jedem Winkel des Planeten ausgeübt, der das Unglück hatte, mit dem Westen in Berührung zu kommen. Der Zionismus ist nur eine Variante des westlichen Imperialismus.

Der Iran schlug diese Woche mit einem massiven Angriff zurück, bei dem mindestens 200 Raketen, darunter Hyperschallraketen, auf israelische Ziele niedergingen. Trotz der unerbittlichen Provokationen und Kriegshandlungen Israels war die Reaktion des Iran bisher unglaublich zurückhaltend. Selbst bei den jüngsten iranischen Angriffen waren die Ziele hauptsächlich militärische Zentren und zielten darauf ab, zivile Opfer zu vermeiden.

Dennoch beeilten sich die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien sofort, den Iran wegen „barbarischer Aggression“ zu verurteilen und erklärten perverserweise ihre Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung. Was für eine Travestie von Lügen und Verzerrungen. Die Wahrheit ist, dass der Iran letztendlich in legitimer Selbstverteidigung gehandelt hat.

US-Präsident Joe Biden stimmt sich mit Israel ab, um „schwere Konsequenzen“ gegen den Iran zu ziehen. Berichten zufolge steht ein Angriff Israels und der USA auf die iranischen Ölindustrieanlagen unmittelbar bevor. Biden besitzt die hirnverbrannte Frechheit, diese beabsichtigte amerikanisch-israelische Verschärfung als „verhältnismäßige Reaktion“ zu bezeichnen.

Der Iran hat die Vereinigten Staaten gewarnt, dass seine Politik der einseitigen Zurückhaltung nun endgültig vorbei ist. Teheran hat wiederholt erklärt, dass es keinen regionalen Krieg will, aber wenn Israel seine jüngsten Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen wahr macht, wird der Iran mit noch größerer Wucht zurückschlagen, als er bereits gezeigt hat. Ominöserweise sagte der Iran, er werde „unkonventionelle“ Taktiken anwenden. Damit ist die Schließung der lebenswichtigen Ölhandelsroute durch die Straße von Hormuz gemeint. Der Nahe Osten ist die Quelle für ein Drittel der weltweiten Ölversorgung. Wenn der Iran die globale Ölversorgung unterbricht, steht die Weltwirtschaft vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe. Die Ölpreise sind bereits in die Höhe geschnellt. Sollte es zu einem Krieg in der Region kommen, werden die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft katastrophal sein.

Die Vereinigten Staaten, und insbesondere die Regierung Biden, haben sich in absurden Aufrufen zur „Zurückhaltung“ geäußert und sogar behauptet, sie würden für einen „Waffenstillstand“ eintreten. Gleichzeitig wird berichtet, dass das Weiße Haus die Ausweitung der Kampfhandlungen Israels auf den Libanon gebilligt hat. Während Washington von Zurückhaltung spricht, finanziert und bewaffnet es das israelische Regime, damit es seinen Völkermord und seine Aggressionen in der Region ausüben kann. Die USA haben ein Druckmittel gegenüber dem israelischen Klientenregime, wenn sie wirklich eine diplomatische Lösung anstreben wollen. Doch Washington hat nichts dergleichen getan. Im Gegenteil, es hat seine militärischen Lieferungen an das Regime erhöht und letzte Woche zusätzliche 9 Milliarden Dollar bewilligt. Das ist ein klares, bedingungsloses grünes Licht für weitere Aggressionen. Auch die Briten und andere europäische Staaten machen sich mitschuldig an der Kriegstreiberei. Denn Gewalt ist der wesentliche Modus Operandi des westlichen Imperialismus.

Ein weiterer Faktor ist das Scheitern des von den USA geführten NATO-Vertreterkriegs in der Ukraine gegen Russland. Das ukrainische Neonazi-Regime (eine weitere Erscheinungsform des Westens) bricht unter dem Gewicht der raschen militärischen Erfolge Russlands in der Donbass-Region zusammen, nachdem der Konflikt fast drei Jahre gedauert und die NATO-Mächte 200 Milliarden Dollar investiert haben. Russische Streitkräfte haben diese Woche die wichtige Logistikstadt Ugledar erobert, die zuvor als „uneinnehmbare“ NATO-Festung galt. In dem Versuch, das Debakel der drohenden Niederlage in der Ukraine zu verbergen, verlagern die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner den Schwerpunkt, indem sie das Chaos im Nahen Osten und eine Konfrontation mit dem Iran schüren. Die kriminelle Rücksichtslosigkeit ist erschütternd. Einen Krieg beginnen, den Krieg verlieren, einen weiteren Krieg beginnen.

Es ist auch unglaublich dumm. Indem sie die israelische Aggression unterstützen, entfesseln die Vereinigten Staaten und ihre britischen und anderen westlichen Lakaien Feindseligkeiten mit unabsehbaren Folgen. Wir sprechen hier von der möglichen Zerstörung mehrerer Nationen mit Millionen von Opfern. Von all den zahllosen schrecklichen Folgen werden die Demokraten im November die begehrten Wahlen zum Weißen Haus verlieren. Aber das wäre eine relativ geringe Sorge im Vergleich zu dem Leid und der Zerstörung, die die Region und letztlich das israelische Regime und seine westlichen imperialistischen Sponsoren heimsuchen werden. Die wackeligen, bankrotten westlichen kapitalistischen Volkswirtschaften werden implodieren, wenn es im Nahen Osten zu einem totalen Krieg kommt.

Die ultimative Ironie ist, dass die USA und ihre westlichen kriminellen Partner sich ihr eigenes Grab schaufeln, während sie das sich entfaltende Chaos anheizen.

siehe dazu auch > Gwynne Dyer – Reden wir über einen Angriff auf den Iran (aus dem Archiv)

erschienen am 4. Oktober 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

