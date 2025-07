Washington sorgt für Instabilität in Zentralasien für Russland und China

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Während Russland und China schliefen, kaufte Washington die armenische und aserbaidschanische Regierung und die Kontrolle über den Sangesur-Korridor. Der Korridor verläuft entlang der Grenzen Armeniens und Aserbaidschans zum Iran. Laut einem vertraulichen Memorandum, das einer europäischen Zeitung vorliegt, dem „Memorandum of Understanding zur Schaffung des Transportkorridors ‚Trump Bridge‘“, kontrolliert Washington diesen sensiblen Teil der Welt seit 99 Jahren. (>LINK [übersetzen mit DeepL oder Google])

RT berichtet, dass sich ein solches Abkommen logisch aus der Charta der strategischen Partnerschaft zwischen den USA und Armenien ergeben würde. Amerikanische Auftragnehmer und Berater sind bereits vor Ort. Es scheint, dass der Korridor militarisiert werden soll.

Wenn die Berichte stimmen, haben die russischen und chinesischen Geheimdienste und der politische Wille erneut völlig versagt. Washington hat einen tödlichen dreigleisigen Angriff gegen Russland, China und den Iran gestartet. Der Iran ist nun von Norden her eingekreist. Der Sangesur-Korridor, einst als Teil von Chinas Belt and Road-Initiative oder der Neuen Seidenstraße vorgesehen, liegt nun in Washingtons Händen. Ein weiterer Teil ehemaliger Provinzen der Sowjetunion ist unter Washingtons Einfluss geraten. Stalin und Mao hätten eine solche Entwicklung niemals zugelassen. (> LINK)

Der armenische Präsident Nikos Paschinjan hat sich, vielleicht ermutigt durch einen Geldbeutel voller Dollar, mit Washington verbündet und eine Politik umgesetzt, die darauf ausgerichtet zu sein scheint, die nationale Identität Armeniens zu untergraben. (> LINK)

Es ist noch nicht lange her, dass Putin russische Truppen nach Kasachstan schicken musste, um eine von Washington inspirierte Farbrevolution zu verhindern, und dass sich die antirussische Regierung Georgiens weigerte, die Wahlen zu akzeptieren und ihre Macht aufzugeben. Kasachstan grenzt an Chinas mehrheitlich muslimische Provinz Xinjiang, wo Washington aktiv Unruhen in der Provinz anzettelt.

Es ist offensichtlich, dass Washington in Zentralasien Unruhen schürt, um die russische und chinesische Regierung zu destabilisieren, und die Einkreisung des Iran abgeschlossen hat. Da sich diese Entwicklung schon seit einiger Zeit abzeichnet, stellen sich ernsthafte Fragen zur Kompetenz der russischen, chinesischen und iranischen Regierungen.

Betrachtet man diese Entwicklungen im größeren Kontext, wird deutlich, dass Washington nicht die Absicht hat, ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit Putin abzuschließen. Doch offenbar ist Putin nicht in der Lage, die Realität zu erkennen. Er sieht nur Hoffnungen. Es war ein strategischer Fehler von Putin, den Konflikt mit der Ukraine so lange andauern zu lassen, während Washington und die NATO ihn mit Krisenherden umringten. Putins Unfähigkeit, energisch vorzugehen, hat zu aggressiven Äußerungen verschiedener europäischer Minister und Generäle gegen Russland geführt, die erklären, in 18 Monaten für einen Krieg mit Russland bereit zu sein. Trump hat Putin nun ein Ultimatum gestellt, innerhalb von 12 Tagen ein ukrainisches Friedensabkommen zu akzeptieren, von dem niemand weiß, was es ist. Ein solches Abkommen existiert nicht, und Selenskyj hat erklärt, er werde es trotzdem nicht unterzeichnen.

Es war ein schwerer Fehler von Putin, eine solche Feindseligkeit gegenüber Russland zu schüren, indem er einen Konflikt um wenige Kilometer im Donbass auf unbestimmte Zeit andauern ließ. Um mit Respekt behandelt zu werden, musste Russland entschlossene militärische Stärke zeigen. Putin hat diesen Test nicht bestanden.

An der Westfront haben erfolgreiche ukrainische Drohnenangriffe 150.000 Russen in der Region Rostow ohne Strom zurückgelassen. US-General Christopher Donahue, Kommandeur der US Army Europe and Africa, hat einen NATO-Plan zur Eroberung des russischen Kaliningrads in Rekordzeit angekündigt. (> LINK)

Wird Putin nach der Eroberung Kaliningrads noch über Friedensverhandlungen sprechen?

erschienen am 30. Juli 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

