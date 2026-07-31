Washington könnte mit dem Iran, der Ukraine und Israel „leben lernen“

Wird die US-Außenpolitik zu einem „Rätsel, das in ein Geheimnis in einem Rätsel gehüllt ist“?

Von Philip Giraldi (globalresearch)

Präsident Donald Trump traf sich am Dienstag in privaten Sitzungen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj aus der Ukraine und Premierminister Benjamin Netanyahu von Israel in privaten Sitzungen ohne die übliche Fanfare, Fototermine und Pressemitteilungen.

Die Männer waren in der Stadt, um an den Trauerfeiern für den kürzlich verstorbenen Senator Lindsey Graham teilzunehmen, der ein großer Freund war und als Mitstreiter mit beiden Nationen beschrieben werden könnte!

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Ab sofort ist wenig darüber bekannt, was genau während der geschlossenen Treffen vor sich ging, obwohl es vermutlich Lecks oder tatsächliche Enthüllungen darüber geben wird, was in den nächsten Tagen vor sich ging.

Zu den Sitzungen gehörten wichtige Akteure der Regierung wie Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth sowie Chefunterhändler Steve Witkoff und mehrere Kongressabgeordnete, aber sowohl Trump als auch Netanjahu waren Berichten zufolge über das Ergebnis erfreut.

Das Treffen war besonders wichtig, da die USA nach einer Formel suchten, um sich aus dem erfolglosen Iran-Konflikt zurückzuziehen, während sie auch eine Art Sieg behaupteten, da sich die Zwischenwahlen abzeichnen, in denen der Nachteil des unpopulären Krieges schwer wiegen wird. Und die Graham-Beerdigung bot eine ausgezeichnete Gelegenheit für ein Treffen auf höchster Ebene, um eine Vorgehensweise in Bezug auf die beiden Kriege zu diskutieren, an denen Trump beteiligt war, aber nicht „gewinnen“ konnte.

Es wurde auch beobachtet, dass die ukrainischen und israelischen Führer in letzter Zeit in Kontakt waren, und die Vermutung ist, dass sie in ihrem Wunsch vereint sind, einen zunehmend widerwilligen Trump davon zu überzeugen, dass ihre Kriege gegen den Iran und Russland auch Amerikas Kriege sind, wenn auch weniger aufgrund einer unmittelbaren und tatsächlichen Bedrohung für die USA und mehr aufgrund des Wunsches, ein Engagement für das zu etablieren, was als gemeinsame Werte und Interessen gegen Nationen verpackt wird, die im Grunde Gegner sind. Wenn Netanjahu und Selenskyj in dieser Anstrengung erfolgreich sind, hätten sie erwartet, dass sie eine Konvergenz in der Wahrnehmung der beiden Konflikte mit den Vereinigten Staaten herbeiführen, die davon überzeugt sind, dass sie einem feindlichen Iran und Russland gegenüberstehen. Damit würde sie sich fest für ihre Hauptrolle als Waffenlieferant, Finanzressourcen- und politischer Deckungsanbieter einsetzen.

Trita Parsi von Responsible Statecraft hat beschrieben, was sich entwickelt:

„Da der ukrainische Wolodymyr Selenskyj in Washington ankommt, deutet viel darauf hin, dass er nicht mehr nur versucht, größere amerikanische Unterstützung in seinen Krieg gegen Russland zu ziehen. Zunehmend scheint es etwas viel Folgenreicheres zu verfolgen: den Ukraine-Krieg mit dem US-Iran-Konflikt zu einem einzigen strategischen Theater zu verschmelzen. Die Unterscheidung ist wichtig. Wenn die beiden Kriege eins werden, hört die Ukraine auf, nur ein Empfänger amerikanischer Militärhilfe zu sein und wird stattdessen ein direkter Teilnehmer am Krieg Washingtons mit Teheran. Ebenso wären die Vereinigten Staaten nicht mehr nur der wichtigste Waffenlieferant der Ukraine. Es würde ein aktiver Kriegslust gegen Russland durch einen Konflikt werden, der sich vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen erstreckt. Für Kiew wäre dies der strategische Durchbruch, den es seit der Invasion Russlands im Jahr 2022 angestrebt hat.

Und man könnte hinzufügen, dass das Einbringen einer russischen Dimension den Druck von Israel nehmen würde, indem man Behauptungen in Frage stellt, dass der Iran kaum mehr als ein Krieg ist, der von und für Israel initiiert wurde.

Nach Abschluss der Gespräche bezeichnete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Austausch während seines achten Treffens mit Trump pflichtbewusst als „eines der besten Gespräche“, die er je mit dem US-Präsidenten geführt habe. Er erläuterte, wie

„Es war ein Treffen mit voller Zusammenarbeit, mit gegenseitiger Unterstützung, mit Verständnis für das gemeinsame Ziel, dass der Iran keine Atomwaffen und auch andere Ziele haben wird. Es war eines der besten Gespräche, die ich mit unserem Freund, US-Präsident Trump, geführt habe.

Trump stimmte zu, dass der Austausch positiv und reibungslos verlaufen war, und betonte, dass es eine vollständige Einigung über die Notwendigkeit gebe, die iranische Entwicklung einer Atomwaffe zu verhindern. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bezeichnete die Gespräche als „gut und produktiv“.

Es wurde erwartet, dass Themen diskutiert werden, wie der behauptete von Israel produzierte Geheimdienst, um US-Angriffe auf eine Atomanlage zu rechtfertigen, Pickaxe Mountain, bekannt als Kolang Kouh im Iran, offensichtlich nicht aufgetaucht sind, oder zumindest wurden sie in den Kommentaren gegenüber den Medien nicht zitiert. Netanyahus Presse- und Kommunikationsbeauftragte Tzipi Hotovely behauptete, dass

„Es gibt keine Wahrheit in der Behauptung, dass Israel die USA in der Iran-Frage in eine bestimmte Richtung drängt. Der Premierminister sagt dem US-Präsidenten nicht, was er tun soll, und drängt ihn nicht in irgendeine Richtung. Beide Seiten wollen den Iran daran hindern, Atomwaffen zu besitzen. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen.“

Hotovely sagte Reportern auch, dass von Trump erwartet worden sei, dass er Israel auffordert, sich aus den Gebieten zurückzuziehen, die IDF-Soldaten im Libanon, in Syrien und in Gaza besetzen, ganz zu schweigen von seiner Unterstützung von Siedlerangriffen in nominell palästinensisch kontrollierten Gebieten und Jerusalem, aber er tat dies nicht.

Trump hat über Israels ständige Verletzungen des von den USA unterstützten Waffenstillstandsabkommens in Gaza geschwiegen, und es gibt alle Anzeichen dafür, dass er dies auch weiterhin tun wird. Neueste Berichte deuten darauf hin, dass das israelische Militär seit der Unterzeichnung des Abkommens im Oktober 2025 mehr als 1.200 Palästinenser getötet hat, von denen einige amerikanische Bürger waren, was eine Art Reaktion verdient hätte. Angriffe auf christliche Gotteshäuser wurden auch mit nichts aus dem Mund des christlichen zionistischen US-Botschafters Mike Huckabee bemerkt, der kürzlich behauptete, dass es heute keine Vereinigten Staaten geben würde, sondern für die vorherige Existenz Israels. Er hat auch erklärt, dass Israel Anspruch auf alle Länder hat, die es im Nahen Osten übernehmen möchte.

Also, wo geht das alles hin? Nun, glaubt jemand wirklich, dass ein später Abend nach normalen Sitzungen der Kongress in der Nacht nach der Beerdigung des Kriegstreibers Lindsey Graham und dem Erscheinen von Netanyahu und Selenskyj im Weißen Haus und auf dem Capitol Hill, um die Sanktionen gegen Russland sowie gegen den Iran zu erhöhen, nur ein Zufall war? The Hill berichtet, wie

„Der Senat hat in einer seltenen überparteilichen Abstimmung am Dienstagabend einen Gesetzentwurf vorgelegt, der härtere Sanktionen gegen Russland und die Käufer von russischem Öl und Gas verhängen würde, als die USA zuvor die bestehenden Sanktionen gegen den Iran durchgesetzt und verlängert haben, um die beiden Länder angesichts der anhaltenden militärischen Konflikte wirtschaftlich zu drücken. Der Gesetzentwurf, benannt nach seinem Co-Autor, dem verstorbenen Sen. Lindsey Graham (R-SC) hat seit über einem Jahr starke Unterstützung von Mitgliedern in beiden Parteien, um Russland wegen seines Krieges in der Ukraine weiter zu bestrafen. Präsident Trump gab erst kürzlich grünes Licht für eine Version der Gesetzgebung und forderte, dass sie verstärkte Sanktionen gegen den Iran einschließt. Es kam mit 86-12 Stimmen voran…“

Sen. Roger Wicker (R-Miss.), Vorsitzender des Ausschusses für Streitkräfte, sprach am frühen Abend im Senat zur Unterstützung der Gesetzgebung.

„Wenn wir im Laufe dieses Krieges etwas über den russischen Despoten Wladimir Putin gelernt haben, dann ist es, dass das Abschlachten von Zivilisten und sogar seinen eigenen russischen Truppen ihm keine Pause gibt“, sagte Wicker. „Er missachtet das menschliche Leben. Aber er schätzt die Stärke seiner Kriegsmaschinerie, und dafür verlässt sich Putin auf seine Energieverkäufe und das ist es, was wir mit dieser Rechnung erreichen. „

Ironisch ist es nicht? Die USA, die 163 Schülerinnen und Lehrer im Iran mit doppelten Hahnwaffen töten, um sicherzustellen, dass alle von ihnen sterben, predigen der Welt über russische angebliche Unmoral im Krieg, während ihr „bester Freund“ und „engster Verbündeter“ Israel Zehn- oder möglicherweise sogar Hunderttausende von Palästinensern in dem abschlachtet, was fast die ganze Welt außer Washington als Völkermord betrachtet. Es macht einen Lust zu lachen oder zu weinen, aber zum Guten oder Schlechten wurde Trump wieder von den Führern Israels und der Ukraine ausgemanövriert, und Amerika ist jetzt de facto in Kriegen sowohl in Eurasien als auch im Nahen Osten verwickelt.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501 (c) 3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Bundes-ID-Nummer #52-1739023), die eine auf Interessen basierende US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website ist https://councilforthenationalinterest.org Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und ihre E-Mail-Adresse ist inform@cnionline.org.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG)

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