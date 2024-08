Was zum Teufel passiert in Triest?

Um diese Frage zu beantworten, genügen angesichts des Themas des Treffens hinter verschlossenen Türen ein paar Worte: die Einrichtung des nächsten Kriegsschauplatzes.

Lorenzo Maria Pacini (antikrieg)

Vor einigen Tagen fand in Triest ein geheimes Treffen statt, an dem Autoritäten verschiedenster Art teilnahmen: Mitglieder der NATO, Mitglieder des Atlantic Council, Mitglieder des mit Viktor Orbán verbundenen ungarischen Thinktanks Danube, Mitglieder aus Donald Trumps Gefolge, Angehörige der italienischen Streitkräfte und Polizei, Vertreter der Stadtregierung und Vertreter der örtlichen Freimaurerei. Diese Informationen werden Sie nirgendwo sonst finden. Das Thema des Treffens war die Militarisierung des Hafens von Triest. Was ist der Grund?

Die strategische Rolle Triests in der Trimarium-Doktrin

Es war das Jahr 1942: in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde ein Buch veröffentlicht, das zu einem Eckpfeiler der amerikanischen maritimen Strategiewissenschaft werden sollte. Es trug den Titel „Amerikas Strategie in der Weltpolitik“ und wurde von dem akademischen Geographen Nicholas John Spykman geschrieben, einem der Väter der maritimen Geopolitik und einem geistigen Schüler von Sir Halford Mackinder. Offenbar war das Buch beim breiten Publikum kein Erfolg, während es für alle mächtigen Thalassokraten zu einer wahren Bibel der „Seeweg“-Strategie wurde und das Rimland-Konzept einführte, das wir heute in der Geopolitik verwenden.

In dem Text ist ein kleines Kapitel einem bestimmten Thema gewidmet: der Trimarium-Doktrin, die heute besser unter ihrem modernisierten Namen Drei-Meere-Initiative (3SI oder TSI) bekannt ist. Es handelt sich um eine Strategie, die zur goldenen Regel für die Aufrechterhaltung der amerikanischen Macht auf dem europäischen Kontinent werden sollte. Die 3SI, auch bekannt als Baltikum-, Adria- und Schwarzmeer-Doktrin, gilt heute als strategische Initiative, an der 13 Mitgliedsstaaten teilnehmen, nämlich Österreich, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien sowie zwei faktisch beigetretene Staaten, nämlich Moldawien und die Ukraine. Sie wurde 2015 offiziell als Projekt vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda und der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic unter sorgfältiger Koordination des US-Außenministeriums ins Leben gerufen.

Ein Zufall? Definitiv nicht.

Als die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs nach Europa kamen und nicht die Absicht hatten, einfach nur Sommerurlaub zu machen, sondern zu bleiben und eine dauerhafte Macht aufzubauen, mussten sie einen Weg finden, den Kontinent unter Kontrolle zu halten, nicht nur militärisch – was ihnen dank der riesigen Zahl amerikanischer Militärstützpunkte in allen europäischen Ländern gelang –, sondern auch finanziell und kommerziell sowie politisch. Zu dieser Zeit befand sich Europa in einer Phase der Teilung zwischen Ost und West, zwischen atlantischem und sowjetischem Einfluss. Zentraleuropa oder genauer Mitteleuropa war der geografische Dreh- und Angelpunkt, von dem aus diese Macht ausgeübt werden konnte. Es musste ein Weg gefunden werden, den Kontinent auf stabile und dauerhafte Weise zu kontrollieren, eine Notwendigkeit, die am Ende des Ersten Weltkriegs und mit dem Zerfall des Habsburgerreichs, eines wahren geopolitischen Puffers, der nicht wenige Reibereien und Ansprüche zwischen Russen, Osmanen und Deutschen abgefedert hatte, dringend geworden war. Die politische Geographie, die mit den 14 Punkten von Woodrow Wilsons Programm Gestalt angenommen hatte, reichte nicht aus, um Regierbarkeit zu gewährleisten. Sogar Winston Churchill war sich der Notwendigkeit eines soliden Blocks bewusst, der für die Mächte im Osten undurchdringlich war.

Daher wurde im Einvernehmen zwischen Churchill und seinem Nachfolger Franklin Delano Roosevelt die Idee ins Leben gerufen, eine geoökonomische Lösung zu finden: mit Hilfe dreier föderaler Clubs, des Club of London, des Club of Paris und des Club of Rome, wurde 1945 die Intermarium-Charta veröffentlicht, ein Dokument, das auf den Theorien des amerikanischen Spykman basierte und die Vereinigung aller Völker von der unteren Adria (insbesondere der Ägäis) bis zu den nordeuropäischen Meeren vorschlug, in der Überzeugung, dass die Stabilität in der Region von größter Bedeutung für einen dauerhaften Frieden in ganz Europa sei.

Vor allem war es notwendig, eine Reihe von Häfen von enormer Bedeutung in Schach zu halten, wie Hamburg in Deutschland und Constanta in Rumänien, und insbesondere den Hafen von Triest. Seitdem wurde die Trimarium-Doktrin konsequent und entschlossen durch verschiedene multilaterale internationale Abkommen verfolgt, die Handelsrouten, Bankinstitute, Investmentfonds und den strategischen Sektor betrafen. All dies wurde durch den Zusammenbruch der UdSSR erleichtert, der eine erhebliche Schwächung der politischen Einheiten der beteiligten Länder im Herzen Osteuropas bedeutete.

Wenn wir darüber nachdenken, bildet das Trimarium geographisch eine Art Dreieck im Osten, das dicht an der Grenze zur Russischen Föderation entlangläuft. Genau das, was die NATO seit 75 Jahren tut, nämlich sich nach Osten ausdehnen, um Russland zu provozieren und anzugreifen. Die Praxis war mit der Doktrin vereinbar. Tatsächlich ist es ein Kontrollinstrument für die gesamte Balkan-Makroregion, die Gegenstand von Spekulationen, Militärmissionen und ständigen politischen und sozialen Problemen ist und bewusst unter Kontrolle und Instabilität gehalten wird.

Der neue Name Drei-Meere-Initiative ändert nichts an der strategischen Geometrie des alten Trimariums: Die beteiligten Häfen wurden vergrößert und die amerikanische Militärpräsenz wurde in den Interessengebieten implementiert, von denen Triest nach wie vor das wichtigste und ständig im Fokus der USA stehende Gebiet ist. Wie kommt das?

Der Freihafen von Triest und das Freie Territorium Triest

Nicht viele Menschen sind mit dem Rechtsstatus von Triest vertraut, der in der Tat einzigartig ist und eine eingehende Untersuchung verdient (die wir in diesem Artikel nicht durchführen werden, vielleicht später). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet von Triest als freier Raum bezeichnet, der ein Machtgleichgewicht zwischen den konkurrierenden Mächten gewährleisten sollte. Es sollte ein entmilitarisierter und neutraler Raum mit einer autonomen Regierung und einem Zusammenleben der verschiedenen dort lebenden ethnischen Gruppen sein. 1947 wurde der Vertrag von Paris unterzeichnet, in dem der Frieden begründet und die Einflussbereiche zwischen den siegreichen und den besiegten Ländern aufgeteilt wurden. Mit der 16. Resolution wurde das Freie Territorium Triest (Territorio Libero di Trieste – TLT) gegründet. 1954 übertrug das Londoner Memorandum die vorläufige Zivilverwaltung der Zone A Italien und der Zone B Jugoslawien. 1975 jedoch legten Italien und Jugoslawien mit dem Vertrag von Osimo eine Grenze zwischen Gebieten fest, die ihnen nicht gehörten, und verletzten damit die Autonomie des TLT und den Vertrag von Paris. Mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens und der anschließenden Aufteilung des Landes in mehrere Staaten fand sich die TLT zwischen drei Ländern – Italien, Slowenien und Kroatien – aufgeteilt, die sie unrechtmäßig besetzten, frühere Verträge verletzten und Streitigkeiten, politische und juristische Kämpfe, Skandale und Proteste auslösten, die bis heute andauern.

Am interessantesten ist der italienische Ansatz. Triest wird unter administrative und militärische Besatzung gestellt, nachdem sich dort möglicherweise Streitkräfte und Polizeikräfte der italienischen Republik befinden … und amerikanische, da Italien eine Kolonie der USA unter militärischer Besatzung ist, wie die über 120 US-Stützpunkte im gesamten Gebiet belegen. Genau in Triest haben die Amerikaner die Geheimdienstschule der UN und eine spezielle Polizeikontrolle, darunter die Eurogendfor, stationiert, die nicht nur die Stadt, sondern auch die Handelsrouten unter ständiger militärischer Kontrolle hält.

Der Hafen von Triest, der ein internationaler Freihafen sein soll, ist der Hafen schlechthin, der Mitteleuropa Zugang zum Mittelmeer ermöglicht, das sich nach Osten und Afrika öffnet, mit einer 73 %igen Zweckmäßigkeit im Vergleich zu anderen europäischen Häfen. Seine Lage ist in jeder Hinsicht strategisch bedeutsam. Deshalb wollten die Amerikaner die Kontrolle über ihn übernehmen, um die Trimarium-Doktrin umzusetzen. Triest und seinen Hafen zu beherrschen bedeutet Süd- und Osteuropa zu beherrschen. Von Triest bis zur Ostsee entsteht eine gerade Linie, die einen imaginären „Eisernen Vorhang“ definiert, aber auch einen Nord-Süd-Korridor in Bezug auf Gas- und Ölpipelines, Überlandhandelsrouten und die einzigartige militärische Gebietsverwaltung.

All dies verletzt die Souveränität des TLT und die internationalen Abkommen, durch die es gegründet wurde, und begeht einen doppelten Gewaltakt.

Inzwischen haben auch China und Russland in Triest interveniert, China mit wichtigen Investitionen, die durch Italiens Herabstufung der Seidenstraße im Frühjahr 2024 stark gebremst wurden. Russland ist bereits seit der Sowjetzeit präsent und nun, nach Jahren der Investitionen, ab 2022 aufgrund europäischer Sanktionen blockiert.

Die Baumwollstraße führt durch Triest

Kehren wir zum geheimen Treffen vor ein paar Tagen zurück. Das Thema war die Militarisierung des Hafens, der bereits de facto unter militärischer Kontrolle steht, aber vollständig belagert werden würde, wenn Italien die Via del Cotone – die Baumwollstraße – eröffnet. Dabei handelt es sich um eine alternative Handelsroute zur Seidenstraße, die durch eine Partnerschaft zwischen den USA, Indien, Saudi-Arabien, den Arabischen Emiraten, Israel, Jordanien und der Europäischen Union realisiert wird und aus zwei Verbindungen besteht, nämlich einer Eisenbahn und einem Hafen, mit Mitteln aus dem 2002 von der G7 geschaffenen Global Infrastructure and Investment und dem Global Gateway der Europäischen Union. Das Ziel besteht darin, mit China und generell mit den eurasischen Partnerschaften und den BRICS+-Staaten zu konkurrieren, von denen die europäischen Länder aufgrund der anglo-amerikanischen Unterwerfung ausgeschlossen sind.

An diesem Wirtschaftskorridor zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa wird Italien aufgrund des im September 2023 unterzeichneten Memorandums teilnehmen, und zwar über den Hafen von Triest.

Leider ist die geopolitische Lage in Europa – ganz zu schweigen von der wirtschaftlichen Lage, die für alle Staaten des Kontinents absolut katastrophal ist – nicht gerade günstig: der russisch-ukrainische Konflikt dauert länger, als die NATO vorgesehen hatte, und dies führt zu großer Instabilität innerhalb des Trimarium-Dreiecks selbst – wo die Ukraine 2023 unter dem Vorwand der Stärkung ihrer militärischen Unabhängigkeit hinzugefügt wurde –; die Lage im Nahen Osten ist eine epochale Katastrophe; die Kriegswirtschaft hat die Erholung der europäischen Länder nicht begünstigt, im Gegenteil, sie hat sie eines nach dem anderen in einen langen Winter der Inflation gestürzt; die internationale Unterstützung ist mit dem Aufkommen einer multipolaren Welt unter östlicher Führung gescheitert, in der die amerikanische Hegemonie in der ganzen Welt Tag für Tag und Abkommen für Abkommen zerbröckelt.

Was also tun mit dem Trimarium und Triest?

Die Militarisierung eines internationalen Freihafens scheint eine wohlüberlegte Provokation zu sein. Unter Verletzung des Völkerrechts und mit übermäßiger Gewaltanwendung will der atlantische Block seine Stimme gegen Russland und China erheben und versuchen, deren Interessen in den besetzten Gebieten einzuschränken. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie versuchen, den „Eisernen Vorhang“ vom Mittelmeer bis zur Nordsee zu festigen, damit sie die eventuelle geografische Verschiebung des russisch-ukrainischen Konflikts (oder zumindest fast) bewältigen können.

Versuchen wir, uns das folgende Szenario vorzustellen: Die Ukraine fällt, die NATO und ihr Stellvertreter, die Europäische Union, sind gezwungen, einen selbstmörderischen Stellvertreterkrieg zu führen, lassen nicht locker und stimmen zu, den Konflikt ins Herz Europas auszudehnen. Wo würden sie kämpfen? Wenn man einen konventionellen Konfliktansatz annimmt, wären die optimalen Gebiete Polen und Deutschland via Ungarn.

Schon bis nach Deutschland vorzudringen, würde allerdings den Zusammenbruch der Deutschen Bank bedeuten, die sich noch immer in einer schrecklichen Krise befindet und die wichtigste Geldquelle der Europäischen Zentralbank ist. Das ist inakzeptabel, denn es würde das politische System der EU und den Euro als Währung implodieren lassen, mit katastrophalen Folgen für den bereits angeschlagenen Dollar. Wir müssen den Feind also zurückschlagen und ihn jenseits einer bestimmten Grenze halten.

Von Triest bis in den Norden ist es also möglich, durch die Eindämmung Mitteleuropas mit Hilfe Moldawiens und Rumäniens einen abgegrenzten und überschaubaren Kriegsschauplatz zu schaffen, einen Schauplatz, der bereits seit Jahrzehnten durch die militärische Präsenz der NATO dichtgedrängt ist und in den letzten Jahren zunehmend gedient hat, mit Übungen und Kriegsmanövern in Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien die Soldaten auf den Zusammenstoß mit Russland vorbereiten. Man bedenke, dass Kroatien die Wehrpflicht wieder eingeführt hat und dass Italien dies bald tun wird, wie es bereits seit Monaten im Parlament diskutiert wird.

Was zum Kuckuck passiert also in Triest? Um diese Frage zu beantworten, genügen unter Berücksichtigung des Themas der Klausurtagung ein paar Worte: die Einrichtung des nächsten Kriegsschauplatzes.

Und sie werden uns sicher nicht um Erlaubnis bitten, damit zu beginnen.

erschienen am 21. August 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

