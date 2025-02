Finian Cunningham (antikrieg)

Die hochrangigen Gespräche, die letzte Woche in Saudi-Arabien zwischen hochrangigen russischen und amerikanischen Vertretern stattfanden, haben ein verlockendes Potenzial, den Konflikt in der Ukraine zu beenden.

Beide Seiten waren sich einig, dass die ersten Verhandlungen produktiv waren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow stellte fest, dass die USA bereit sind, zuzuhören, um die Ursachen des Konflikts zu verstehen, was, wenn es denn stimmt, eine wesentliche Verbesserung der amerikanischen Haltung darstellt.

Es ist sicherlich eine große Erleichterung, dass sich die Supermächte der Welt auf Dialog und Diplomatie einlassen und sich vom Rande eines globalen Krieges zurückziehen, der unweigerlich in einen nuklearen Flächenbrand münden würde.

Dennoch ist es zu früh zum Feiern. Die Aufnahme von Verhandlungen ist nur der vorsichtige Beginn eines langen Prozesses, der leicht wieder rückgängig gemacht werden könnte, was katastrophale Folgen hätte.

Präsident Trump sagt, er wolle den Krieg in der Ukraine schnell beenden. Seine Sprecherin Karoline Leavitt sagte mit unrealistischem Optimismus: „Der Präsident und sein Team konzentrieren sich sehr darauf, die Verhandlungen mit beiden Seiten dieses Krieges fortzusetzen, um den Konflikt zu beenden, und der Präsident ist sehr zuversichtlich, [dass] wir es diese Woche schaffen können.“

Diese Woche? Die Eile der Trump-Administration gibt Anlass zur Skepsis, ob das Weiße Haus die Ursachen des Konflikts wirklich versteht.

Trump hat davon gesprochen, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden soll, was natürlich ein wesentlicher Bestandteil jedes Friedensabkommens ist.

Aber Reden kann billig sein. Mehr noch als den Frieden in der Ukraine scheint Trump ein Stück der Ukraine zu wollen – und zwar ein sehr großes Stück, das sich auf 500 Milliarden Dollar beläuft.

Der notorisch transaktionsorientierte Präsident ist davon besessen, angebliches amerikanisches Geld aus der Ukraine „zurückzubekommen“.

Trump behauptet, dass die USA der Ukraine seit Ausbruch des Krieges vor drei Jahren in dieser Woche bis zu 300 Milliarden Dollar an Finanz- und Militärhilfe gegeben haben. So wie er darüber spricht, hat Trump freiwillige US-Spenden in eine horrende Schuld umgewandelt.

Unter der Regierung Biden haben die USA Hunderte von Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt, in der kalkulierten Absicht, Russland strategisch zu besiegen.

Der Krieg wurde von Washington und Europa finanziert. Sie sind für das Gemetzel und die Zerstörung verantwortlich. Sie sind Anstifter und Protagonisten, und sie sollten finanziell und rechtlich durch die Verfolgung von Kriegsverbrechen dafür bezahlen. Die USA und die Europäische Union haben ihre ruchlose Wette verloren. Russland hat den Stellvertreterkrieg gewonnen und zermürbt das von der NATO unterstützte Kiewer Regime.

Anstatt die schrecklichen finanziellen Verluste zu akzeptieren, die durch die rücksichtslose Kriegstreiberei der USA entstanden sind, tut Trump so, als sei die gesamte Hilfe eine Art Kredit gewesen, den er nun durch den Zugang zu den Bodenschätzen des Landes aus der Ukraine herausholen dabt, er könne das korrupte Kiewer Regime mit Gewalt dazu bringen, ihm Zugang zu Mineralien und Seltenerdmetallen im Wert von 500 Milliarden Dollar zu gewähren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine nicht über die spekulierten Bodenschätze verfügt, ist mehr als gleich groß. Das Kiewer Regime scheint den angeblichen Schatz an Seltenerdmetallen aufgebauscht zu haben, um sich die Unterstützung des Westens zu sichern. In jedem Fall gehört das Gebiet, in dem es angeblich wertvolle Bodenschätze gibt, jetzt zu Russland.

Mit anderen Worten: Trumps Eile, eine Friedenslösung für die Ukraine zu finden, ist in erster Linie durch sein Bestreben motiviert, die natürlichen Ressourcen der Ukraine auszubeuten. Die Haltung des Präsidenten wird sich wahrscheinlich sehr schnell ändern, wenn ihm klar wird, dass die Ukraine nicht das von ihm angenommene Rückzahlungspotenzial hat.

Ein weiterer Faktor, der ein mögliches Friedensabkommen mit Russland vereiteln könnte, sind die verachteten Europäer. Trumps Engagement für Russland hat die europäischen Verbündeten der USA schockiert, die sich übergangen und brüskiert fühlen. Es gibt Anklänge daran, wie sie sich fühlten, als die Regierung Biden im August 2021 abrupt aus Afghanistan abzog, ohne die NATO-Partner zu informieren.

Europas internationales Image ist durch Trumps abweisendes Verhalten beschädigt worden. Seine führenden Politiker versuchen verzweifelt, einen Anschein von Relevanz wiederherzustellen.

Diese Woche ist eine ganze Reihe europäischer Persönlichkeiten in Washington zu Gast. Auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron folgen der britische Premierminister Keir Starmer und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.

Es wird berichtet, dass sie Trump vorschlagen werden, europäische Truppen als „Friedenstruppe“ in die Ukraine zu entsenden. Trump soll der Idee gegenüber aufgeschlossen sein. Er hat die Europäer ermahnt, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern, und es passt zu Trumps Agenda, die amerikanischen Truppen aus Europa abzuziehen, um sie anderswo auf der Welt einzusetzen, z. B. im asiatisch-pazifischen Raum, um China zu konfrontieren, wie es viele der Antichina-Falken in seiner Regierung fordern.

Russland hat davor gewarnt, dass es nicht hinnehmbar ist, dass die Ukraine zu einem eingefrorenen Konflikt wird, in dem NATO-Truppen unter dem Deckmantel der Friedenssicherung präsent sind.

Wenn die Europäer ihr militärisches Abenteurertum in der Ukraine fortsetzen, dann ist eine Friedensregelung mit Trump in weite Ferne gerückt.

Und wenn Trump das Gefühl hat, dass er um 500 Milliarden Dollar geprellt wird, dann wird seine launische Stimmung unweigerlich übel und böse.

So könnten sich die Friedensaussichten der Verhandlungen zwischen den USA und Russland als illusorisch erweisen und lediglich eine Pause im Stellvertreterkrieg bedeuten.

Trump mag wohlmeinende Absichten haben, den Krieg zu beenden. Aber es ist bedenklich, dass seine Regierung keine Verantwortung für den Beginn des Krieges übernimmt. Er wirkt wie ein Opportunist, dessen Mangel an Prinzipien bestenfalls problematisch und schlimmstenfalls verräterisch ist.

Für Russland wäre es besser, den Stellvertreterkrieg der NATO zu seinen Bedingungen zu beenden, seine Gebiete zu sichern und das neonazistische Kiewer Regime zu zerschlagen. Wenn die Amerikaner Frieden wollen, dann sollen sie sich mit einem entscheidenden russischen Sieg abfinden.

erschienen am 25. Februar 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 29 times, 29 visits today)