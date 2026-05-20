Was wäre, wenn Russland, China und die USA unsere unmittelbare Zukunft gestalten würden?

Lorenzo Maria Pacini (strategic culture)

Die Zukunft wird nicht warten. Und während westliche Diplomaten über Verfahren und Prinzipien diskutieren, legt jemand – viel weiter östlich – bereits den Grundstein für die Ordnung von morgen.

Die zerbrochene Weltordnung

Etwas extrem Bedeutendes entfaltet sich, dessen vollen Umfang wir noch nicht erfassen können. Das Treffen in Peking zwischen den politischen Führern der USA, Chinas und Russlands ist ein höchst ungewöhnliches Ereignis, das etwas viel Größeres verbirgt, als es scheint.

Das liberal-westliche internationale System, das nach 1991 gebaut wurde, hat seine irreparablen strukturellen Risse so weit aufgedeckt, dass nicht einmal der kollektive Westen selbst mehr daran glauben kann. Die Konflikte in der Ukraine, im Gazastreifen und im Iran; der technologische Wettbewerb zwischen Washington und Peking; die Spannungen im Indo-Pazifik; die europäische Energiekrise nach 2022: Jedes dieser Ereignisse ist für sich genommen ein Zeichen des Wandels, der zusammen einen Übergang zu einer multipolaren Ordnung darstellt, in der kein einzelner Akteur seine eigenen Regeln auferlegen kann, ohne mit anderen zu verhandeln. Wie Brzezinski schrieb: „Hegemonie ist nicht an einem Tag verloren. Aber die Zeichen seiner Krise hämmern sich schweigend an, bis sie unmöglich zu ignorieren sind.“ (Die Letzte Chance, 2007).

In diesem Zusammenhang stellt sich eine grundlegende strategische Frage: Können Russland, China und die Vereinigten Staaten – trotz Spannungen, Sanktionen und der Rhetorik eines Kalten Krieges 2.0 – einen Weg in die pragmatische Konvergenz finden? Und wenn ja, welche Form würde diese neue Balance annehmen?

Die Antworten auf diese Fragen tauchen nicht in den Hallen des UN-Sicherheitsrats oder in den Kommuniqués der G7 oder G20 auf, Strukturen, die jetzt sogar für die Mainstream-Presse veraltet sind: Sie werden – pragmatisch und weit vom kurzsichtigen Scheinwerfer der westlichen Propaganda entfernt – durch multilaterale Abkommen, Partnerschaften, physische Infrastruktur und alternative Handelswege gebaut, die die Geographie der Zukunft prägen.

Die klassische Geopolitik hat seit jeher zwei Modelle der globalen Dominanz unterschieden: Landmächte (Tellurokratien) und Seemächte (Thalassokratien). Diese Unterscheidung, die von Halford Mackinder im frühen zwanzigsten Jahrhundert entwickelt und von Carl Schmitt und später von Alexandr Dugin aufgenommen wurde, war nie eine bloße akademische Klassifizierung, da sie als Schlüssel zur Interpretation des strategischen Verhaltens von Staaten auf der Grundlage ihres Zivilisationsmodells dient.

Tellurokratien – historisch Russland, aber auch China und die großen Kontinentalreicher – üben ihre Macht durch die Kontrolle von Territorium, unterirdischen Ressourcen, Eisenbahnen und Energiekorridoren aus. Ihr strategischer Code priorisiert die geografische Tiefe, die Fähigkeit, Handelsblockaden zu überleben, und den Bau von landgestützten Netzwerken, die schwer zu stören sind. Thalassokratien – von den Briten bis zu den Amerikanern – projizieren Macht durch Kontrolle der Meere, strategische Meerengen, Seehandelsrouten und militärische und zivile Flotten. Die Kontrolle des Meeres bedeutet, den Welthandel zu kontrollieren: Etwa 80% der weltweiten Waren reisen mit dem Schiff.

Heute handeln Russland und China genau so, wie man es von tellurokratischen Mächten erwarten würde: Sie investieren in die physische Infrastruktur des Kontinents, entwickeln Energiekorridore (Nord Stream, Power of Siberia, TurkStream) und bauen Hochgeschwindigkeitsbahnnetze, die China über Zentralasien nach Europa verbinden. Pekings Belt and Road Initiative ist nicht weniger als die ehrgeizigste Strategie für die eurasische territoriale Kontrolle in der modernen Geschichte. Die Vereinigten Staaten hingegen behalten ihre Zentralität durch ihre Marinepräsenz: Ihre Flugzeugträger patrouillieren auf der Straße von Hormus, Malakka und Bab-el-Mandeb sowie den Panama- und Suez-Kanal. Ohne Zugang zum Meer und ohne die Fähigkeit, es Gegnern zu verweigern, wäre die amerikanische Hegemonie hohl.

Der wichtigste Wettbewerb des 21sten Jahrhunderts wird nicht mit Bomben, sondern mit Baustellen bekämpft. Um es klar zu sagen, seit 2013 hat China über die BRI über $ 1 Billion für die globale Infrastruktur bereitgestellt und 150 Länder erreicht. Die China-Europa-Eisenbahn (mit über 80 Einsatzstrecken) transportiert heute in 18 Tagen Güter von Shanghai nach Madrid, verglichen mit 30–35 Tagen auf dem Seeweg.

Russland seinerseits beschleunigt die Entwicklung der Nordseeroute, die die Schifffahrtszeiten zwischen Europa und Asien im Vergleich zum Suezkanal um etwa 40% verkürzen könnte. Mit dem Schmelzen des arktischen Eises – beschleunigt durch den Klimawandel – wird diese Route bis 2040 noch für viele weitere Monate des Jahres schiffbar werden.

Die Vereinigten Staaten reagieren auf die Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen (PGII), die auf der G7 als Alternative zur BRI neu aufgelegt wurde: $ 600 Milliarden, die den Entwicklungsländern zugesagt wurden. Die amerikanische Umsetzungskapazität an dieser Front bleibt jedoch Chinas unterlegen, begrenzt durch bürokratische Fragmentierung und die Vorsicht des Privatsektors gegenüber Investitionen mit hohem geopolitischen Risiko.

Strategische Konvergenz: Peking ist der Verhandlungstisch der Welt

Eine Konvergenz zwischen Russland, China und den Vereinigten Staaten zu sehen, scheint auf den ersten Blick kontraintuitiv zu sein. Washington verhängte nach der Invasion der Ukraine drakonische Sanktionen gegen Moskau. Die technologische Rivalität mit Peking manifestiert sich in Beschränkungen für Halbleiterexporte, Zollkriege und Streitigkeiten über Internet-Governance. Wie konnten diese drei Kräfte am selben Tisch sitzen?

Die Antwort liegt in der Unterscheidung – die professionelle Diplomaten gut kennen – zwischen öffentlicher Rhetorik und realen strategischen Interessen. Staaten handeln nicht auf der Grundlage ideologischer Sympathien: Sie handeln auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Berechnungen, und die heutige Berechnung legt nahe, dass eine bestimmte Form des pragmatischen Zusammenlebens – für alle drei – einer unkontrollierten Eskalation vorzuziehen ist.

Für Russland hat der Zusammenbruch des Handels mit dem Westen nach 2022 China zu einem unverzichtbaren Handelspartner gemacht: Die russischen Ölexporte nach Peking haben Rekordwerte erreicht, und der bilaterale Handel überschritt 2023 $ 240 Milliarden. Aber Moskau will nicht ausschließlich von China abhängig sein; es sucht mehrere Partner und die internationale Anerkennung seines Einflussbereichs.

Für China ist die Stabilität der Handelsrouten von entscheidender Bedeutung: Über 60% seiner Energieimporte passieren die Straße von Malakka, die effektiv von den USA kontrolliert wird. Marine. Peking hat jedes Interesse daran, landgestützte Alternativen zu bauen und seine maritime Verwundbarkeit zu verringern, aber es will auch keinen offenen Konflikt mit den Vereinigten Staaten, der den Exportmarkt zerstören würde, von dem sein Wachstum abhängt. Die Blockade von Hormus ist bereits ein signifikantes Problem, um ernsthafte Überlegungen zu rechtfertigen.

Für die Vereinigten Staaten könnte paradoxerweise die Aussicht auf eine multipolare Welt mit gemeinsamen Regeln einer Zweifrontkonfrontation mit Russland und China gleichzeitig vorzuziehen sein. Die Nixon-Doktrin, die 1972 die Tür nach Peking öffnete, um Moskau zu isolieren, könnte sich heute zu einer komplexeren dreieckigen Dynamik entwickeln, in der Washington akzeptiert, unter anderem ein Akteur zu sein, während Asymmetrien in Technologie, Finanzen und Marinekontrolle beibehalten werden.

Geopolitischer Pragmatismus ist keine Schwäche: Er ist die höchste Form des strategischen Realismus.

Es ist bezeichnend, dass der natürliche Kandidat für diesen neuen Dialog Peking ist. Die chinesische Hauptstadt hat stark in ihr Image als glaubwürdiger internationaler Vermittler investiert: der Friedensvorschlag für die Ukraine 2023, das von Peking, Xi Jinpings Vorsitzende der APEC und den BRICS-Foren erleichterte Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran – alle tragen zum Aufbau einer alternativen Erzählung bei, in der China der Pol der Stabilität ist, nicht der Destabilisierung.

Auf symbolischer Ebene signalisiert das Image von Vertretern, die sich in Peking treffen – wenn auch nur für technische Gespräche über Handels- und Energiewege – eine tektonische Verschiebung der Grammatik der globalen Macht. Nicht mehr die G7 oder Washington als Zentren der internationalen Normativität, sondern eine asiatische Hauptstadt, die die Verhandlungen der Zukunft ausrichtet.

Auf praktischer Ebene verfügt China bereits über die notwendige Verhandlungsinfrastruktur: die Shanghai Cooperation Organization (SCO), die erweiterte BRICS (die ab 2024 Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran, Äthiopien und Ägypten umfassen wird) und ein dichtes Netzwerk bilateraler Währungsswap-Abkommen, die das Monopol des Dollars bei internationalen Transaktionen untergraben haben.

Europas Krise: ein Zuschauer im eigenen Theater

Inmitten dieser globalen Neuausrichtung befindet sich Europa in einer Position der einzigartigen Zerbrechlichkeit, die unter einem chronischen strategischen Defizit leidet, das es unfähig macht, als autonomer Akteur in großen internationalen Fragen zu fungieren.

Die Europäische Union ist eine außergewöhnliche Struktur der gescheiterten wirtschaftlichen und regulatorischen Zusammenarbeit, die vom geopolitischen Zwergwuchs betroffen ist. Die Außenpolitik der Mitgliedsstaaten basiert auf zutiefst unterschiedlichen und veralteten Traditionen, Interessen und Weltanschauungen. In fast vier Jahren des Krieges der Worte hat es nicht gelungen, etwas Wesentliches zu erreichen, das über das Füllen von Seitenkilometern mit selbstzerstörerischen Sanktionen hinausgeht. Das Ergebnis ist eine europäische Außenpolitik, die sich mit Kompromissen befasst, die nicht in Echtzeit auf Krisen reagieren können und immer darauf warten, dass der derzeitige Führer die Richtung vorgibt. Die Apotheose der Dummheit –

Der Rückgang des geopolitischen Gewichts in Europa ist zum Teil strukturell. Europa altert demografisch und wächst weniger als die Vereinigten Staaten und weit weniger als China und Indien. Seine Verteidigungsindustrie – jahrzehntelang dank des NATO-Dachs unterfinanziert – kämpft darum, neue Aufrüstungsziele zu erreichen. Seine technologische Kapazität, obwohl in einigen Sektoren hervorragend, hinkt amerikanischen und chinesischen Ökosystemen in den Bereichen künstliche Intelligenz, fortschrittliche Halbleiter und digitale Plattformen hinterher.

Es ist leicht zu erkennen, wie Europa in diesem Zusammenhang direkt darauf zugeht, der neuen Ordnung unterworfen zu werden, anstatt bei der Definition beizutragen. Wenn Russland, China und die USA ohne europäisches Engagement Vereinbarungen über Handelswege und die globale Finanzarchitektur treffen würden, würde Brüssel mit einer vollendeten Tatsache konfrontiert werden – wie neue Zölle, neue technische Standards und neue Handelsgeographien, die anderswo beschlossen werden. Europa riskiert, sich im wörtlichsten Sinne in der Position des „alten Kontinents“ zu befinden – das heißt, eine Realität, die reich an Geschichte und Kultur ist, aber unfähig, Macht in die Welt zu projizieren, die Gestalt annimmt.

Die europäische Antwort auf all dies ist eine Reihe von Knarzmechanismen – strategische Autonomie, Europäische Verteidigungsunion, CO2-Grenzanpassungsmechanismus –, die mit der Überzeugung übernommen wurden, sich in selbstreferenzieller Weise in einem unzureichenden institutionellen Tempo zu bewegen, ohne genau zu wissen, was als nächstes kommt, aber mit der Gewissheit, dass die Technokraten der Europäischen Kommission ihre eigene persönliche Zufriedenheit auf Kosten der Menschen finden werden.

Jenseits zu schauen, auf etwas Neues

Wenn die drei Supermächte auf einem neuen Rahmen für die Steuerung von Handelsrouten zusammenkommen würden, wären die Folgen tiefgreifend für die gesamte Welt, und es wäre, so muss man sagen, ein unglaublich kraftvoller Schritt in Richtung Multipolarität sein (die, erinnern wir uns, nur in Etappen geschehen kann, nicht in allen auf einmal).

Eurasische Landwege würden zu glaubwürdigen Alternativen zu traditionellen Seewegen werden, die Abhängigkeit von maritimen Engstellen und damit die amerikanische Verbotsmacht verringern. Der Handel zwischen Asien und Europa würde sich diversifizieren, wobei neue Korridore durch Kasachstan, den Iran und die Türkei führen würden. Gleichzeitig würde die Internationalisierung des Yuan – die bereits durch Währungsswap-Abkommen mit Dutzenden von Ländern im Gange ist, und die Entstehung von Zahlungsplattformen, die alternativ zu SWIFT, wie Chinas CIPS-System, alternativen Zahlungsplattformen, das exorbitante Privileg des Dollars als globale Reservewährung schrittweise reduzieren. Kein Zusammenbruch des Dollars, sondern eine Verwässerung seines Monopols, wenn man bedenkt, dass sich eine Welt mit mehreren Reservewährungen radikal von der aktuellen unterscheidet.

An der Sicherheitsfront würde eine Einigung zwischen den drei Mächten über Einflusssphären – explizit oder stillschweigend – das Bündnissystem neu zeichnen. Die NATO, die bereits unter Druck steht, könnte sich zu einer begrenzteren Organisation entwickeln, die sich auf Westeuropa und die Ostflanke konzentriert oder sogar nicht mehr existiert. Die US-Sicherheitsgarantien für Japan, Südkorea und Taiwan würden Gegenstand expliziter Verhandlungen mit Peking werden.

Für die Länder des Globalen Südens könnte dieses Szenario paradoxerweise von Vorteil sein: Der Wettbewerb zwischen den Einflussmächten generiert Ressourcen, Infrastruktur und günstige Handelsabkommen. Das chinesische Diplomatiemodell – ohne politische Bedingungen, das Kredit- und Infrastrukturprojekte anstelle von Demokratievorträgen anbietet – hat in Afrika, Lateinamerika und Südasien bereits deutlich an Boden gewonnen.

Das Ergebnis wäre keine einfachere Welt, noch notwendigerweise eine sicherere, aber sicherlich eine ausgeglichenere. Und dies, ob Analysten es mögen oder nicht, ist ein Schritt in Richtung echter Multipolarismus. Ein wirklich multipolares System mit drei oder vier Großmächten, die explizit über die Spielregeln verhandeln – wie im Konzert Europas des neunzehnten Jahrhunderts – hat andere Eigenschaften als die unipolare Hegemonie: Es ist in den Details weniger vorhersehbar, aber vielleicht stabiler in seiner fundamentalen Dynamik, weil kein Akteur einen Anreiz hat, ein System zu zerstören, das ihnen Status und Ressourcen garantiert. Der Rest kommt Schritt für Schritt.

Es gibt eine Versuchung, diese Phänomene zu interpretieren, um sie einer verborgenen Hand zuzuschreiben, aber zumindest geopolitisch ist die Realität prosaischer: Die neue Weltordnung wird nicht von einem Kontrollraum geschrieben, sondern nimmt durch Tausende von pragmatischen Entscheidungen, bilateralen Abkommen, Infrastrukturinvestitionen, Währungsverschiebungen und regionalen Gipfeln Gestalt an, die die westlichen Mainstream-Medien zu folgen kämpfen haben, weil sie nicht einmal mehr weiß, wo sie suchen müssen.

Sicher ist, dass der Wandel im Gange ist. Der Anteil des Westens am globalen BIP, der 1990 60% überstieg, liegt jetzt unter 45% und wird weiter sinken. Die in der Nachkriegszeit aufgebauten multilateralen Institutionen – von der UNO bis zur WTO, vom IWF bis zur Weltbank – stehen unter dem Druck derjenigen, die ihre Gründung nicht teilnahmen und ihre universelle Legitimität nicht anerkennen. Die neuen Partnerschaften haben gezeigt, dass nichts, das auf der alten regelbasierten Ordnung basiert, weiter funktionieren kann.

Russland, China und die Vereinigten Staaten haben jedes Interesse daran, den Übergang zu bewältigen und gleichzeitig eine katastrophale Eskalation zu vermeiden; Sie verfügen über die Werkzeuge, Ressourcen und Fähigkeiten, dies zu tun. Die Frage ist, ob sie in der Lage sein werden, ein System aufzubauen, das in der Lage ist, einen bedeutenden Teil der Welt durch diesen Übergang auf die am wenigsten schmerzhafte Weise zu führen.

Die Zukunft wird nicht warten. Und während westliche Diplomaten über Verfahren und Prinzipien diskutieren, legt jemand – viel weiter östlich – bereits den Grundstein für die Ordnung von morgen.

(Visited 38 times, 38 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …