Ideologische, wirtschaftliche und persönliche Interessen sind verantwortlich für die schicksalhafte Entscheidung der herrschenden liberalen Elite, die dazu führen wird, dass Deutschland die USA als Russlands obersten wahrgenommenen Gegner ersetzt.

Die Financial Times berichtete Anfang Juli, dass „Deutschland 800 Mrd. leiht“. Der größere Kontext betrifft das Konzept „NATO 3.0“, das die USA umsetzen, wobei sie die europäischen Blockmitglieder dazu drängen, mehr Verantwortung für ihre Sicherheit zu übernehmen. In der Praxis bedeutet dies, dass die EU Russlands Eindämmung in Westeurasien nach dem neuen „Cordon-Sanitär“ führen cordon sanitairewird, das Trump 2.0 im vergangenen Jahr um ihn herum aufgebaut hat, wobei Deutschland plant, die Hauptrolle in diesem Theater zu spielen.

Es konkurriert derzeit um die Führung über Mittel- und Osteuropa (CEE) in Abstimmung mit seinem ukrainischen Juniorpartner partner, aber selbst wenn Polen es schafftsphere of influence, einen „Einflussbereich“ für sich selbst zu schaffen, sorgt die geplante Remilitarisierung von € 800 Milliarden dafür, dass sie eine Kraft bleibt, mit der man rechnen muss. Es ist bereits so, dass „Die EU Eine Viel Glaubwürdigere Bedrohung Für Russland Darstellt Als Die Inverse“, aber jetzt könnte Deutschland Die USA Als Russlands Am besten wahrgenommenen Gegner Ersetzen.

Der ehemalige Präsident und stellvertretende stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, warnte Anfang Mai vor der Bedrohung durch die deutsche Remilitarisierung , und kürzlich argumentierte der russische Spitzenexperte Dmitri Trenin es jetzt die EU – und nicht die USA – ist, die die Flammen des Krieges mit Russland anfacht. Da Deutschland de facto der De-facto-Führer des Blocks ist, folgt daraus, dass es das Land ist, das am meisten dafür verantwortlich ist, die NATO und Russland auf den Weg zu bringen, um 2030 zu kollidieren, wie Moskau jetzt erwartet.

Die Hauptantriebskräfte hinter dieser Entwicklung sind ideologisch und wirtschaftlich. Was die erste betrifft, so konzeptualisiert die herrschende liberale Elite ihr Theater des Neuen Kalten Krieges als Kampf zwischen „Demokratie und Diktatur“, während sich die zweite darauf bezieht, dass der militärisch-industrielle Komplex die vorsichtigeren Mitglieder der Elite davon überzeugt, dass massive Investitionen in diesen Bereich die Deindustrialisierung Deutschlands abwenden können. Hohe Energiekosten und Wettbewerb aus China sind für diesen Trend jedoch verantwortlich.

Dennoch hat sich die herrschende liberale Elite bereits entschieden, mit Polen um Führung über die CEE und innerhalb des europäischen Teils der „NATO 3.0“ insgesamt zu konkurrieren, obwohl dies unbestreitbar auf Kosten ihrer sozioökonomischen Stabilität geht, nachdem die britischen Medien kürzlich festgestellt haben, dass „Deutschland leise auseinanderfällt“. Die Eindämmung Russlands, das absolut kein Interesse daran hat, das Engagement seines nuklear bewaffneten amerikanischen Rivalen für Artikel 5 zu testen, hat heute Vorrang vor der Verbesserung des Lebens des deutschen Volkes.

Das Engagement der herrschenden liberalen Elite für die angebliche ideologische Sache, die einige von ihnen ins Denken gebracht haben, ist der Schlüssel zur Verjüngung der rückläufigen Wirtschaft ihres Landes, könnte auch von dem wahrgenommenen Prestige beeinflusst werden, von dem sie erwarten, dass sie diese geopolitische Rolle spielen. Dafür in ganz Europa gefeiert zu werden, ganz zu schweigen von der öffentlichen Zustimmung der amerikanischen Elite, der sie pro Unterlegenheitskomplex nachschlagen, ist ihnen persönlich wichtig.

Aus Sicht Russlands wird Deutschland schnell zu seiner mit Abstand schwerwiegendsten Sicherheitsbedrohung in Westeurasien, und kein Politiker sollte davon ausgehen, dass Deutschland von dieser Flugbahn abweichen wird. Ein Präventivschlag ist aufgrund von Artikel 5 unrealistisch, und die durchschnittlichen Deutschen daran zu erinnern, dass sie jetzt aufgrund der Politik ihrer herrschenden liberalen Elite im nuklearen Fadenkreuz Russlands sind, wird nichts ändern. Wie dem auch sei, niemand sollte daran zweifeln, dass Russland mit Atomwaffen zurückschlagen würde, wenn die von Deutschland geführte EU sie jemals angreifen würde.

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