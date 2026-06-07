Im Zuge des Petersburger Wirtschaftsforums ist es Tradition, dass sich Präsident Putin stundenlang den Fragen internationaler Journalisten stellt. Dabei hat Putin auch deutliche Worte über die Nord-Streams und die Lage auf dem europäischen Energiemarkt gefunden

Quelle: anti-spiegel

Es ist zu einer Tradition geworden, dass Putin sich im Zuge des Petersburger Wirtschaftsforums stundenlang den Fragen der international wichtigsten Nachrichtenagenturen stellt. Der Anti-Spiegel übersetzt danach die Fragen und Antworten, die für das deutsche Publikum interessant sind.

Im Zuge einer Antwort zu Armenien ist Putin auf das Thema der Gasversorgung gekommen. Ich übersetze diesen Teil von Putins Antwort.

„Übrigens, was Nord Stream betrifft: Wie Sie wissen, wurde Nord Stream gesprengt, richtig? Eine Röhre von Nord Stream 2 ist jedoch intakt und unbeschädigt. Sie könnte bereits morgen russisches Gas in die Bundesrepublik Deutschland liefern. Und das ist kein Scherz: Wissen Sie, es genügt ein Knopfdruck, und das Gas fließt. Dafür ist allerdings eine Entscheidung der Bundesregierung nötig. Wir haben einen bestehenden Vertrag zwischen Gazprom und ihrem Partner in der Bundesrepublik und die stehen in Kontakt mit Gazprom. Gazprom hat nie abgelehnt und ist bereit, morgen zu liefern. Und auch Gazproms Partner wollen das. Alles, was noch fehlt, ist eine Entscheidung der Bundesregierung.

Und wissen Sie, was hier aufkommt? Eine politische Frage, eine Frage der Souveränität. Denn nicht nur wurde dieses System gesprengt, ich halte das für einen Akt des Staatsterrorismus, und ich denke, Sie stimmen mir zu, eine Pipeline ist noch intakt und betriebsbereit, aber sie steht auch weiterhin unter amerikanischen Sanktionen. Aber wenn die Bundesregierung eine Einigung mit ihren Partnern erzielt, die Sanktionen aufgehoben werden, dann drücken wir einen Knopf, und das Gas fließt. Von mir aus morgen.

Das ist eine Frage der Souveränität: ob man einigen kann oder nicht, oder ob man, ohne sich mit irgendjemandem zu einigen, einfach sagt: „Nein, wir haben uns entschieden, tut uns leid“, und den Partnern in Washington mitteilt: „Aber wir brauchen es. Ohne es wird das sehr schwierig für uns. Wir durchleben sehr schwierige Zeiten. Diese Preise untergraben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und schaden der gesamten EU, denn schließlich ist Deutschland die treibende Kraft der gesamten europäischen Wirtschaft. Wir brauchen dieses funktionierende System.“

Entweder einigt man sich friedlich, erklärt die Ernsthaftigkeit der Lage, und das war’s. Das wären 25 Milliarden Kubikmeter, und wenn man das Volumen steigert, könnten wir bis zu 28 Milliarden Kubikmeter pro Jahr liefern. Von mir aus morgen. Aber Gazprom braucht eine klare Antwort von seinen deutschen Partnern: Nehmen sie es oder nicht? Andernfalls werden wir es auf anderen Märkten anbieten und an andere Partner verkaufen. Der Vertrag besteht. Und es ist nicht Gazprom, das den Vertrag nicht erfüllt. Gazprom ist bereit. Der deutsche Partner nimmt die Ware nicht ab, weil es eine Anweisung aus Brüssel, aus Berlin gibt, ein Verbot. Das ist alles.“

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