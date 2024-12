Was plant Trump in den USA? | #KrallErklärt

Markus Krall erklärt, was Donald J. Trump in seiner zweiten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten vorhat. Elon Musk wird er das neue Department of Government Efficiency (DOGE) leiten lassen. Robert F. Kennedy soll als Gesundheitsminister eingesetzt werden. Was ist unter diesen Personen zu erwarten? Und wird diese libertäre Revolution auch Europa erreichen?



