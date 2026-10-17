Was kann diese Regierung überhaupt noch erreichen?

von Egon W. Kreutzer

Bis zum Frühjahr 2029, und damit bis zu den nächsten regulären Bundestagswahlen, stehen noch knapp zweieinhalb Jahre zur Verfügung. Das ist sehr viel Zeit.

Doch. Für eine Regierung ist das sehr viel Zeit.

Die Minister und der Kanzler müssen ja keine schwere Knochenarbeit leisten, die mit einem natürlichen Zeitbedarf einhergeht, der sich kaum verändern lässt. Sie müssen lediglich Ideen entwickeln und erwartete und unerwartete Folgen durchspielen und Entscheidungen zur Umsetzung treffen.

Wer sich in seinem Metier auskennt und weiß, was er erreichen will, der wird innerhalb unveränderlicher Rahmenbedingungen sehr schnell das Optimum des Möglichen ermittelt haben und die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung dieses Optimums festlegen können.

Unglücklicherweise mussten wir seit dem Start der Regierung Merz feststellen, dass sich SPD und Union weder ergänzen, noch beflügeln oder befruchten, sondern sich gegenseitig maximal blockieren. Nur wenn es darum geht, neue Geldquellen zu erschließen, gelingt es den Koalitionären hin und wieder noch, einen Kompromiss zu finden. Dass man sich darin einig ist, die AfD zu bekämpfen, spielt keine Rolle. Diese Aktivitäten sind keine Regierungspolitik, sondern parteitaktische Spielchen, die das Land keinen Schritt vorwärtsbringen, obwohl viel Zeit und auch Steuergeld darauf verwendet wird.

Was also kann dieser Regierung noch gelingen?

Zweifelsfrei wird es Merz und Klingbeil gelingen, die Staatsverschuldung unter Ausschöpfung der verabredeten Sondervermögen und Bereichsausnahmen in rekorderverdächtiger Weise in die Höhe zu treiben. Natürlich ist dies noch kein Beleg dafür, dass irgendetwas gelingen wird, was zur Lösung der Sachprobleme beiträgt.

Es ist ja so, dass es der Regierung hinten und vorne am Geld fehlt, wobei Kanzler Merz beteuert, jenes Geld, das an die Ukraine überwiesen wird, fehle an anderer Stelle nicht. Das ist eine ausbaufähige Interpretation. Was ist mit jenen 400 Milliarden, die in den letzten 10 Jahren aufgewendet wurden, um die Massenmigration zu finanzieren? Die fehlen sicherlich an anderer Stelle ebenfalls nicht. Selbst jene 110 Milliarden, die im kommenden Jahr für Rüstung ausgegeben werden, dürften auf keinen Fall an anderer Stelle fehlen. Hinzu kommen die Kleckermilliarden für die Renovierung des Schlosses unseres Staatsoberhaupts, für den gigantischen Anbau ans Bundeskanzleramt, für die Finanzierung des demokratischen Kampfes gegen die Opposition. Gegen alles das nehmen sich die Rügen des Bundes der Steuerzahler schon beinahe lächerlich aus. Kann schon mal passieren, das die Anpflanzung von fünf Bäumen 100.000 Euro kostet, oder, dass wasserstoffbetriebene Müllautos beschafft werden, obwohl weit und breit keine Wasserstofftankstelle anzutreffen ist. Da bewegen sich die Fördermittel für die Energiewende schon in ganz anderen Größenordnungen, ganz abgesehen davon, dass die Bürger den Hauptanteil dieser Lasten aus ihrem bereits versteuerten Einkommen zu stemmen haben. Bei jedem Tankvorgang und mit jedem Abschlag auf die Stromrechnung werden den Bürgern Monat für Monat Milliardenbeträge – für nichts! – aus der Tasche gezogen.

Als Bürger erlebe ich ganz konkret, dass mir das Geld, mit dem ich die Windbarone und Solarbauern und die US-Fracking-Unternehmen mästen muss, an anderer Stelle fehlt.

Da geht es mir genauso wie es Friedrich Merz und Lars Klingbeil mit den Renten und den Kosten des Gesundheitswesens und der Pflegeversicherung geht.

Jeder Euro, den der Bund dafür aufwenden muss, fehlt der Regierung doch an anderer Stelle. Weshalb denn sonst das Gedöns um die dringend notwendigen Reformen, bei denen unweigerlich ein Mix aus Beitragserhöhungen und Leistungskürzungen herauskommen wird, damit der Bund das Geld an anderer Stelle ausgeben kann.

Diese unterschiedliche Betrachtung der Ausgabentitel des Bundeshaushalts lädt zu der Überlegung ein, ob es nicht in Wahrheit zwei Bundeshaushalte gibt.

Mit Bundeshaushalt A wird alles finanziert, was den Regierenden den Anschein jener Größe und Großzügigkeit vermittelt, der den Regenten eines reichen Landes angemessen ist. Ukraine-Hilfe und die übrige Entwicklungshilfe, EU-Zahlmeister, Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit, Sozialamt der Welt und führende Weltmacht der Dekarbonisierung, wer sonst auf der Welt hat solche Größe vorzuweisen? Die Mittel der für den Haushalt A zu planenden Mittel werden großzügig abgeschätzt, entschlossen festgesetzt – und gewissenhaft bis zum letzten Heller ausgegeben. Nichts davon fehlt an anderer Stelle.

Mit Bundeshaushalt B wird das finanziert, was als lästige Pflicht angesehen wird. Da macht sich niemand mit Eifer und Freude daran, lästige Pflichten zu finanzieren. Die Mittel für den Bundeshaushalt B ergeben sich aus der Differenz zwischen prognostizierten Einnahmen aus Steuern und Neuverschuldung und dem Volumen des Bundeshaushalts A. Im Haushalt B herrscht das Gebot der Gegenfinanzierung. Wo der eine Haushaltstitel wachsen soll, muss ein anderer schrumpfen, denn was für Rentner ausgegeben werden soll, fehlt beim Wohnungsbau, was für den Wohnungsbau ausgegeben werden soll, fehlt bei der Lehrerbesoldung, was für die Lehrerbesoldung ausgegeben werden soll, fehlt bei der Krankenhausfinanzierug, usw., usw.

Zwei Bundeshaushalte, einer für die Kür und einer für die Pflicht, sind die Basis dafür, dem Bundeskanzler Glauben zu schenken, dass das Geld für die Ukraine nirgendwo anders fehlt.

Das ist eine Vorstellung, die an jenes alte Familienbild erinnert, in dem der Mann über das gesamte Familieneinkommen frei entscheiden konnte, während die Frau mit jenem Betrag auszukommen hatte, der ihr als Haushaltsgeld zugestanden wurde. Sollte die Frau jemals auf die Idee gekommen sein, mehr Geld für die Haushaltsführung zu fordern, war das kaum einmal von Erfolg gekrönt. Stattdessen gab es mindestens Beschimpfungen und, wenn dem Herrn des Hauses danach war, auch einmal eine Tracht Prügel.

Mit diesem Bild im Kopf ist die Frage, was dieser Regierung überhaupt noch gelingen kann, schon ein Stück leichter zu beantworten.

Dieser Regierung wird alles gelingen, was an Vorhaben im Bundeshaushalt A noch ansteht, vorausgesetzt, sie wird von ausländischen Mächten nicht daran gehindert.

Dieser Regierung wird es nicht gelingen, auch nur eines der Probleme, die im Bundeshaushalt B anstehen, wirklich und nachhaltig zu lösen. Bestenfalls wird man die Etiketten austauschen, wie beim Bürgergeld, das jetzt Grundsicherung heißt. Wie denn auch? Solange der Kanzler bei seiner Überzeugung bleibt, jenes Geld, was in Haushalt A verbraten wird, fehle nicht im Haushalt B, und was in Haushalt B fehlt, könne ja gerne zugeteilt werden, es brauche dazu nur die entsprechende Gegenfinanzierung aus anderen Titeln des B-Haushalts, solange gibt es keinerlei Spielraum für Problemlösungen. Es sei denn, man reißt ein neues Loch auf, um ein altes zuzuschütten.

Schlussgedanke:

Wo werden die Mittel aus der Zuckersteuer, der Bitcoinsteuer und der Erhöhung der Tabak- und Branntweinsteuer wohl hinfließen? Haushalt A oder B?

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