Was ist nur mit Russland los?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Der in Russland fehlende Bezug zur Wirklichkeit ist rätselhaft. Es ist nicht nur Putins Unfähigkeit zu begreifen, dass er durch seine Weigerung, den Konflikt nach dreieinhalb Jahren zu gewinnen, zugelassen hat, dass er außer Kontrolle gerät. Nun sieht sich Putin damit konfrontiert, dass ganz Europa den Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland unterstützt, indem es US-Waffen kauft und an die Ukraine liefert. Trump und Deutschland haben signalisiert, dass die nächste Ausweitung ein Raketenangriff auf Moskau sein wird.

Offenbar haben die Russen immer noch nichts gelernt. Ivan Timofeev, der Programmdirektor des Valdai Clubs, sagt: „Wir stehen kurz vor dem Krieg, den niemand will, auf den sich aber alle vorbereiten.“ Er irrt sich. Israel will einen Krieg Amerikas mit dem Iran. Selenskyj will einen Krieg Europas mit Russland. Die zionistischen Neokonservativen wollen weitere Farbrevolutionen, um einen Krieg gegen Russland zu provozieren. Die CIA will die BRICS-Staaten schwächen, indem sie Indien und China gegeneinander aufhetzt.

Putin selbst hat noch mehr getan, um zukünftige Konflikte zu garantieren, indem er sich weigerte, ausreichend Gewalt anzuwenden, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden, bevor er außer Kontrolle gerät.

Timofejew glaubt tatsächlich, Gott helfe ihm, dass Trump sich für Frieden in der Ukraine eingesetzt hat. Wie kann Trump sich für Frieden einsetzen, wenn der militärisch-sicherheitspolitische Komplex den russischen Feind braucht, ohne den sein Budget und seine Macht geschwächt sind? Trump hat die Wolfowitz-Doktrin der US-Hegemonie nicht verworfen. Trump hat sich nicht mit Putin getroffen. Da der Ukraine-Konflikt Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland ist, können nur Trump und Putin den Konflikt lösen.

Trump hat keinen Versuch unternommen, ihn zu lösen. Er hat ihn an Selenskyj abgeschoben, der ihn nicht lösen kann, weil es Washingtons Krieg ist.

Die westliche Welt hat kein Wort von dem gehört, was Putin gesagt hat. Putin hat wiederholt betont, dass der Krieg nicht gelöst werden kann, ohne die Grundursache zu bekämpfen, nämlich das Fehlen eines gegenseitigen Sicherheitsabkommens.

Der Westen hat unmissverständlich klargestellt, dass er kein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit Russland will. Was sonst erklärt Washingtons Instrumentalisierung des Konflikts, um die NATO auf Finnland und Schweden auszuweiten, Moldawien zu militarisieren und im ehemaligen Sowjetunion-Zentralasien Unruhen gegen Russland zu schüren?

Es ist erstaunlich, dass man – mit Ausnahme der Sputnik-Journalistin Jekaterina Blinowa – nie eine intelligente Analyse eines russischen Kommentators auf Englisch findet. Zweifellos gibt es russische Diskussionen, die uns vorenthalten werden.

Ein weiteres Beispiel für die Sorglosigkeit des Kremls ist die Ankündigung von Kremlsprecher Dmitri Peskow vom vergangenen Freitag: „Der einzige Weg, den Nahostkonflikt zu lösen, ist die Schaffung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels.“

Hier haben wir wieder die „Zweistaatenlösung“, die seit 1947 als Deckmantel für Israels Diebstahl Palästinas dient. Jedes Jahr stiehlt Israel ein Stück mehr von Palästina, und der mitschuldige Westen spricht von „Zweistaatenlösung“.

Der Kreml behauptet es immer noch, obwohl in Gaza kein einziges Gebäude mehr steht und ein israelischer Minister erklärt hat, das israelische Parlament habe die winzigen Überreste des Westjordanlands faktisch annektiert. Trump hat bereits Gaza für sich beansprucht, also wo ist Palästina? Es ist ein Land, das nicht mehr existiert. Amerika und Israel haben es vom Planeten getilgt.

Die israelische Regierungserklärung lautet: „Die Gründung eines palästinensischen Staates stellt eine tödliche Gefahr für Israels Existenz dar. Die Knesset erklärt, dass der Staat Israel das natürliche, historische und rechtliche Recht auf alle Teile des Landes Israel hat.“ Mit anderen Worten: Palästina existiert nicht.

Angesichts dieser eindeutigen Erklärung der israelischen Regierung behauptet der Kreml, die Lösung sei eine Zweistaatenlösung.

Was braucht man mehr, um zu erkennen, dass Russland den Bezug zur Realität verloren hat, nicht versteht, was passiert, und durch sein Versagen, eine Führungsrolle zu übernehmen, die Welt in einen Dritten Weltkrieg gestürzt hat.

erschienen am 27. Juli 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

(Visited 61 times, 61 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …