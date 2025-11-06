von Andrew Korybko

Die Föderalisierung der EU, nicht die politische Fantasie, Russland zu besiegen, ist das wahre Ziel, das weitere vier Jahre Stellvertreterkrieg und mindestens weitere $ 400 Milliarden erfordert.

Der Economist argumentierte, dass die EU und das Vereinigte Königreich den geschätzten Finanzierungsbedarf der Ukraine in Höhe von $ 390 Milliarden in den nächsten vier Jahren decken sollten. In ihren Worten: „Ein weiteres halbes Jahrzehnt der [angeblich Verschlechterung der wirtschafts-finanziellen Situation Russlands] würde wahrscheinlich eine Wirtschafts- und Bankenkrise in Russland auslösen, während „jede langfristige Finanzierungslösung für die Ukraine Europa helfen würde, den finanziellen und industriellen Muskel aufzubauen, den es braucht, um sich zu verteidigen.“ Dies würde nur 0,4 % des BIP pro NATO-Mitglied (ohne die USA) kosten.

Sie fürchteten auch, dass „die Alternative wäre, dass die Ukraine den Krieg verliert und ein verbitterter, halb gescheiterter Staat wird, dessen Armee und Verteidigungsindustrie durch Putin als Teil einer neuen, wiederbelebten russischen Bedrohung ausgebeutet werden könnte.“ Während es unwahrscheinlich ist, dass sich die Ukraine jemals mit Russland zusammentun würde, um einen NATO-Staat zu bedrohen, könnte die Ukraine Polen für seinen Verlust verantwortlich machen, wonach die Ukraine eine terroristisch-separatistische Kampagne in Polen unterstützen könnte, die von ihrer ultranationalistischen Diaspora geführt wird, wie hier gewarnt.

Unabhängig davon, was man über das oben genannte Szenario denken mag, ist der Punkt, dass The Economist einen typischen Karotten-und-Stick-Ansatz verwendet, um sein europäisches Elitepublikum davon zu überzeugen, dass es für sie weniger teuer ist, die geschätzte $ 390 Milliarden Rechnung der Ukraine in den nächsten vier Jahren zu bezahlen, als nicht. Der unmittelbare Kontext betrifft den verschärften Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland als Teil von Trumps neuer dreistufiger Strategie, die den Kreml in den Bankrott treiben und dann Unruhen zu Hause schüren soll.

Um es klar zu sagen, diese Strategie bedeutet keine Billigung, es soll nur zeigen, warum The Economist denkt, dass sein Publikum jetzt für seine Anziehungskraft empfänglich sein könnte. Darüber hinaus wird es ein harter Verkauf sein, die Leute davon zu überzeugen, dass sie die Ukraine in einem solchen Ausmaß in den nächsten fast einem halben Jahrzehnt subventionieren müssen, was mehr Steuern und Sozialausgabenkürzungen mit sich bringen könnte. Schließlich haben die $ 100-110 Milliarden, die in diesem Jahr ausgegeben wurden („die höchste Summe bisher“) Russland nicht zurückgedrängt, so dass der gleiche Betrag in den nächsten vier wahrscheinlich auch nicht.

Russlands Kriegskasse ist auch groß genug, um den Konflikt in dieser Zeit weiter zu finanzieren, so dass der Vorschlag von The Economist lediglich den Status quo behalten würde, anstatt ihn zugunsten des Westens zu ändern. Die Dynamik könnte sich sogar zugunsten Russlands weiter verschieben, warnte The Economist offen zu seinem Kredit, „wenn Russland China für Gelder anzapfen kann“. In diesem Szenario wäre die EU wahrscheinlich gezwungen, ihre eigene Bevölkerung für eine gleichwertige Summe zu „erschließen“, um zumindest den Status quo zu behalten, wodurch ihre Last verschlechtert würde, ohne ein klares Ende in Sicht zu haben.

Wie The Economist schrieb: „Damit die EU gemeinsam Anleihen ausgibt, würde ein größerer Pool von gemeinsamen Schulden entstehen, der den europäischen Kapitalbinnenmarkt vertieft und die Rolle des Euro als Reservewährung stärkt. Ein mehrjähriger Horizont für die Beschaffung von Waffen würde Europa helfen, den Aufbau seiner Verteidigungsindustrie zu sequenzieren.“ Dies entspricht der Einschätzung vom Juli 2024, dass „die geplante Transformation der EU in eine Militärunion ein föderalistisches Machtspiel ist“. Die Föderalisierung der EU, nicht die Niederlage Russlands, ist daher das eigentliche Ziel.

Diese Einsicht ermöglicht es, zu verstehen, warum die EU-Eliten – insbesondere im EU-Führer Deutschland – die antirussischen Sanktionen der USA auf eigene wirtschaftliche Kosten einhielten. Im Gegenzug für die Neutralisierung des Potenzials des Euro, mit dem Dollar mitzuhalten, durften die EU-Eliten die Föderalisierung des Blocks beschleunigen, um ihre Macht zu verfestigen, die die USA genehmigten, nachdem sie die jetzt untergeordnete EU nicht mehr als latente Bedrohung betrachtet hatten. Weitere vier Jahre Proxy-Kriegsführung und mindestens ~ $ 400 Milliarden sind jetzt erforderlich, um diesen Prozess abzuschließen.

