Andrew Korybko (korybko.substack)

Sie könnten warten, bis Russland einem Waffenstillstand zustimmt (wenn es jemals der Fall ist), da es ihn durch Zaluzhny ersetzt, während die Feindseligkeiten die Ukraine weiter zugunsten Russlands schwächen könnten.

Russlands Auslandsgeheimdienst (SVR) veröffentlichte Ende Juli einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass die anglo-amerikanische Achse ein geheimes Treffen in den Alpen mit Zelenskys Stabschef Yermak, GUR-Chef Budanov und dem ehemaligen Oberbefehlshaber, dem Botschafter in Großbritannien, Zaluzhny, über die Zukunft der Ukraine organisiert habe. Laut ihnen stimmten Yermak und Budanov mit dem Vorschlag der anglo-amerikanischen Achse überein, Zelensky durch Zaluzhny zu ersetzen, der unter Anti-Korruptions-Vorwänden vorangetrieben und die Verbindungen der Ukraine mit dem Westen „zurückzusetzen“.

Sputnik teilte die folgende Bewertung des SVR-Berichts des ehemaligen Geheimdienstoffiziers des US Marine Corps Scott Ritter mit: „SVR und sein Pressedienst sind kein Medienunternehmen“, betonte Ritter. „Sie sind nicht da, um die Öffentlichkeit zu informieren, wenn sie Informationen veröffentlichen. Es wird normalerweise getan, um ein Ziel oder einen Zweck zu erreichen“ – in diesem Fall signalisiert er den Wunsch, Zelensky „den größten Schaden zuzufügen, zu einer Zeit, in der er als am verletzlichsten gilt“, und die Spaltungen innerhalb seiner Regierung und zwischen ihm und Zaluzhny zu verstärken.

Der Bericht von SVR folgte dem kritischen Artikel der Financial Times über Yermak, von dem SVR behauptete, dass er Zelensky „aufgestellt“ habe, indem er ihn davon überzeugte, gegen Anti-Korruptions-Institutionen vorzugehen, um jegliche westliche Bemühungen zu rechtfertigen, ihn unter diesem Vorwand zu ersetzen, der fast ein Jahr nach Bloombergs eigenem kritischen Artikel über Bloomberg kam. Ritters Einschätzung der Absichten von SVR ist daher glaubwürdig, aber wenn man sieht, wie sie und sogar Putin Zelenskys bevorstehenden Fall in der Vergangenheit vorhergesagt haben, bleibt abzuwarten, ob es in absehbarer Zeit passieren wird:

Zurück zu SVRs jüngstem Bericht, Trumps neuer dreigleisiger Eskalation der amerikanischen Beteiligung am ukrainischen Konflikt und der jüngsten Unterordnung seines Landes zur EU als größter Vasallenstaat dieses Landes über ihr völlig einseitiges Handelsabkommen könnten jeden vermeintlichen vorherigen US-Imperativ, Zelensky zu ersetzen, zunichte machen. Schließlich wurde Trump gerade zu einer Mission manipuliert, trotz seines bekannten Spuckens mit Zelensky im Weißen Haus im Frühjahr, und seine neuen EU-Vlasen priorisieren bereits den Stellvertreterkrieg über alles andere.

Daher ist es wohl so, dass der Westen seine Verbindungen mit der Ukraine bereits „zurückgesetzt“ hat, obwohl Zelensky immer noch an der Macht ist, anstatt ihn für diesen Zweck zu ersetzen, wie SVR sagte, dass sie es bald versuchen würden, was der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh 11 Tage vor SVR in den Karten berichtet hat. Dennoch scheint Zelenskys höchstwahrscheinlicher Nachfolger Zaluzhny zu sein, genau wie SVR und Hersh berichteten, aber der Westen könnte warten, bis Russland einem Waffenstillstand zugestimmt hat (wenn es jemals der Fall ist).

Das liegt daran, dass die Ersetzung, während die Feindseligkeiten immer noch wüten, die Ukraine weiter zugunsten Russlands schwächen könnte. Dies nach dem Ende könnte jedoch symbolisch eine neue Ära für die Ukraine einläuten und auch Russland als Belohnung für die Einhaltung des Waffenstillstands dienen, indem es seine Forderung nach einem legitimen ukrainischen Führer erfüllt, mit dem Putin dann ein Friedensabkommen unterzeichnen könnte. Diese Berechnungen sind aus der Sicht der westlichen Interessen am sinnvollsten, aber sie könnten sich je nach Verlauf des Konflikts immer ändern.

