Was die Midterms wirklich für Europa bedeuten

Die Demokraten erobern nach den Wahlprognosen beide Kammern des US-Kongresses. Donald Trump verliert seine parlamentarische Machtbasis – und Europa könnte daraus einen verhängnisvollen Fehlschluss ziehen. Denn ein Präsident, der innenpolitisch ausgebremst wird, ist außenpolitisch keineswegs entmachtet. Im Gegenteil: Wo der Kongress blockiert, bleiben dem Weißen Haus erhebliche Handlungsspielräume. Ukraine, Iran, Handelskrieg, NATO – die entscheidenden Machtinstrumente liegen weiterhin in Trumps Händen. Was, wenn die Niederlage in Washington nicht das Ende seiner Macht markiert, sondern den Beginn einer noch unberechenbareren Außenpolitik? Die Midterms haben die amerikanischen Machtverhältnisse verändert. Ob Europa dadurch sicherer wird, ist eine ganz andere Frage.

Ein Kommentar von Michael Hollister (apolut)

(Stand: 04. November 2026, 07:33 MEZ. Die Auszählung dauert an; Zahlen und Projektionen zu einzelnen Rennen können sich noch ändern.)

Ein Präsident, dessen eigene Partei im ersten Midterm seiner zweiten Amtszeit beide Kammern des Kongresses verliert – das ist die Schlagzeile dieser Nacht, und sie wird europaweit in einem Satz zusammengefasst werden: Trump ist geschwächt. Die interessantere Frage beginnt dort, wo dieser Satz endet.

Gewählt wurde am 03. November 2026 über alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatssitze. Die Ausgangslage: Im Senat hielten die Republikaner 53 zu 47, im Haus eine hauchdünne Mehrheit. Nach übereinstimmenden Projektionen von NBC, CBS, CNN und MS NOW haben die Demokraten in der Nacht beide Kammern gewonnen und übernehmen ab Januar die volle Kontrolle über den Kongress. CNN rief die Senatsmehrheit gegen 23:35 Uhr Ostküstenzeit aus und sah die Demokraten bei mindestens 51 Sitzen; im Repräsentantenhaus projizierte NBC eine Mehrheit von rund 255 Sitzen – nach Einordnung des Senders womöglich die größte demokratische Mehrheit seit fast zwei Jahrzehnten, eine Schätzung, die sich mit der weiteren Auszählung noch verschieben kann. Die besonders vorsichtige Nachrichtenagentur AP bestätigt solche Projektionen traditionell später; der Trend selbst war über die Institute hinweg eindeutig.

Getragen wurde der Wechsel von Siegen tief im republikanischen Terrain. Im Senat flippten die Demokraten unter anderem North Carolina (Roy Cooper), South Carolina (Annie Andrews), Ohio (Sherrod Brown), Iowa (Josh Turek), Kansas (Adam Hamilton) und – das Symbol der Nacht – Texas, wo James Talarico den Republikaner Ken Paxton schlug und als erster Demokrat seit 1988 einen texanischen Senatssitz holte. Im Lauf der Nacht fielen auch Maine, wo die Demokraten die langjährige Republikanerin Susan Collins verdrängten, und Michigan an die Demokraten; einzig Alaska mit seinem Ranglisten-Wahlsystem war zu Redaktionsschluss noch nicht entschieden – für die Mehrheitsfrage ohnehin nicht mehr ausschlaggebend. Die Sitzzahl ist dabei nicht die eigentliche Nachricht. Die Nachricht ist, was ein so eingehegter Präsident als Nächstes tut.

Zwei Arten von Macht – und nur eine ist geschrumpft

Was ändert dieser Machtwechsel real? Zuerst eine zeitliche Klarstellung, die in der Aufregung oft untergeht: Der neue Kongress konstituiert sich erst am 03. Januar 2027. Bis dahin gelten die bisherigen Mehrheiten; die Demokraten übernehmen die Hebel nicht sofort, sondern zum Jahreswechsel.

Dann aber greifen sie tief. Ein demokratisches Repräsentantenhaus kann die Gesetzesagenda des Präsidenten blockieren, es kontrolliert über die Ausschüsse die Vorladungs- und Untersuchungsmacht, und es sitzt am Haushalt – über die jährlichen Finanzierungsgesetze erhält die Opposition ein Druckmittel, das in Washington regelmäßig bis an die Schwelle von Haushaltssperren reicht. Ein demokratischer Senat kommt hinzu: Er entscheidet über Personalbesetzungen und über die Zustimmung zu Verträgen. Mit der Senatsmehrheit verlieren die Republikaner zugleich den Zugriff auf die Bestätigung von Kabinetts- und Richterposten – ein Hebel, der weit über die laufende Amtszeit hinauswirkt. Das ist mehr als ein symbolischer Denkzettel; es ist die institutionelle Fähigkeit, Washington von innen auszubremsen. Schon im Vorfeld hatten Demokraten angekündigt, im Fall einer Hausmehrheit Untersuchungen und Vorladungen gegen die Regierung einzuleiten.

Dass die Partei des Präsidenten bei Zwischenwahlen Sitze verliert, ist historisch die Regel – die Größenordnung dieses Mal jedoch sprengt den üblichen Rahmen. Dass der Wechsel kam, war nach den Nachwahlbefragungen auch kein Zufall. Laut NBC-Erhebung billigten nur 38 Prozent Trumps Amtsführung; 43 Prozent gaben an, ein Hauptgrund ihrer Stimme sei die Ablehnung des Präsidenten gewesen – ein größerer Anteil als bei seinem ersten Midterm 2018. Rund sieben von zehn Befragten wollten, dass der Kongress ihn stärker kontrolliert. Treiber war die Wirtschaft: Sie war mit etwa 39 Prozent das meistgenannte Thema; rund zwei Drittel sagten, Trumps Politik habe die Lage verschlechtert, und 62 Prozent machten ihn für hohe Preise verantwortlich. Auch der Krieg gegen den Iran schlug durch – in der NBC-Befragung nannten 62 Prozent diese Entscheidung falsch, verknüpft mit den gestiegenen Spritpreisen. In der CNN-Erhebung wandte sich zudem etwa ein Fünftel derer, die Trump 2024 noch gewählt hatten, nun von ihm ab.

Hier beginnt die entscheidende Unterscheidung – und die meisten Analysen werden sie überspringen. Die Midterms verändern die parlamentarische Machtbasis des Präsidenten. Sie beschneiden seine eigenständigen außenpolitischen Befugnisse nicht im gleichen Umfang. Zwar hält auch der Kongress außenpolitische Hebel in der Hand: Mittelbewilligung, Handelsgesetzgebung, Sanktionen, Kriegsermächtigungen, im Senat die Zustimmung zu Verträgen. Doch er kann einen Präsidenten außenpolitisch nicht in dem Maß stellen, in dem er ihn innenpolitisch lähmt. Wo der Kongress neue Gesetze blockieren kann, bleiben dem Präsidenten in der Außenpolitik erhebliche eigenständige Handlungsspielräume. Gerade deshalb ist eine innenpolitische Niederlage keine außenpolitische Entwarnung.

Was das für die EU bedeutet – und was nicht

Für Europa ist das der eigentliche Prüfstein. Die bequeme Lesart lautet: Ein zu Hause geschwächter Präsident wird auch nach außen handzahm. Das ist möglich – aber keineswegs zwingend. Zwei Wege sind denkbar.

Der erste: Außenpolitische Kompensation. Ein Präsident, dessen Gesetzgebung blockiert ist, verlagert sein Gewicht auf das Feld, auf dem er ohne neue Gesetze handeln kann – Diplomatie, Deals, Machtdemonstration. Außenpolitisches Handeln ist für einen innenpolitisch bedrängten Präsidenten vergleichsweise billig und vom neuen Kongress am wenigsten eingehegt; das allein schafft einen Anreiz, gerade dort Handlungsfähigkeit zu zeigen. Der zweite Weg: Zurückhaltung. Eine Wahlniederlage erhöht den innenpolitischen Druck, neue Konflikte und steigende Energiekosten werden politisch unattraktiver, der Präsident wird vorsichtiger.

Welcher Weg eintritt, sagen wir nicht voraus. Der Befund ist ein anderer, und er ist robust: Eine parlamentarische Niederlage erzwingt keine außenpolitische Mäßigung. Wer in Brüssel das Gegenteil annimmt, verwechselt Innenmacht mit Außenmacht. Gerade der Iran-Komplex zeigt die Mechanik: Dieselbe außenpolitische Entscheidung, die an den Zapfsäulen Stimmen kostete, lag vollständig in präsidialer Hand – der Kongress konnte sie weder verhindern noch im Nachhinein zurücknehmen. Für Europa bedeutet das, dass energiepreisrelevante Weichenstellungen im Nahen und Mittleren Osten auch künftig am Kongress vorbei getroffen werden können.

Konkret heißt das für drei Felder, die Europa unmittelbar berühren. Erstens die Ukraine-Hilfe: Hier ist zu trennen zwischen Finanzierung – der Kongress kann Mittel bewilligen, verweigern oder an Bedingungen knüpfen –, Umsetzung – die Regierung führt aus, bleibt aber an die gesetzlichen Vorgaben gebunden – und strategischem Kurs, über den der Präsident weitreichend, jedoch nicht unbegrenzt verfügt. Ein demokratisch kontrolliertes Haus kann fiskalische Spielräume öffnen; eine Garantie für mehr Hilfe ist das nicht, denn Bewilligungen sind Verhandlungsmasse. Hinzu kommt der Faktor Zeit: Selbst bewilligte Mittel kann die Exekutive in Tempo und Ausgestaltung steuern – was in Kiew ankommt, hängt also nicht allein davon ab, was der Kongress beschließt. Zugleich gewinnt die Opposition mit der Ausschusskontrolle Einblick in Rüstungsexporte und Militärhilfen – ein Transparenzinstrument, das eine einmal eingeschlagene Linie erschweren, aber auch erzwingen kann.

Zweitens die Zölle: Die handelspolitische Kompetenz liegt verfassungsrechtlich grundsätzlich beim Kongress; dass Präsidenten eigenständig Zölle verhängen, beruht auf gesetzlichen Ermächtigungen, deren Umfang rechtlich begrenzt ist. Operativ aber geben diese Ermächtigungen dem Präsidenten derzeit breiten Spielraum – der Zolldruck auf die EU bleibt kurzfristig real, unabhängig von der Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Drittens die NATO-Lastenteilung: Der Druck, mehr für die eigene Verteidigung auszugeben, ist strukturell und parteiübergreifend; hier ändert ein Machtwechsel in Washington wenig.

Für die EU ergibt sich daraus ein nüchterner Befund: Ein oppositionell kontrolliertes Repräsentantenhaus kann Washingtons Entscheidungen in manchen Feldern erschweren, in anderen neue Verhandlungsfenster öffnen. Die relevante Frage für europäische Entscheidungsträger ist deshalb nicht, ob Trumps Mehrheit bröckelt, sondern auf welchem außenpolitischen Feld er den Verlust an innenpolitischer Gestaltungsmacht auszugleichen sucht. „Zu Hause geschwächt“ ist beides – aber kein Grund zur Entwarnung.

Was bleibt?

So bleibt am Ende weniger eine Antwort als eine Frage. Wird ein Präsident, der seine innenpolitische Mehrheit verloren hat, nach außen vorsichtiger – oder ungebundener, weil die außenpolitische Bühne die Arena ist, die ihm die Wähler am wenigsten beschnitten haben? Europa sollte diese Frage stellen, bevor es einen „geschwächten“ Trump für eine gute Nachricht hält. Denn die Midterms entscheiden darüber, wie viel er im Innern noch durchsetzen kann. Sie entscheiden nicht allein darüber, wie viel Macht er nach außen ausübt.

Anmerkungen und Quellen

Michael Hollister war sechs Jahre Bundeswehrsoldat (SFOR, KFOR) und blickt hinter die Kulissen militärischer Strategien. Nach 14 Jahren im IT-Security-Bereich analysiert er primärquellenbasiert europäische Militarisierung, westliche Interventionspolitik und geopolitische Machtverschiebungen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem asiatischen Raum, insbesondere Südostasien, wo er strategische Abhängigkeiten, Einflusszonen und Sicherheitsarchitekturen untersucht. Hollister verbindet operative Innensicht mit kompromissloser Systemkritik – jenseits des Meinungsjournalismus. Seine Arbeiten erscheinen zweisprachig auf www.michael-hollister.com sowie in kritischen Medien im deutsch- und englischsprachigen Raum.

Quellenverzeichnis

Wahlergebnisse – Kontrolle beider Kammern

• NBC News, „Democrats win control of the House of Representatives, with a vow to combat Trump“ (Haus- und Senatsmehrheit, Projektion ~255 Sitze, Amtsantritt Januar 2027): https://www.nbcnews.com/politics/2026-election/democrats-house-control-midterm-election-wins-trump-check-rcna603397

• CBS News, „2026 House election live results“ (Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus): https://www.cbsnews.com/live-updates/house-election-results-2026/

• CBS News, „Live 2026 Senate election results“ (Demokraten übernehmen den Senat; Flips in Texas, Ohio, Iowa, Kansas): https://www.cbsnews.com/live-updates/senate-election-results-2026/

Senat – einzelne Rennen und offene Staaten

• The Washington Post, „U.S. Senate election results 2026″ (Flips Texas/Talarico, Ohio/Brown, Iowa/Turek): https://www.washingtonpost.com/elections/results/2026/11/03/senate-live-updates/

• NBC News, „U.S. Senate Election 2026 Live Results“ (zu Redaktionsschluss offene Rennen: Maine, Michigan, Alaska): https://www.nbcnews.com/politics/2026-elections/senate-results

• PBS NewsHour, „2026 Midterm Election Results“ (Senatskontrolle, Texas-Flip): https://www.pbs.org/newshour/elections-2026/results

Nachwahlbefragungen / Treiber

• NBC News, „Many voters saw midterm election as a rebuke of Trump, NBC News Exit Poll shows“ (38 % Zustimmung, Wirtschaft als Topthema, 62 % Preise, Iran-Krieg): https://www.nbcnews.com/politics/2026-election/exit-poll-trump-midterms-voters-economy-disapproval-rcna607045

• CNN, „Early CNN Voter Poll results find an electorate deeply unhappy with Trump and the economy“ (Wirtschaftslage, abgewanderte Trump-Wähler 2024): https://www.cnn.com/2026/11/03/politics/exit-polls-2026-midterms-vis

Primärdatenbasis der Projektionen: Associated Press (AP) und die Decision Desks der genannten Sender. Die Live-Ergebnisseiten werden laufend aktualisiert; Stände zum Redaktionsschluss können von späteren abweichen.

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