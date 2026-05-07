Was der Iran zum Völkerrecht beiträgt

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Der aktuelle Krieg bot allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Gelegenheit festzustellen, dass die UNO seit ihrer Gründung in zahlreichen Fällen gegen das Völkerrecht verstößt. Und sich daran zu erinnern, dass die UNO einen Angriff wie den Israels und der Vereinigten Staaten gegen Iran als „Aggression“ einstuft. Mehr noch: 193 Staaten (darunter Israel und die Vereinigten Staaten) haben das Recht des angegriffenen Staates anerkannt, diejenigen Staaten als Mitangreifer zu betrachten, die Militärstützpunkte der Angreifer beherbergen.

Während wir uns entweder mit den Kriegsnachrichten oder mit den dadurch verursachten Preissteigerungen beschäftigen, wird das Wichtigste am aktuellen Konflikt mit dem Iran im Westen überhaupt nicht wahrgenommen: Unter Berufung auf einen der zentralen Texte des Völkerrechts hat uns die Islamische Republik Iran eine neue Lesart unserer eigenen Verpflichtungen unterbreitet.

Ein rechtswidriger Angriff Israels und der Vereinigten Staaten

Auch wenn es offensichtlich ist, dass Israel und die Vereinigten Staaten keinerlei Recht hatten, den Iran am 28. Februar 2026 anzugreifen, trauen sich nur wenige, dies öffentlich auszusprechen. Im Westen ist es Mode, keine klare Position zu beziehen. Nur wenige wagen es daher zu sagen, dass Israel und die Vereinigten Staaten sich wie Barbaren verhalten.

Im Allgemeinen ist das Völkerrecht kein Gesetzbuch, vergleichbar mit einem Strafgesetzbuch, sondern eine Reihe von Verpflichtungen, an die sich diejenigen halten müssen, die sie eingegangen sind. Es geht darum, sich nicht wie Barbaren zu verhalten, keine Kriegspropaganda zu betreiben, auf Kolonialisierung zu verzichten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker anzuerkennen, davon abzusehen, andere zu bedrohen, sowie darauf zu verzichten, Nachbarn anzugreifen oder sich an einer solchen Aggression mitschuldig zu machen.

Erst am 10. April erklärte Botschafter Michael G. Waltz, Ständiger Vertreter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, dass der laufende Krieg darauf abziele, „die in der Region stationierten US-Streitkräfte zu schützen, den freien Seeverkehr in der Straße von Hormus zu gewährleisten und die regionalen Verbündeten und Partner der Vereinigten Staaten vor dem Iran und seinen Stellvertretern zu schützen“ [1]. Beachten Sie, dass sich diese Begründung nicht auf den Ausbruch des Krieges bezieht, sondern ausschließlich auf dessen Fortsetzung.

Gleichzeitig erklärte der israelische Außenminister Gideon Sa’ar, dass der aktuelle Krieg „Brüllender Löwe“ lediglich die zweite Phase der Operation „Aufstehender Löwe“ sei. Er begründete dies damit, dass der Iran auf die ersten israelischen Bombardements reagiert habe. Zudem stützte er sich auf die Parolen der iranischen Demonstrationen („Tod für Israel!“, „Tod für die USA!“), um zu überzeugen, dass Teheran seit langem darauf aus sei, die gesamte jüdische Bevölkerung Israels auszulöschen. Es folgte eine Darstellung, wonach der Iran im Begriff sei, eine Atombombe und ballistische Raketen herzustellen, was Tel Aviv dazu zwinge, zu handeln, bevor es zu spät sei. Der Brief endete mit einer Würdigung des „mutigen iranischen Volkes, das versucht hat, sich vom tyrannischen Joch [des Regimes] zu befreien“ [2].

Damit griff Israel, wie üblich, die Geschichte an dem Punkt wieder auf, der ihm gerade passte, und verschwieg die vorangegangenen Ereignisse (die Bombardierung der Residenz des iranischen Botschafters in Damaskus am 1. April 2024 und die iranische Vergeltungsmaßnahme vom 1. Oktober 2024; den israelischen „Präventivschlag“ vom 13. Juni 2025 und die darauf folgende iranische Reaktion). Nun sind diese drei Operationen jedoch allesamt „Angriffe“ im Sinne der Charta der Vereinten Nationen.

Die Interpretation des Slogans „Tod für Israel!“ als Absicht, die Bevölkerung dieses Staates auszulöschen, ist falsch. Teheran will dem Schurkenstaat Israel, der sich am 14. Mai 1948 selbst ausgerufen hat und den es nicht anerkennt, ein Ende setzen, aber nicht dessen Bevölkerung töten, die es respektiert. Teheran hält weiterhin an dem von den Vereinten Nationen am 29. November 1947 verabschiedeten Teilungsplan für Palästina fest. Tel Aviv lehnt diesen ab und ermordete am 17. September 1948 den UN-Vermittler, den Schweden Folke Bernadotte, als dieser gerade dabei war, die Grenzen der den Juden und Arabern zuzuweisenden Gebiete zu untersuchen.

Schließlich ist die Unterstellung, der Iran betreibe militärische Nuklearforschung, seit rund dreißig Jahren ein Leitmotiv von Benjamin Netanjahu. Dies wurde trotz zahlreicher Versuche, darunter auch der Diebstahl der Nukleararchive aus Teheran, nie bewiesen. Im Gegenteil: Die Ayatollahs Ruhollah Khomeini und Ali Khamenei haben Fatwas erlassen, die den Einsatz von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Atomwaffen, verbieten. Vor allem die chinesischen und russischen Delegationen bei den Verhandlungen in Lausanne und Wien (2013–2015) haben bestätigt, dass der Iran seine militärischen Nuklearforschungen 1988 tatsächlich eingestellt und nie wieder aufgenommen hat. Russland, das bis zum vergangenen Monat ein ziviles Atomprogramm im Iran leitete, ist besonders gut in der Lage, dies zu bestätigen. Schließlich hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) nie Spuren davon gefunden, aber sie hatte auch nicht überall Zugang.

Die Tatsache, dass dieser Krieg zwischen Israel und den USA rechtswidrig ist, sagt jedoch nichts darüber aus, ob die iranische Reaktion ebenfalls rechtswidrig ist.

Die Resolution 2817 des Sicherheitsrats (11. März 2026)

Bislang waren wir uns alle einig, dass ein angegriffener Staat das Recht hat, sich gegen seinen Angreifer zu verteidigen.

Auf Initiative Bahrains verabschiedete der Sicherheitsrat am 11. März 2026 die Resolution 2817, die gegen das Völkerrecht verstößt, indem sie die iranische Vergeltungsmaßnahme verurteilt [3]. Lediglich die Delegationen Chinas und Russlands weigerten sich, ihr zuzustimmen. Der ständige Vertreter Russlands, Botschafter Wassili Nebensja, wies jedoch darauf hin, dass „die Behörden in Teheran wiederholt betont haben, dass ihre Vergeltungsmaßnahmen nicht speziell gegen die Länder der Region gerichtet waren, sondern vielmehr gegen die auf deren Territorium befindlichen militärischen Einrichtungen und Infrastrukturen der Vereinigten Staaten, die im Hinblick auf das Recht Irans auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen legitime Ziele darstellen“. Er verwies auf das Hauptquartier der 5. Flotte (Bahrain), den Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan (Saudi-Arabien), den Militärstützpunkt Al-Udeid (Katar), den Stützpunkt Dhafra (Vereinigte Arabische Emirate) sowie auf Stützpunkte in Kuwait, Jordanien und im Irak.

Seitdem hat sich der Konflikt ausgeweitet. Heute sind auch das Vereinigte Königreich, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Australien darin verwickelt.

Die Resolution 2817 ist nicht nur unausgewogen (sie erwähnt nicht die Aggression gegen den Iran, sondern lediglich die aus dem Zusammenhang gerissene iranische Reaktion), sondern verstößt auch gegen das Völkerrecht, zu dessen Einhaltung der Rat verpflichtet ist (sie ignoriert das Recht des Iran auf Selbstverteidigung).

China und Russland hatten eine konkurrierende Resolution (S/2026/159) vorgeschlagen, die äußerst zurückhaltend war und sich darauf beschränkte, die Konfliktparteien zur Einstellung ihrer militärischen Operationen aufzufordern und „Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur“ zu verurteilen.

Genau hier liegt das Problem: Der Iran hat, wie jeder Staat im Krieg, unbeabsichtigt Zivilisten in der Golfregion getroffen und bewusst zivile Einrichtungen zerstört. Das Völkerrecht verbietet jedoch seit seiner Einführung im Jahr 1899 Angriffe auf zivile Infrastrukturen ohne militärischen Grund. Der Iran hat beispielsweise Entsalzungsanlagen zerstört, die für das tägliche Leben der Zivilbevölkerung unverzichtbar sind, ohne zu erklären, inwiefern dies seinem militärischen Ziel diente.

Resolution 3314 (XXIX) der Generalversammlung (14. Dezember 1974)

Gemäß dem Verfahren des Sicherheitsrats erhielt der Iran, ein einfacher Mitgliedstaat der Generalversammlung, erst nach der Abstimmung im Rahmen der Debatte zwischen den fünfzehn ständigen Mitgliedern des Rates das Wort. Zum Zeitpunkt der Abstimmung hatten China und Russland, die die rechtswidrige Aggression Israels und der Vereinigten Staaten verurteilt hatten, die Resolution 3314 (XXIX) selbst vergessen. Diese legt in Artikel 3 Buchstabe f ausdrücklich fest, dass „die Tatsache, dass ein Staat zulässt, dass sein Hoheitsgebiet, das er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem zur Begehung einer Aggression gegen einen dritten Staat genutzt wird“, ebenfalls eine Aggression darstellt [4]. Diese Resolution ist einer der wichtigsten Texte des Völkerrechts. Sie erläutert, was unter „Aggression“ zu verstehen ist, zu deren Unterlassung sich alle Mitgliedstaaten der UNO durch die Unterzeichnung der Charta der Organisation verpflichtet haben.

Sie wurde von den Mitgliedstaaten der Generalversammlung einstimmig und ohne Abstimmung angenommen. Sie ist daher unumstritten.

Es ist anzunehmen, dass die Ratsmitglieder das Zitat des iranischen Botschafters Amir Saeid Iravani nicht gehört haben, der es als für alle verbindlich (Jus cogens) bezeichnete. Er kam später in einer langen Reihe von Briefen ausführlich darauf zurück, in denen er den Angriff auf die Golfstaaten und Jordanien rechtfertigte.

Mehrere Wochen lang hielten die Golfstaaten und Jordanien hartnäckig daran fest, dass sie die Vereinigten Staaten gebeten hätten, zu ihrem Schutz Militärstützpunkte auf ihrem Boden zu errichten, und dass der Iran kein Recht habe, sie so anzugreifen, wie er es tat. Nach und nach, im Laufe des Briefwechsels, wurde ihnen klar, dass sie in eine Falle getappt waren: Durch den Angriff auf den Iran hatte ihr „Beschützer“ sie selbst zur Zielscheibe gemacht. Sie verzichteten auf den Verweis auf die Resolution 2817 des Sicherheitsrats und versicherten dem Iran, dass sie nicht zu Komplizen seiner Aggression werden wollten.

Sie versuchten deutlich zu machen, dass die Resolution 3314 (XXIX) dem Iran nicht das Recht gab, Zivilisten anzugreifen; dass dies die Grundlage des Völkerrechts sei: „sich nicht wie Barbaren zu verhalten“. Teheran stellte die Angriffe auf Entsalzungsanlagen sofort ein, bombardierte jedoch weiterhin US-Militärstützpunkte. Und da die Golfstaaten daraufhin Entschädigungen für die erlittenen Zerstörungen forderten, legte der Iran noch einen drauf. Teheran warf den Golfstaaten und Jordanien Komplizenschaft mit ihrem Angreifer vor und forderte auch von ihnen Entschädigungen, wie er sie zuvor von Israel und den Vereinigten Staaten verlangt hatte.

Das Seerechtsübereinkommen (10. Dezember 1982)

Ein weiteres Thema des Völkerrechts, über das wir angesichts dieses Krieges neu nachdenken müssen, ist die Frage der Meerengen. Hat man das Recht, die Durchfahrt durch eine Meerenge zu verhindern oder dort eine Gebühr zu erheben?

Das Seerechtsübereinkommen legt fest, dass niemand den „friedlichen Durchgang“ von Schiffen durch die Gewässer seiner eigenen Meerengen untersagen darf; auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, gilt diese Bestimmung natürlich nicht in Kriegszeiten. Das Übereinkommen enthält keine Bestimmungen zu möglichen Durchfahrtsgebühren.

So wie der Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet hat, die gegen das Völkerrecht verstößt, so hat auch eine Organisation der Vereinten Nationen, die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, am 19. März 2026 [5] auf Initiative der Vereinigten Arabischen Emirate eine Erklärung verabschiedet. Darin wird gefordert, dass „der Iran gemäß dem Völkerrecht unverzüglich jede Handlung oder Drohung unterlässt, die darauf abzielt, die internationale Schifffahrt in der Straße von Hormus oder gegen Handels- oder Frachtschiffe in und um die Straße von Hormus zu sperren, zu behindern oder in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen“.

Diese Erklärung wurde mittels eines Verfahrenstricks angenommen, der es ermöglichte, vom allgemeinen Recht abzuweichen und die für jede Sitzung der Gremien erforderliche einmonatige Ankündigungsfrist nicht einzuhalten [6]. Sie war von 115 der 176 Mitgliedstaaten eingereicht worden.

Die Gewässer der Straße von Hormus sind keine internationalen Gewässer. Es handelt sich um omanische und iranische Gewässer, mit einem kleinen Abschnitt der Vereinigten Arabischen Emirate an der Mündung in den Persischen Golf. Diese Situation lässt sich mit der des Pas de Calais, auch bekannt als Straße von Dover, im Ärmelkanal vergleichen. Dort gibt es keine internationalen Gewässer, sondern ausschließlich französische und britische Gewässer. Beim Untergang des Tankers Amoco Cadiz im Jahr 1974 strandeten 60.000 Tonnen Rohöl an einem 375 Kilometer langen Küstenabschnitt. Frankreich und das Vereinigte Königreich hätten damals zwar nicht die Durchfahrt für Tanker verbieten, aber von ihnen eine Gebühr verlangen können, um die Säuberung der Küsten zu finanzieren. Sie taten dies nicht, und Frankreich trug die Kosten der Katastrophe allein. Oman, der Iran und vielleicht auch die Vereinigten Arabischen Emirate könnten heute eine Durchfahrtsgebühr in der Straße von Hormus einführen, um sich die notwendigen Mittel zu verschaffen, um einer möglichen Katastrophe dieser Art zu begegnen. Niemand könnte sich dem widersetzen.

In der aktuellen Situation haben wir gesehen, wie der Iran den Durchgang von Schiffen, die mit den Angreifern in Verbindung stehen, blockiert hat, was in Kriegszeiten mit dem Seerechtsübereinkommen vereinbar ist. Wir haben auch gesehen, wie die Vereinigten Staaten die Meerenge fast vollständig blockiert haben, was einen Kriegshandlung gegenüber dem Iran darstellt und eine Behinderung des freien Schiffsverkehrs ausländischer Schiffe ist. Schließlich haben wir gesehen, wie der Iran eine Durchfahrtsgebühr erhoben hat, die bis zu 2 Millionen Dollar für die Durchfahrt von 250.000 Tonnen Rohöl betragen kann. Auch wenn niemand diese Gebühr in Kriegszeiten angesichts der dem Iran zugefügten Zerstörungen anfechten kann, darf sie in Friedenszeiten nicht erhoben werden.

Entgegen den Behauptungen hat der Iran die Straße von Hormus niemals für die internationale Schifffahrt gesperrt, sondern lediglich für diejenigen Staaten, die gegen ihn Krieg führen [7]. Im Gegenteil, er hat die von den Vereinigten Staaten verhängte Sperre angeprangert, die einen Verstoß gegen das Recht auf freie Schifffahrt auf den Meeren darstellt [8].

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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