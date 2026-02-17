Warum will Trump Iran angreifen? // Scott Ritter im GEGENPOL-Interview

„Und bei allem Respekt gegenüber den Europäern: Ihr werdet von einigen der dümmsten Menschen regiert, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. (Scott Ritter)

Mit dieser Meinung steht er garantiert nicht alleine da.

„Wenn Trump gegen den Iran in den Krieg zieht und Tausende Amerikaner in Säcken heimkommen, wenn die iranische Regierung weiterhin an der Macht bleibt und wenn Israel in Trümmern liegt. Wenn die Weltwirtschaft auf den Kopf steht. Dann werden die Menschen fragen: Warum sind wir in den Krieg gezogen? Was hat uns Iran getan?“ – Eine düstere Prognose gibt der US-Analyst Scott Ritter ab. Im exklusiven GEGENPOL-Interview spricht der ehemalige UN-Waffeninspekteur über die fadenscheinigen Argumente, mit denen Trump diesen drohenden Krieg begründen will.

„Amerika funktioniert nicht mehr, wie es einst konzipiert wurde. Heute werden wir buchstäblich von einem Personenkult regiert. Das ist sehr gefährlich.“

Und auch die einst so unangreifbar scheinende US-Kriegsmaschinerie, könnte im Persischen Golf in eine Katastrophe geraten.

„Natürlich haben die Vereinigten Staaten Systeme zum Schutz des Flugzeugträgers vorbereitet. Die Zerstörer, Fregatten und Kreuzer der Egis-Klasse sind alle darauf ausgelegt, ein integriertes Luftverteidigungssystem zum Schutz eines Flugzeugträgers zu bilden. […] Aber der Iran hat Waffen entwickelt, bei denen kein moderner Militärstratege die Bedrohung für etablierte Systeme wie den Flugzeugträger nicht erkennt. Ich denke, im Moment ist es eine große Unbekannte: Kann sich die US-Flugzeugträgerkampfgruppe selbst verteidigen?“

„Wir befinden uns in einer neuen Ära der Kriegsführung. Einer Ära, in der unsere bisherigen Methoden der Machtprojektion vom Meer aus möglicherweise nicht mehr anwendbar sind.“

