Warum will Trump Iran angreifen? // Scott Ritter im GEGENPOL-Interview

„Und bei allem Respekt gegenüber den Europäern: Ihr werdet von einigen der dümmsten Menschen regiert, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. (Scott Ritter)
Mit dieser Meinung steht er garantiert nicht alleine da.
„Wenn Trump gegen den Iran in den Krieg zieht und Tausende Amerikaner in Säcken heimkommen, wenn die iranische Regierung weiterhin an der Macht bleibt und wenn Israel in Trümmern liegt. Wenn die Weltwirtschaft auf den Kopf steht. Dann werden die Menschen fragen: Warum sind wir in den Krieg gezogen? Was hat uns Iran getan?“ – Eine düstere Prognose gibt der US-Analyst Scott Ritter ab. Im exklusiven GEGENPOL-Interview spricht der ehemalige UN-Waffeninspekteur über die fadenscheinigen Argumente, mit denen Trump diesen drohenden Krieg begründen will.
„Amerika funktioniert nicht mehr, wie es einst konzipiert wurde. Heute werden wir buchstäblich von einem Personenkult regiert. Das ist sehr gefährlich.“
Und auch die einst so unangreifbar scheinende US-Kriegsmaschinerie, könnte im Persischen Golf in eine Katastrophe geraten.
„Natürlich haben die Vereinigten Staaten Systeme zum Schutz des Flugzeugträgers vorbereitet. Die Zerstörer, Fregatten und Kreuzer der Egis-Klasse sind alle darauf ausgelegt, ein integriertes Luftverteidigungssystem zum Schutz eines Flugzeugträgers zu bilden. […] Aber der Iran hat Waffen entwickelt, bei denen kein moderner Militärstratege die Bedrohung für etablierte Systeme wie den Flugzeugträger nicht erkennt. Ich denke, im Moment ist es eine große Unbekannte: Kann sich die US-Flugzeugträgerkampfgruppe selbst verteidigen?“
„Wir befinden uns in einer neuen Ära der Kriegsführung. Einer Ära, in der unsere bisherigen Methoden der Machtprojektion vom Meer aus möglicherweise nicht mehr anwendbar sind.“
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Trump scheint ein ähliches Kind gewesen zu sein wie Napoleon, der in seinen Memoiren erzählt, daß er in seiner Kindheit am liebsten Soldat spielte und seine Geschwister und Spielkameraden unterdrückte.
Reinhard Gehlen berichtet in seinen Memoiren, Der Dienst, auf S.57, daß er im Winter 1941/42 ein Gespräch mit dem späteren General Tresckow führte und zu dem Ergebnis kam, daß der Krieg verloren gehen könnte, weil sich aus den dauernden Eingriffe der obersten Heeresführung (Hitler) ständig ein Kette von politischen und militärischen Elementarfehlern ergab. Zu diesen Elementarfehlern Hitlers gehörte zweifelsohne, daß er die Schlacht um Stalingrad nicht rechtzeitig abbrach, sondern eine ganze Armee verlor, so daß Roosevelt sofort auf der bedingungslosen Kapitulation bestand und die Italiener abfielen.
Auch Trump mischt sich aus politischen Erwägungen in den Krieg mit dem Iran ein, sondern sollte nur auf Fachleute hören, die das Unterfangen für risikoreich halten. Es könnte sein, daß das Zeitalter der Fluzeugträger durch die Raketentechnik zu Ende geht, wie im Zweiten Weltkrieg die großen Schlachtschiffe, wie die Bismarck, von kleinen Flugzeugen manövrierunfähig gemacht wurden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarck_(Schiff,_1940)
„Die Bismarck war ein Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine und bildete mit ihrem Schwesterschiff Tirpitz die Bismarck-Klasse. Zum Zeitpunkt ihrer Indienststellung im August 1940 unter dem Kommando von Kapitän zur See Ernst Lindemann galt sie als das kampfstärkste Schlachtschiff der Welt.“
Meta AI: „Trump besucht die New York Academy, eine Militärschule, von 1959 bis 1964, also von 13 bis 17, eine vormilitärische Ausbildung. Zum Vietnam-Krieg wurde er 1968 er nicht einberufen wegen Fußproblemen (Hallux vagus). Ferner wurden er noch viermal weiter nicht zum Wehrdienst eingezogen (Deferments), weil er eine Ausbildung machte.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump#Pers%C3%B6nliches
„Donald Trump wurde 1946 im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Er ist das vierte von fünf Kindern des amerikanischen Immobilienunternehmers Fred C. Trump (1905–1999) und der schottischen Fischerstochter Mary Anne MacLeod (1912–2000), die während der Weltwirtschaftskrise im Februar 1930 in die Vereinigten Staaten ausgewandert war. …
Donald Trump wuchs in dem Bewusstsein auf, etwas Besonderes und anderen überlegen zu sein. Sein Vater bestärkte ihn darin, indem er sagte, er sei ein „König“ und müsse bei allem, was er tue, ein „Killer“ werden. Schon im Vorschulalter fiel Donald durch seine Aggressivität gegenüber anderen Kindern auf. …
1959 entdeckte Fred Trump die Messersammlung seines Sohnes und erfuhr so von den heimlichen Ausflügen. Er beschloss, dass eine radikale Veränderung notwendig sei, und schickte den Sohn an die etwa 100 Kilometer entfernte New York Military Academy in der Kleinstadt Cornwall (New York), ein Privatinternat mit vormilitärischer Ausbildung. Dort herrschte eine strenge Disziplin: Donald Trump musste auf jeglichen Luxus verzichten und hatte keinerlei Privilegien wegen seiner Herkunft.“
Wer hört in der sogenannten Demokratie schon auf das Volk, wenn die „nichtgewählten Mächtigen“ einen Entschluss gefasst haben:
https://youtu.be/1DqACXpjlC4?si=Jx4fOXXS7HGltiwd