Warum Washington die Straße von Hormus nicht aufgibt

Iran versucht, in Hormus eine Abschreckung gegen zukünftige amerikanische Aggressionen zu etablieren.

Nolan Denaro (antikrieg)

Seit Beginn des US-Krieges gegen Iran leidet die Weltwirtschaft unter den Folgen der faktischen Blockade der Straße von Hormus. Die Wasserstraße, über die rund 20 % der weltweiten Energieversorgung aus den Anrainerstaaten des Persischen Golfs exportiert werden, ist aufgrund der Bereitschaft und Fähigkeit Irans, Schiffe mit Drohnen und Raketen anzugreifen, extrem gefährlich geworden.

Irans Fähigkeit, Schiffe von der Durchfahrt der Straße abzuschrecken, war während des gesamten Konflikts eines seiner wichtigsten Druckmittel und ist in den Fokus von Washington und Teheran gerückt. Da keines der verschiedenen Kriegsziele von Präsident Trump erreicht wurde, hat er seine Rhetorik in wichtigen Punkten verändert. Anders als zu Beginn des Krieges wurden in der jüngsten Kampfrunde fast alle Angriffe explizit über die Straße von Hormus geführt.

Besonders tragisch an dieser Situation ist die Tatsache, dass die Straße von Hormus vor Kriegsbeginn am 28. Februar 2026 für Schiffe aus aller Welt frei befahrbar war. Nun, fast fünf Monate nach Konfliktbeginn, steigen die Ölpreise aufgrund der anhaltenden Sperrung der Straße erneut.

Donald Trump führte kürzlich iranische Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus als Begründung für mögliche neue Angriffe auf iranische zivile Infrastruktur an:

„Von nun an werden die Vereinigten Staaten jedes Mal, wenn die Islamische Republik Iran ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt, sei es mit Raketen, Geschossen, Drohnen oder anderen Waffensystemen, EINE BRÜCKE ODER EIN KRAFTWERK bombardieren und zerstören, einschließlich derer in oder neben der Hauptstadt Teheran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Präsident DONALD J. TRUMP“

Der Krieg konzentriert sich nun spürbar fast ausschließlich auf die Straße von Hormus.

Die Wasserstraße ist für beide Seiten von entscheidender Bedeutung, da sie eine abschreckende Wirkung gegen zukünftige amerikanische und israelische Aggressionen hätte. Sollte es dem Iran gelingen, einen Präzedenzfall zu schaffen und die Exportroute für etwa ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung zu kontrollieren, würde dies eine Vielzahl von Problemen für die amerikanische Außenpolitik mit sich bringen, die nach wie vor den Sturz des iranischen Regimes anstrebt.

Sollte der Iran aus diesem Konflikt die offizielle Kontrolle über die Straße von Hormus erlangen, würde dies die Wahrscheinlichkeit künftiger amerikanischer Versuche eines Regimewechsels in Teheran erheblich verringern. Sollte der Iran neue Behörden zur Verwaltung der Straße von Hormus einrichten und ein bürokratisches Verfahren einführen, das die Golfstaaten zur Koordinierung ihrer Reisen mit den Revolutionsgarden (IRGC) verpflichtet, würde dies die Präsenz der IRGC in der Wasserstraße normalisieren. Letztendlich scheint der Iran bereit zu sein, von jedem Schiff, das die Straße befährt, eine Maut- oder Servicegebühr zu erheben. All diese verschiedenen Prozesse verankern die Revolutionsgarden immer stärker im täglichen Geschehen der Straße.

Dieser bürokratische Prozess hat bereits begonnen. Am 5. Mai 2026 gründete der Iran die Persische Golfstraße-Behörde (PGSA). Diese neue Behörde wurde mit der Überwachung des gesamten Transitverkehrs in der Straße von Hormus und der Festlegung von Vorschriften beauftragt, an die sich alle Schiffe halten müssen, um nicht von iranischen Raketen oder Drohnen angegriffen zu werden. Sollten die USA ihre Bemühungen aufgeben, die Straße von Hormus von iranischer Kontrolle zu befreien, werden die Golfstaaten wahrscheinlich eher die PGSA-Regeln befolgen, als das Risiko eines Angriffs der Revolutionsgarden (IRGC) auf ihre Schiffe einzugehen.

Hier kommt die Abschreckung gegen amerikanische Aggression ins Spiel. Der Iran hat bereits den Großteil des Transitverkehrs in der Straße von Hormus durch den Einsatz billiger Drohnen und Raketen unterbunden, um Schiffe von der riskanten Fahrt abzuschrecken. Dies wiederum hat zu einem schweren globalen Energieschock geführt. Stellen Sie sich nun vor, der Iran etabliert ein umfassendes System zur Verwaltung der Straße von Hormus, das international und sogar von den USA anerkannt wird und als legitime Autorität für die Regulierung der Wasserstraße gilt. Sie könnten die Meerenge zweifellos organisierter, effizienter und systematischer abriegeln, wenn sie sie in einem künftigen Konflikt als Druckmittel einsetzen wollten.

Dies ist der Hauptgrund, warum Washington sich weigert, Teheran die Kontrolle darüber zu überlassen.

Marco Rubio sagte erst vor wenigen Tagen:

„Wenn wir im Nahen Osten einen Präzedenzfall schaffen, in dem ein Nationalstaat beschließen kann, eine internationale Wasserstraße zu kontrollieren, Gebühren zu erheben und Schiffe zu zerstören, die nicht zahlen, dann haben wir einen sehr gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, der sich in anderen Teilen der Welt, auch in dieser Region, wiederholen wird.“

Zukünftige amerikanische Politiker müssten – viel stärker als die jetzige Regierung – abwägen, ob der wirtschaftliche Schaden die angeblichen Kriegsziele rechtfertigt. Gerade im aktuellen Konflikt ist die Rechnung einfach, da wir wissen, dass die offizielle Begründung für diesen Krieg frei erfunden ist.

Wie so oft bei den Neokonservativen scheinen sie diesen Krieg von Anfang an falsch eingeschätzt zu haben. Die Militärkampagne, die die Revolutionsgarden (IRGC) vertreiben sollte, hat diese in der Region letztendlich gestärkt. Nun stehen die Iraner kurz davor, ein wichtiges Abschreckungsmittel zu errichten, um einen zukünftigen amerikanischen Angriff abzuwehren. Dieser Zustand ist für das außenpolitische Establishment in Washington inakzeptabel, das nach wie vor kriegslüstern ist.

Wir müssen abwarten, zu welchen Mitteln sie bereit sind zu greifen, um zu verhindern, dass Iran die Straße von Hormus dauerhaft kontrolliert. Angesichts der jüngsten Äußerungen des Weißen Hauses scheint dieser Konflikt noch lange nicht beendet zu sein.

erschienen am 28. Juli 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

Nolan Denaro ist ein unabhängiger politischer Analyst, Autor und Moderator des Podcasts „The Quest For Clarity“, der auf YouTube und Spotify zu finden ist. Seine Beiträge wurden unter anderem auf Antiwar.com und Mises.org veröffentlicht. Er schreibt über US-amerikanische Außenpolitik, Wirtschaft und aktuelle Ereignisse, insbesondere über Krieg und Imperialismus. Seine Meinungsbeiträge veröffentlicht er auf Substack, und Sie können ihm auf X unter @nolandenaro folgen. Nolan ist per E-Mail unter nolansdenaro@icloud.com erreichbar.

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