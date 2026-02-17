Warum verarmen die Industrieländer still und leise?

Es geschieht nicht mit einem Crash.

Nicht mit geschlossenen Banken.

Nicht mit dramatischen Sondersendungen.

Es geschieht leise.

Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, die Niederlande, Schweden – einige der wohlhabendsten Länder der Welt erleben eine schleichende Veränderung. Auf dem Papier wächst das Einkommen. In der Realität schrumpft die Kaufkraft. Mieten steigen. Energie wird teurer. Lebensmittel kosten mehr. Versicherungen, Bildung, Handwerkerleistungen – alles zieht an.

