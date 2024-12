Warum ukrainische Soldaten desertieren

Jacob G. Hornberger (antikrieg)

In einem Artikel der Los Angeles Times vom 29. November heißt es, dass das ukrainische Militär ein großes Problem mit Desertionen hat:

Die Desertion entzieht der ukrainischen Armee dringend benötigte Arbeitskräfte und beeinträchtigt ihre Schlachtpläne zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Krieg gegen die russische Invasion, was die Ukraine bei künftigen Waffenstillstandsgesprächen eindeutig benachteiligen könnte…. Zehntausende von ukrainischen Soldaten, die müde und erschöpft sind, haben sich von ihren Kampf- und Frontstellungen entfernt und sind in die Anonymität abgetaucht, wie Soldaten, Rechtsanwälte und ukrainische Beamte berichten. Ganze Einheiten haben ihre Stellungen verlassen, so dass die Verteidigungslinien verwundbar sind und sich die Gebietsverluste beschleunigen, wie Militärkommandeure und Soldaten berichten. Einige haben sich aus medizinischen Gründen beurlauben lassen und sind nie wieder zurückgekehrt, geplagt von den Traumata des Krieges und demoralisiert von den düsteren Aussichten auf einen Sieg. Andere geraten mit den Befehlshabern aneinander und weigern sich, Befehle auszuführen, manchmal mitten im Feuergefecht.

Die Erklärung für die Desertionen hängt damit zusammen, wofür die ukrainischen Soldaten seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine kämpfen, töten und sterben. Seit Beginn des Krieges haben US-Beamte, die US-Mainstream-Presse und ukrainische Beamte standhaft behauptet, dass es in diesem Krieg um „Freiheit“ gehe. Sie behaupten, Russland habe einen „unprovozierten“ Angriff auf die Ukraine unternommen, um das Land zu erobern und zu unterwerfen und das ukrainische Volk zu versklaven. Von dort aus, so heißt es, wolle Russland nach Westen ziehen, Europa erobern, den Ärmelkanal überqueren und England einnehmen, den Atlantik überqueren und Südamerika, Mittelamerika und Mexiko erobern und schließlich in die Vereinigten Staaten einmarschieren und diese erobern.

Das Szenario ist im Wesentlichen eine Wiederholung des alten Kalten Krieges, in dem den Amerikanern erzählt wurde, es gäbe eine internationale kommunistische Verschwörung zur Übernahme der Welt, die in Moskau, Russland, ihren Mittelpunkt habe – ja, genau dieses Russland -, das heute angeblich dasselbe tut, abgesehen von der kommunistischen Komponente.

Das große Problem ist, dass die offizielle Darstellung, warum Russland in die Ukraine einmarschiert ist, von Anfang an eine Lüge war. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ging es nie um Freiheit. Es ging immer um die NATO, das Militärbündnis, das im alten Kalten Krieg eine zentrale Rolle spielte. Genauer gesagt, ging es um den Wunsch der ukrainischen Regierung, diesem alten Dinosaurier des Kalten Krieges auf Geheiß der US-Regierung beizutreten.

Lohnt es sich, für den Beitritt zur NATO zu sterben? Für mich nicht – und natürlich auch nicht für die große Zahl ukrainischer Soldaten, die jetzt desertieren.

Eine Zeit lang glaubte das ukrainische Volk an die Lüge, die ihm von seiner eigenen Regierung und von US-Politikern aufgetischt wurde. In den ersten Tagen des Krieges drängten die Ukrainer zum Militär, um für ihre „Freiheit“ zu kämpfen. Doch im Laufe der Zeit sind viele Ukrainer zu der Erkenntnis gelangt, dass der Krieg nie etwas mit Freiheit zu tun hatte. Es ging immer um das „Recht“ der ukrainischen Regierung, der NATO beizutreten, was etwas ganz anderes als Freiheit ist.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt dieses Phänomens: die zentrale Verantwortung, die die US-Regierung für diese massive Katastrophe trägt. Es war die US-Regierung, insbesondere das Pentagon, die den Weg für die Osterweiterung der NATO ebnete, mit dem Ziel, die Ukraine schließlich zu absorbieren, was es dem Pentagon ermöglichen würde, seine Stützpunkte, Panzer, Truppen und Atomraketen entlang der russischen Grenze zu installieren. Während dieses Vorstoßes nach Osten flehte Russland die US-Politiker immer wieder an, damit aufzuhören und stattdessen ihre wiederholten Versprechen einzuhalten, die NATO nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges keinen Zentimeter nach Osten zu erweitern.

Aber das Pentagon, die CIA und die NSA – d.h. das nationale Sicherheitsestablishment der USA – bestanden darauf, diese wiederholten Versprechen zu brechen. Die Beendigung des Kalten Krieges war das Letzte, was sie tun wollten. Der Kalte Krieg war für sie ein zu großer Goldesel. Sie waren nicht bereit, ihn kampflos aufzugeben. Sie wussten, dass es ihnen gelingen würde, Russland durch eine Expansion nach Osten in Richtung Russland zu provozieren, damit es in die Ukraine einmarschiert, obwohl sie Russland wiederholt versprochen hatten, dies nicht zu tun. Es war eine ausgeklügelte – und teuflische – Strategie, die ihnen das brachte, was sie wollten – einen neuen Kalten Krieg und einen heißen Krieg, in dem die US-Regierung das ukrainische Volk als Opfermarionette benutzt – und Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika immer näher an die Aussicht auf einen totalen Atomkrieg heranbringt.

Wir dürfen auch nicht die Rolle der US-Mainstream-Presse in dieser tödlichen, zerstörerischen und schmutzigen Affäre ignorieren. Wann immer Kritiker auf das US-Schema hinweisen, das Russland erfolgreich zum Einmarsch in die Ukraine provoziert hat, bezeichnet die US-Mainstream-Presse die Kritik pflichtbewusst als Nachplappern „russischer Argumente“ und impliziert damit, dass die Kritik unmöglich wahr sein kann.

Während die Ukrainer nun das Militär verlassen, fordern US-Politiker ihre ukrainischen Kollegen auf, hart gegen ihr Volk vorzugehen. In dem Artikel der L.A. Times heißt es: „Die USA drängen die Ukraine, mehr Soldaten einzuberufen und die Einberufung von Jugendlichen ab 18 Jahren zuzulassen.“ Zweifelsohne verlangen US-Politiker die Annahme solcher Zwangsmaßnahmen im Namen der „Freiheit“.

erschienen am 4. Dezember 2024 auf > THE FUTURE of FREEDOM FOUNDATION > Artikel

