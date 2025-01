Warum sollte irgendein Land eine Partnerschaft mit den USA eingehen?

Ted Snider (antikrieg)

Die jüngsten Drohungen des künftigen Präsidenten Donald Trump haben die Frage aufgeworfen, warum irgendein Land eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten riskieren sollte. Doch der Vertrauensverlust hat nicht erst mit der künftigen Trump-Regierung begonnen.

Vor einigen Jahren begann Saudi-Arabien, seine Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu überprüfen. Ihr Vertrauen war durch die Unzuverlässigkeit der Partnerschaft erschüttert worden. Präsident Bidens chaotischer Rückzug aus Afghanistan schockierte die Saudis, aber das Gleiche, so erzählte mir Annelle Sheline, wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Nahostprogramm des Quincy Institute, taten „Obamas Unterzeichnung des JCPOA“ und „Trumps fehlende Reaktion nach den Angriffen auf saudische Ölanlagen im September 2019“. Der Schaden, den drei aufeinanderfolgende Präsidenten dem Vertrauen in die Partnerschaft zugefügt haben, trug dazu bei, Saudi-Arabien davon zu überzeugen, engere Beziehungen zu Iran, Russland und China zu prüfen.

Während Saudi-Arabiens Vertrauen in eine Partnerschaft mit den USA schwand, weil die USA ein Atomabkommen mit dem Iran schlossen, schwand Irans Vertrauen in eine Partnerschaft mit den USA, weil die USA dieses Abkommen brachen. Hardliner im Iran hatten den damaligen Präsidenten Hassan Rohani gewarnt, dass sein Vertrauen in Amerika mit gebrochenen Versprechen belohnt würde. Trotz dieser Warnungen setzte Rohani die Zukunft des Iran darauf, dass die USA ihre Versprechen einhalten und ihre Vereinbarungen einhalten würden. Die Hardliner wurden bestätigt, als Trump widerrechtlich aus dem Atomabkommen JCPOA ausstieg. Der Beweis, dass eine Partnerschaft mit den USA nicht vertrauenswürdig war, trug dazu bei, den Iran davon zu überzeugen, immer engere Beziehungen zu Russland und China aufzubauen.

Amerikas Zuverlässigkeit als Partner wurde durch die Sprengung der Nord Stream-Pipeline potenziell weiter bedroht. Am 26. September 2022 explodierte die Nord Stream-Pipeline, die russisches Gas nach Europa transportierte. Der Westen machte sofort Russland dafür verantwortlich. Doch dann berichtete die Washington Post, Geheimdienstmitarbeiter hätten gesagt: „Derzeit liegen keine Beweise vor, dass Russland hinter der Sabotage steckt“, und das Wall Street Journal berichtete, „unter Ermittlern in den USA und Europa wachse das Gefühl, dass weder russische Regierungsvertreter noch prorussische Agenten hinter der Sabotage stecken“.

Dann veröffentlichte der investigative Journalist Seymour Hersh einen detaillierten Bericht über den „Kriegsakt“, der zu dem Schluss kam, dass er von den Vereinigten Staaten ausgeführt wurde. Wenn Hersh Recht hat, dann haben die USA Deutschland verraten. Der größte wirtschaftliche und ökologische Terrorakt stürzte einen der größten wirtschaftlichen und militärischen Verbündeten Amerikas in einen wirtschaftlichen Absturz.

Der Vertrauensverlust wurde durch jüngste Äußerungen beschleunigt und verstärkt, die eher nach Drohungen des Imperialismus als nach Partnerschaft klingen. Trumps Drohung mit 25 % Zöllen auf kanadische Importe scheint als wirtschaftlicher Angriff gedacht zu sein, der ausreicht, um einen der engsten Nachbarn und Verbündeten Amerikas dazu zu bringen, seine Souveränität in Frage zu stellen. Insofern ist es die Drohung eines Wirtschaftskriegs.

Obwohl Trump militärische Gewalt gegen Kanada ausgeschlossen hat, hat er gesagt, er würde „wirtschaftliche Gewalt“ anwenden. Trump stellte Kanadas Souveränität in Frage, nannte die Grenze zwischen den beiden Ländern eine „künstlich gezogene Linie“ und sagte, wenn man sie „loslöst … schauen Sie sich an, wie das aussieht. Und es wäre auch viel besser für die nationale Sicherheit.“

Die Kanadier nehmen Trumps Bemerkungen nicht mehr als Scherz auf. Einst undenkbar, glaubt ein Drittel der Kanadier, Trump meine es ernst, und – als Ausdruck des neuen Misstrauens gegenüber den USA als Partner – trauen ihm fast zwei Drittel nicht, sein Wort zu halten, keine militärische Gewalt anzuwenden.

Trump hat den ungewöhnlichen und undiplomatischen Schritt unternommen, den Premierminister Kanadas als „Gouverneur … des großartigen Staates Kanada“ zu bezeichnen. Er sagte, die Kanadier würden „viel zu hohe“ Steuern zahlen und wenn Kanada „unser 51. Bundesstaat werden würde, würden ihre Steuern um mehr als 60 % gesenkt, ihre Unternehmen würden sich sofort verdoppeln und sie wären militärisch geschützt wie kein anderes Land auf der Welt.“ Zwei Wochen später postete Trump: „Viele Menschen in Kanada LIEBEN es, der 51. Bundesstaat zu sein … Wenn Kanada mit den USA fusionieren würde, gäbe es keine Zölle, die Steuern würden deutlich sinken und sie wären ABSOLUT SICHER vor der Bedrohung durch die russischen und chinesischen Schiffe, die sie ständig umzingeln. Zusammen wäre das eine großartige Nation!!!“

Kanadas Premierminister Justin Trudeau antwortete: „Es besteht nicht die geringste Chance, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten wird.“

Trotz Trumps Behauptung, dass „viele Kanadier wollen, dass Kanada der 51. Bundesstaat wird“, zeigen die jüngsten Umfragen, dass 90 % der Kanadier einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten ablehnen.

Dass Trumps Politik die Wahrnehmung einer Partnerschaft mit den USA beeinflusst, spiegelt sich in Umfragen unter Kanadiern wider. Kanada war einer der engsten Partner der USA, aber die positive Einstellung gegenüber den USA ist jetzt um 15 Punkte niedriger als vor einem halben Jahr, und „im Vergleich zu vor zwei Jahren betrachten die Kanadier die USA jetzt dreimal so häufig als Feind oder potenzielle Bedrohung.“

Die Bürger Grönlands und Dänemarks waren von Trumps jüngsten Äußerungen ebenso überrascht wie die Kanadier.

Dänemark behält die Souveränität über das autonome Territorium Grönland. Aber Trump bezeichnete die Übernahme Grönlands als Notwendigkeit: „Aus Gründen der nationalen Sicherheit und Freiheit in der ganzen Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle Grönlands eine absolute Notwendigkeit ist.“

Schlimmer noch als seine Aussagen zu Kanada ist, dass Trump sich weigerte, eine militärische Übernahme Grönlands auszuschließen. Auf die Frage, ob er militärische Gewalt ausschließen würde, winkte Trump ab und sagte: „Ich werde mich nicht darauf festlegen. Es könnte sein, dass Sie etwas tun müssen … Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit.“

Wie die Kanadier waren auch die Menschen Grönlands und Dänemarks von den Kommentaren ihres Verbündeten überrascht. Grönlands Premierminister Múte Egede sagte, dass „wir alle schockiert waren“ über Trumps Aussagen. Er antwortete: „Grönland gehört dem Volk Grönlands. Wir sind nicht käuflich und wir werden nicht käuflich sein.“

Wie Kanada ist Dänemark ein unwahrscheinliches Ziel für den amerikanischen Imperialismus. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen bezeichnete die USA als Dänemarks „wichtigsten und engsten Verbündeten“. Ein europäischer Diplomat sagte gegenüber Axios, Dänemark sei einer der engsten Verbündeten der USA in der Europäischen Union. Der Diplomat sagte, man könne sich vorstellen, dass Dänemark „das erste Land sein würde, mit dem Trump Streit anfangen würde“.

Militärische Drohungen gegen Dänemark sind nichts weniger als eine beispiellose militärische Bedrohung eines NATO-Verbündeten. Die Drohung löste Warnungen von Amerikas mächtigsten Verbündeten in der EU aus. Unverletzlichkeit der Grenzen gilt für jedes Land“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, „… „Das Prinzip der egal, ob es ein sehr kleines oder ein sehr mächtiges Land istfranzösische Außenminister Jean-Noël Barrot fügte hinzu: „Es steht natürlich außer Frage, dass “. Der die Europäische Union nicht zulassen würde, dass andere Nationen der Welt ihre souveränen Grenzen angreifen, wer auch immer sie sind. Wir sind ein starker Kontinent.“

Barrot, der das neu brüchige Vertrauen in Amerika als Partner widerspiegelte, sagte, die Welt sei „in eine Ära eingetreten, in der das Überleben des Stärkeren zurückkehrt“, und forderte Europa auf, „aufzuwachen [und] unsere Stärke auszubauen“.

Als Donald Trump Jr. am 7. Januar in Grönland landete, schrieb Trump: „Der Empfang war großartig. Sie und die freie Welt brauchen Sicherheit, Schutz, Stärke und FRIEDEN! Dieser Deal muss zustande kommen. MAGA. MACHEN SIE GRÖNLAND WIEDER GROSSARTIG!“

Das schmelzende Polareis hat den Wert der natürlichen Ressourcen und Schifffahrtsrouten Grönlands offengelegt. Sowohl Grönland als auch Dänemark haben ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht. Grönlands Premierminister Múte Egede sagte: „Die Realität ist, dass wir mit den USA zusammenarbeiten werden – gestern, heute und morgen.“ In geheimen Botschaften hat Dänemark Trumps Team mitgeteilt, dass es bereit sei, über eine verstärkte US-Militärpräsenz in Grönland zu sprechen.

Wenn Trumps Begehrlichkeiten nach Grönland rein aus Sicherheitsgründen entstanden sind, hat er eher diplomatische als militärische Lösungen parat. Die USA haben bereits einen großen Militärstützpunkt in Grönland, und ein Vertrag von 1951 verankert bereits die Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten, Dänemarks und Grönlands bei der Verteidigung der Insel. Wenn Sicherheit das einzige Anliegen wäre, könnten die USA die Sicherheit Grönlands durch ihre bestehenden diplomatischen Abkommen verbessern.

Es wurde jedoch ein zweites Motiv genannt. „Ich kann sagen“, sagte Trump, „wir brauchen sie für die wirtschaftliche Sicherheit.“ Mike Waltz, Trumps Kandidat für den nationalen Sicherheitsberater, vermischte kürzlich die Sicherheits- und Wirtschaftsmotive. „Es geht um kritische Mineralien“, sagte er. „Es geht um natürliche Ressourcen. Es geht darum, dass die Chinesen, während sich die Polkappen zurückziehen, jetzt Eisbrecher in Betrieb nehmen und ebenfalls dorthin vordringen. Es geht also um Öl und Gas. Es geht um unsere nationale Sicherheit. Es geht um kritische Mineralien.“ Sicherheit hatte nur eine Zeile.

Kanada ist einer der engsten und vertrauenswürdigsten wirtschaftlichen, diplomatischen, kulturellen und militärischen Partner Amerikas. Dänemark ist Gründungsmitglied der NATO und einer der engsten Partner Amerikas in der EU. Trumps Drohung gegen Kanada muss andere Länder dazu bringen, ihre Wirtschaftspartnerschaft mit den USA in Frage zu stellen, da auch gegen sie jederzeit existenzielle Zölle erhoben werden könnten; Trumps militärische Drohungen gegen Dänemark müssen andere Länder dazu bringen, ihre militärischen Partnerschaften mit den USA in Frage zu stellen, da ihre Sicherheitsgarantien jederzeit aufgehoben werden könnten und auch sie militärischem Zwang ausgesetzt sein könnten. Trumps Drohungen werfen die plötzlich dringende Frage auf, warum irgendein Land eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika riskieren sollte.

erschienen am 17. Januar 2025 auf > Antiwar.com > Artikel

