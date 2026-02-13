Kriege werden von Volkswirtschaften gewonnen, nicht von Armeen, schreibt Ian Proud.

Ian Stolz (strategic-culture)

Seit Beginn des Krieges haben Stimmen in den alternativen Medien gesagt, dass die Ukraine keinen Krieg gegen Russland gewinnen kann. John Mearsheimer sagt dies seit 2014.

Vier Jahre nach diesem verheerenden Krieg fühlen sich diese Stimmen gleichzeitig bestätigt und ungehört. Die Ukraine verliert, doch die westlichen Staats- und Regierungschefs in Europa scheinen darauf aus, den Kampf fortzusetzen.

Nichts ist anschaulich mehr als der lächerliche Kommentar von Kaja Kallas vom 10. Februar, dass Russland den Vorbedingungen zur Beendigung des Krieges zustimmen sollte, die zukünftige Beschränkungen für die Größe der russischen Armee beinhalteten.

Kommentare wie diese deuten darauf hin, dass westliche Persönlichkeiten wie Kallas immer noch an die Aussicht auf einen strategischen Sieg gegen Russland glauben, so dass Russland sich als besiegte Partei mit Frieden zufrieden geben müsste. Oder sie sind in Verleugnung, und/oder sie lügen ihre Bürger. Ich würde argumentieren, dass es sich um eine Mischung aus dem zweiten und dritten handelt.

Wenn ich sage, verlieren, meine ich nicht, im engen militärischen Sinne zu verlieren. Russlands territoriale Gewinne über die Winterperiode waren langsam und marginal. In der Tat weisen westliche Kommentatoren oft darauf hin, dass Russland angesichts seines Größenvorteils tatsächlich den Krieg verliert, denn wenn es wirklich mächtig wäre, hätte es die Ukraine vor langer Zeit besiegt.

Und an der Oberfläche könnte es leicht sein zu verstehen, warum einige europäische Bürger diese Linie akzeptieren, nicht zuletzt, da sie von den westlichen Mainstream-Medien ständig damit bombardiert werden.

Die meisten Menschen sind sich jedoch auch einig, dass der Drohnenkrieg in Bezug auf verlorene Männer und Material schnelle territoriale Gewinne teuer gemacht hat. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Russland seit dem zweiten Teil des Jahres 2023, nach der gescheiterten Sommer-Gegenoffensive der Ukraine, in kleinen Einheitenformationen angegriffen hat, um Positionen zu infiltrieren und einzukreisen.

Nachdem sie zu Beginn des Krieges schwere Verluste mit Taktiken erlitten hatten, die vor zwanzig Jahren hätten konventionell sein können, mussten sich die russischen Streitkräfte anpassen und taten dies schnell. Ebenso war Russlands militärischer Industriekomplex schneller, um die Produktion in neuere Arten von kostengünstiger, einfach zu bauender Militärtechnologie wie Drohnen und Gleitbomben zu verlagern, zusammen mit Standardmunition, die westliche Anbieter nicht in der Lage waren, in Bezug auf den Umfang zu erreichen.

Und trotz der regelmäßigen Propaganda über russische Militärverluste in den Zehntausenden pro Monat deuten die Daten aus dem periodischen Body-Swaps zwischen beiden Seiten darauf hin, dass die Ukraine im Kampf weit mehr Männer verloren hat als Russland. Und ich meine, bei einem Verhältnis von weit über zehn zu eins.

Einige westliche Experten behaupten, dass Russland vorrückt, also sammelt es seine Toten, während es vorwärts geht. Aber dieselben Experten sind diejenigen, die auch behaupten, dass Russland kaum vorankommt. In einem anderen Atemzug können Sie sie auch behaupten, dass Russland jeden Moment in Estland einmarschieren wird.

Natürlich funktioniert der Propagandakrieg in beide Richtungen, von den westlichen Medien und natürlich von den russischen. Ich bin der Ansicht, dass die Diskussion über die mikroskopischen täglichen Kontrollverschiebungen entlang der Kontaktlinie eine große Ablenkung ist.

Die Realität, wer gewinnt oder nicht, dieser Krieg handelt auf jeden Fall nicht von einer sich langsam ändernden Frontlinie. Kriege werden von Volkswirtschaften gewonnen, nicht von Armeen.

Diejenigen westlichen Experten, die Ihnen auch sagen, dass Russland morgen das Geld ausgehen wird – das wird es wirklich nicht –, sprechen nie darüber, dass die Ukraine funktional bankrott ist und völlig von finanziellen Geschenken abhängig ist, die die EU selbst leihen muss, um sie zu liefern. Kriegskämpfe für die Ukraine sind zu einem lukrativen Pyramidensystem geworden, wobei Selenskyj den Menschen wie Von der Leyen verspricht, dass es sich um eine verkaufte Investition handelt, die schließlich eine Rendite liefern wird, bis der Krieg endet, an dem die EU-Bürger fragen werden, ob all ihr Steuergeld verschwunden ist.

Russlands Schulden liegen bei 16% seines BIP, seine Reserven über $ 730 Milliarden, sein jährlicher Handelsüberschuss ist immer noch gesund, auch wenn er sich im vergangenen Jahr verringert hat.

Russland kann es sich leisten, den Kampf noch viel länger fortzusetzen.

Die Ukraine kann es nicht.

Und Europa kann es nicht.

Und das ist der Punkt.

Die Europäer wissen, dass sie sich den Krieg nicht leisten können. Die Ukraine kann sich den Krieg absolut nicht leisten, auch wenn Selenskyj sich freut, dass das Geld weiter fließt. Putin weiß, dass die Europäer und die Ukraine sich den Krieg nicht leisten können. Unter diesen Umständen kann Russland darauf bestehen, dass sich die Ukraine einseitig aus dem Rest von Donezk zurückzieht, ohne dafür kämpfen zu müssen, auf der Grundlage, dass die Alternative einfach darin besteht, weiter zu kämpfen.

Er kann es sich leisten, einen niedrigen Abnutzungskampf entlang der gesamten Frontlinie aufrechtzuerhalten, der die russischen Opfer minimiert und die Waffenausgaben der Ukraine, für die Europa bezahlen muss, maximiert.

Dieser ständige finanzielle Abfluss von Kriegskämpfen sät zunehmend politische Zwietracht in ganz Europa, von Deutschland, nach Frankreich, Großbritannien und natürlich Mitteleuropa.

Putin erhält zwei Vorteile für den Preis von einem. Europa verursacht sich selbst wirtschaftliche Selbstverletzung und geht gleichzeitig in die politische Kernschmelze.

Deshalb können die westlichen Führer nicht zugeben, dass sie den Krieg verloren haben, weil sie ihren Wählern von Anfang an gesagt haben, dass die Ukraine definitiv gewinnen würde.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs verstecken sich vor der politischen Abrechnung, mit der sie konfrontiert sein werden, während ihre Wähler mit der Tatsache aufwachen, dass sie belogen wurden.

Wer wird für Merz, Macron, Tusk, Starmer und all diese anderen Tinpot-Staatsmänner stimmen wollen, wenn klar wird, dass sie die Menschen in Europa königlich für einen dummen Stellvertreterkrieg in der Ukraine verarscht haben, der nicht zu gewinnen war?

Was wird Kaja Kallas für einen Job tun, wenn jeder in Europa sehen kann, dass sie eine gefährliche Kriegstreiberin ist, die aus dem richtigen Grund absolut nichts getan hat und an allem gescheitert ist?

Selenskyj fragt sich, wohin er fliehen kann, wenn seine Zahl steigt, könnte Miami sein.

Wenn Sie also jeden Tag die Front beobachten, müssen Sie von der Leinwand zurücktreten.

Wenn der Krieg endet, wird Putin wieder mit Europa in Kontakt treten, aber aus einer Position der Macht, nicht Schwäche.

Das ist der eigentliche Kampf, der hier stattfindet.

(Visited 46 times, 46 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …