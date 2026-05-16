Warum Israel die Straβe von Hormus gesperrt haben will

Der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris berichtet von einer Konferenz in Athen, bei der israelische, griechische und wirtschaftliche Eliten über Energie, Infrastruktur und die Zukunft des östlichen Mittelmeerraums diskutieren. Im Mittelpunkt stehen die Straße von Hormus, neue regionale Korridore und die Frage, warum die aktuelle Krise von einigen offenbar nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance betrachtet wird.

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