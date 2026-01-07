Warum Indien auf SILBER setzt: 50 Mrd. Dollar RAUS

Nicht nur China und Russland, sondern inzwischen auch Japan, Indien u.a. Nationen trennen sich von US-Staatsanleihen. Die Enddollarisierung läuft auf Hochtouren und ist nicht mehr aufzuhalten. Der beste Beweis sind die Preisexplosionen von Gold und insbesondere von Silber. Da hilft auch kein Überfall auf Venezuela. Im Gegenteil, es beschleunigt das Problem nur noch. Hat sich der Hegemon verzockt und will jetzt alle Länder bombardieren, die sich vom Dollar als weltweite Handelswährung verabschieden wollen?

Indien hat gerade fünfzig Milliarden Dollar amerikanischer Staatsanleihen abgestoßen. Nicht über Jahre verteilt. In einem koordinierten Schlag. Das Geld floss direkt in physisches Gold. Eine der größten Volkswirtschaften der Welt sagt damit öffentlich: Wir vertrauen dem Dollar nicht mehr.

Während die Medien Sie mit Venezuela ablenken, baut China eine Festung aus Rohstoffen. Die Transmountain-Pipeline liefert jetzt an Peking statt Washington. Der Petrodollar bröckelt.

Und mittendrin steht Silber. Das Metall, das die Energiewende antreibt. Das Metall, das knapper wird, während die Nachfrage explodiert. Samsung braucht es für Batterien. Tesla für Autos. Die Welt für Solarpanels.

Der Reset läuft. Die Frage ist nur: Auf welcher Seite stehen Sie?

