Warum hergeben, was selbst erarbeitet?

von Jürgen



Wen allein, aus dem eigenen Hause kommend, könnte man deswegen nicht verklagen? Saufen und Kinderzeugen, letzteres, es erhöht die „Stütze“; die Faulheit, sie ist somit gesichert! Arbeit, gerecht oder halt nicht so bezahlt, sie hat ihre Berechtigung, als Sinn stiftende und auch produktive Form des Daseins verloren! Der Gedanke des Gemeinsinns, er wurde allein auf den des Nutznießens, geradezu, umprogrammiert!

Wer heute noch jeden Arbeitstag aufsteht; er produziert, verwaltet oder dienstleistet also für wen und was? Zum einen, für die eigenen Faulenzer und natürlich, für die Eingeladenen, die uns, so die Versprechung, demographisch betrachtet, durch Überfremdung, am Leben erhalten sollen!

Wir werden also sein, in dem wir anders sein werden! Die Selbstaufgabe wird somit zum eigentlichen Ziel des Lebens erhöht! Wenn man woker und politisch korrekter Politik zuhört und sie auch versteht, „Deutsch“ zu sein, es hat halt immer welchen Geruch an sich?

Sozial geht ja immer, siehe Heil Hubertus, aber, sobald es national daherkommt, da ist dann gleich mal Feierabend! „Amerika first! Einem „Yes we can!“, da wird dann schon mal zugejubelt! Wir selbst aber, wir dürfen uns noch was erlauben? Wir haben aufzunehmen, die Demokratie weltweit und das Klima retten, koste es was wolle!

Green Deal, unter, ausgerechnet, Deutscher Führerschaft in der EU, sie zieht uns erst recht das Geld aus der Tasche! Macht aber nichts, da Beiträge und Steuern ja unendlich erhöht werden können. An gestiegenen Energiepreisen ist aber wer schuld? Es hat fast schon mit höherer Gewalt zu tun, weil dieser Putin es uns bescherte!

Oder liegt es doch daran, dass undefinierte westliche Werte, die Demokratie an sich, gerettet werden, indem man sich teureren Abhängigkeiten unterwirft? Eines ist doch klar, wir sind und bleiben abhängig von Energie, Rohstoffen und auch eher selten vorkommenden! Es sei denn, so lautet der Verdacht, Deutschland solle industrialisiert werden!

Moralisch noch so verklemmt daherkommend, wir lassen es geschehen! Was nützt es, wenn Rheinmetall jetzt den größten Reibach seiner Geschichte macht, ausgerechnet aber die Herstellung von Kreuzfahrtschiffen staatlich gerettet wird, während alles andere den Bach hinunter geht?

„Nee, die sind ja nicht insolvent, die produzieren halt gerade nicht mehr.“ Oder gehen halt ins Ausland, Herr Habeck! Am besten, diese nehmen die Fachkräfte auch gleich noch mit! Aber, die wandern bereits freiwillig aus! Der abhängig Beschäftigte, das Häuschen selbst erarbeitet, er entscheidet sich wie? Es wäre besser gewesen, er wäre ebenfalls gegangen! Die Landung im Bürgergeld, sie wird ihn um alles bringen, was über Generationen erarbeitet!

Ausgenommen wird welche Gans? Einstmals als fett beschrieben, mittlerweile wird auch schon unter Gewicht geschlachtet! Es sei denn, er ist gekommen, um zu bleiben! Da muss man aber alles, was weder von Politik, noch deren des Schützens werten erarbeitet, ganz dringend unter das Volk, ähm, keine Ahnung, wie das jetzt richtig heißen muss, bringen!

Zu Geben sei seliger denn nehmen. Nur, wenn da so gar keine Freude mehr mit verbunden ist, es gleichsam zum Zwang wird; die Notwendigkeit dessen aber damit beschrieben wird, es braucht(wer?) neue Fachkräfte, die aber mit sonstiger Politik eigentlich gar nicht mehr benötigt werden … ist es nicht ein Widerspruch in sich?

Frieden zu schaffen, einstmals ohne, nunmehr aber mit immer mehr Waffen; die Grünen und sich doch in dieses „linke“ Regierungsbett gelegt habende Liberale, was seid ihr nur für Heuchler! Was soll ich dazu noch sagen? Werte militärisch retten zu wollen, es führt wohin? Das Dumme daran, im Gegensatz zu uns, Russland kann es sich leisten! Da werden dann halt mal, obendrauf, weitere 2,4 Millionen Männer unter Waffen gestellt!

Schweden hat sich aber komplett aus der Ukraine zurückgezogen, weil, nach diesem vernichtenden Schlag, gegen auch hohe amerikanische Militärs, sie haben jetzt Mühe und Not, den eigenen Laden noch am Laufen zu erhalten! Warum also wird Kanzler vorgeschickt, um „um Verhandlungen“ zu werben?

Egal, auch wenn es dazu eine Vereinbarung geben mag, es ändert hierzulande was? Außen- politisch mag vieles auf Kante genäht sein, im Inneren aber, sieht es wie aus? Da wird nicht verhandelt werden! Es wird weiterhin (auf-)gegeben werden müssen! Wofür lange geschafft,

man darf es geradezu als Opfer betrachten!

Welcher, durchaus auch politisch benutzter, Schuld sich Kirchen in diesem Zusammenhang stellen dürfen? Davon abgesehen, dass ihr „der Oma klein Häuschen“ oder sonst wie selbst erarbeitetes noch nie interessiert haben; im Gegenteil, was uns als solches verkauft, es ging ja immer nur um den Glauben! Kreuzzug oder die Unterstützung faschistischer Ideologie, es wurde, in unserem speziellen Deutschen Fall, lediglich durch was erreicht?

Es wurde ein Konkordat beschlossen, welches, dieser den christlichen Glauben vertretenden Institution zusagte, uns ebenfalls auszusaugen, wie, seit Weimar, die beste Demokratie, die wir je hatten! Dieser Nationalsozialismus, er hat uns damit was eingeschenkt?

Bismarck´sche Außenpolitik, er selbst und was geleistet, es war wohl doof? War die Welt, zwei Jahrhunderte zuvor, nicht schon komplex genug? Bismarck und Hindenburg, man darf sie ja schon gar nicht mehr erwähnen! Plätze und Straßen, die ihren Namen, warum wohl, trugen, sie werden aus dem Gedächtnis gestrichen!

Warum? Ohne Gedächtnis, es lässt sich viel besser enteignen! Materiell, wie auch geistig!

