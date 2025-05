Warum hält sich der Westen nicht an die Grundsätze der UNO?

Von Sergei V. Lavrov

(Red.) Die in Russland herausgegebene Zeitschrift «Russia in Global Affairs» – zweisprachig Russisch und Englisch – publiziert oft interessante Artikel von namhaften Autoren, die vor allem auch zeigen, dass die Vorstellung, in Russland sei nur eine Meinung geduldet, in den Bereich westlicher Verleumdung gehört. Jetzt hat, nicht zum ersten Mal, «Russia in Global Affairs» auch wieder einen Grundsatzartikel des russischen Außenministers Sergei Lavrov veröffentlicht, der lesenswert ist. Sergei Lavrov erinnert daran, wie die heutige Weltordnung zustande gekommen ist, und zeigt auf, wie sie oft nicht eingehalten wird. (cm)

Vor achtzig Jahren, am 4. Februar 1945, eröffneten die Führer der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs – die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und Großbritannien – die Konferenz von Jalta, um die Konturen der Nachkriegswelt zu bestimmen. Trotz ideologischer Differenzen einigten sie sich darauf, den deutschen Nationalsozialismus und den japanischen Militarismus zu beseitigen. Die auf der Krim getroffenen Vereinbarungen wurden auf der Potsdamer Konferenz im Juli und August 1945 bekräftigt und weiter ausgearbeitet.

Ein Ergebnis der Verhandlungen war die Gründung der Vereinten Nationen und die Verabschiedung der Charta der Vereinten Nationen, die bis heute die wichtigste Quelle des Völkerrechts ist. Die Charta legte Ziele und Grundsätze für das internationale Verhalten der Staaten fest, die deren friedliche Koexistenz und nachhaltige Entwicklung gewährleisten sollen. Der Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten legte den Grundstein für das System von Jalta-Potsdam: Niemand darf eine Vorherrschaft beanspruchen, da alle unabhängig von ihrem Territorium, ihrer Bevölkerung, ihren militärischen Fähigkeiten oder anderen Kriterien formal gleich sind.

Trotz all ihrer Stärken und Schwächen, über die Wissenschaftler noch immer diskutieren, bildet die Ordnung von Jalta-Potsdam seit acht Jahrzehnten den normativ-rechtlichen Rahmen des internationalen Systems. Die auf den Vereinten Nationen basierende Weltordnung erfüllt ihre Hauptaufgabe – alle vor einem neuen Weltkrieg zu schützen. In der Tat „hat uns die UNO nicht ins Paradies geführt, sondern vor der Hölle bewahrt“ [1]. Das in der Charta verankerte Vetorecht – das kein „Privileg“, sondern eine besondere Verantwortung für die Wahrung des Friedens ist – dient als solide Barriere gegen unüberlegte Entscheidungen und bietet Raum für Kompromisse auf der Grundlage eines Interessenausgleichs. Als politischer Kern des Systems von Jalta und Potsdam hat die UNO als einzigartige universelle Plattform für die Entwicklung kollektiver Antworten auf gemeinsame Herausforderungen gedient, sei es im Bereich der internationalen Frieden und Sicherheit oder der sozioökonomischen Entwicklung.

In der UNO wurde unter maßgeblicher Beteiligung der UdSSR der Grundstein für die multipolare Welt gelegt, die heute vor unseren Augen entsteht. Insbesondere der Entkolonialisierungsprozess wurde durch die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit von kolonialen Ländern und Völkern, die 1960 auf Initiative der UdSSR verabschiedet wurde, rechtlich umgesetzt. In dieser Zeit erlangten Dutzende von Völkern, die zuvor von den Kolonialmächten unterdrückt worden waren, erstmals ihre Unabhängigkeit und die Chance auf einen eigenen Staat. Heute können einige dieser ehemaligen Kolonien für sich beanspruchen, Machtzentren in der multipolaren Welt zu sein, während andere supranationalen Bündnissen mit regionaler oder kontinentaler Reichweite angehören.

Wie russische Wissenschaftler zu Recht feststellen, ist jede internationale Institution in erster Linie „ein Mittel, um den natürlichen Egoismus der Staaten zu begrenzen“[2]. Die UNO mit ihrer im Konsens verabschiedeten Charta bildet da keine Ausnahme.

Die UNO-zentrierte Ordnung basiert somit auf internationalem – wahrhaft universellem – Recht, aus dem sich ergibt, dass jeder Staat dieses Recht zu achten hat.

Russland hatte, wie die Mehrheit der Weltgemeinschaft, nie Schwierigkeiten damit. Aber der Westen hat sich nie von seinem Syndrom der Ausnahmestellung befreit und behält seine neokolonialen Gewohnheiten bei, d. h. auf Kosten anderer zu leben. Zwischenstaatliche Beziehungen, die auf der Achtung des Völkerrechts beruhen, waren dem Westen von Anfang an nicht genehm.

Die ehemalige US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland gab einmal in einem Interview offen zu, dass „Jalta für uns kein guter Deal war, es war kein Deal, den wir hätten abschließen sollen“. Diese Haltung erklärt viel über das internationale Verhalten der USA: 1945 war Washington praktisch gezwungen, widerwillig der Nachkriegsweltordnung zuzustimmen, die von der amerikanischen Elite bereits als Hindernis empfunden wurde und bald revidiert werden sollte. Die Revision begann mit Winston Churchills berüchtigter „Eiserner Vorhang“-Rede in Fulton im Jahr 1946, in der er im Wesentlichen den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion erklärte. Die USA und ihre Verbündeten betrachteten die Vereinbarungen von Jalta und Potsdam als taktisches Zugeständnis und haben sich nie an den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten aus der Charta der Vereinten Nationen gehalten.

Der Westen hatte eine schicksalhafte Chance, seinen Kurs zu korrigieren, Besonnenheit und Weitsicht zu zeigen, als die Sowjetunion zusammen mit dem sozialistischen Lager zusammenbrach. Doch egoistische Instinkte überwogen. In seiner Rede vor dem Kongress am 11. September 1990, berauscht vom „Sieg im Kalten Krieg“, verkündete US-Präsident George H. W. Bush die Ankunft einer neuen Weltordnung [3], die amerikanische Strategen als vollständige Vorherrschaft der USA auf der internationalen Bühne verstanden, als Chance, einseitig und ohne Rücksicht auf die in der UN-Charta verankerten rechtlichen Beschränkungen zu handeln.

Ein Ausdruck dieser „regelbasierten Ordnung“ war Washingtons Politik der geopolitischen Einbindung Osteuropas. Russland war gezwungen, deren explosive Folgen mit der militärischen Sonderoperation zu beseitigen.

Im Jahr 2025, mit der Rückkehr der republikanischen Regierung unter Donald Trump an die Macht, hat Washingtons Interpretation der internationalen Prozesse seit dem Zweiten Weltkrieg eine neue Dimension angenommen, wie der neue Außenminister Marco Rubio am 15. Januar vor dem Senat anschaulich darlegte: Die Nachkriegsweltordnung ist nicht nur überholt, sondern wurde zu einer Waffe gegen die Interessen der USA [4]. Mit anderen Worten: Nicht nur die Ordnung von Jalta und Potsdam ist unerwünscht, sondern auch die „regelbasierte Ordnung“, die nach dem Kalten Krieg den Egoismus und die Arroganz des von den USA geführten Westens zu verkörpern schien. „America first“ ähnelt in alarmierender Weise dem Hitler-Slogan „Deutschland über alles“, und eine Wette auf „Frieden durch Stärke“ könnte der letzte Schlag für die Diplomatie sein. Ganz zu schweigen davon, dass solche Äußerungen und ideologischen Konstrukte nicht den geringsten Respekt vor den völkerrechtlichen Verpflichtungen Washingtons aus der UN-Charta zeigen.

Heute ist jedoch nicht 1991 oder sogar 2017, als der amtierende US-Präsident zum ersten Mal das Ruder übernahm. Russische Analysten stellen zu Recht fest, dass „es keine Rückkehr zum früheren Zustand geben wird, den die USA und ihre Verbündeten nach wie vor anstreben, da sich die demografischen, wirtschaftlichen, sozialen und geopolitischen Bedingungen irreversibel verändert haben“ [5]. Wahrscheinlich trifft auch die Vorhersage zu, dass „die Vereinigten Staaten letztendlich verstehen werden, dass sie ihren Verantwortungsbereich in internationalen Angelegenheiten nicht überstrapazieren sollten, und dass sie als einer der führenden Staaten, aber nicht mehr als Hegemon, recht harmonisch leben werden“ [6].

Die Multipolarität gewinnt an Dynamik, und anstatt sich ihr zu widersetzen, könnten die USA in absehbarer Zukunft zusammen mit Russland, China und anderen Staaten im globalen Süden, Osten, Norden und Westen zu einem verantwortungsbewussten Machtzentrum werden. Vorerst scheint es, als werde die neue US-Regierung mit Cowboy-Raids die Grenzen und die Beständigkeit des bestehenden UN-zentrierten Systems gegenüber amerikanischen Interessen austesten. Ich bin jedoch sicher, dass auch diese Regierung bald verstehen wird, dass die internationale Realität viel komplexer ist als die Karikaturen, die sie vor dem amerikanischen Publikum oder ihren gehorsamen geopolitischen Verbündeten frei entfalten kann.

Während wir darauf warten, dass die Amerikaner zur Besinnung kommen und dies erkennen, werden wir weiterhin gewissenhaft mit unseren gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um die Mechanismen der zwischenstaatlichen Beziehungen an die Multipolarität und an den in der UN-Charta verankerten internationalen Rechtskonsens von Jalta und Potsdam anzupassen. Hervorzuheben ist die BRICS-Erklärung von Kasan vom 23. Oktober 2024, in der die Weltmehrheit ihr gemeinsames „Bekenntnis zum Multilateralismus und zur Wahrung des Völkerrechts, einschließlich der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze als unverzichtbarer Eckpfeiler und der zentralen Rolle der Vereinten Nationen im internationalen System“ klar bekräftigt [7]. Dieser Ansatz wurde von führenden Staaten formuliert, die die moderne Welt prägen und die Mehrheit ihrer Bevölkerung vertreten. Ja, unsere Partner im Süden und Osten haben durchaus legitime Wünsche hinsichtlich ihrer Beteiligung an der globalen Governance. Im Gegensatz zum Westen sind sie und wir zu ehrlichen und offenen Diskussionen über alle Fragen bereit.

Unsere Position zur Reform des UN-Sicherheitsrats ist bekannt [8]. Russland strebt eine Demokratisierung dieses Gremiums durch eine stärkere Vertretung der Weltmehrheit an: Asien, Afrika und Lateinamerika. Wir unterstützen die Anträge Brasiliens und Indiens auf ständige Sitze im Sicherheitsrat und setzen uns gleichzeitig dafür ein, die historische Ungerechtigkeit gegenüber dem afrikanischen Kontinent mit von den Afrikanern selbst vereinbarten Mitteln zu korrigieren. Die Zuweisung zusätzlicher Sitze an Länder des kollektiven Westens, die im Sicherheitsrat bereits überrepräsentiert sind, ist kontraproduktiv. Deutschland und Japan, die einen Großteil ihrer Souveränität an ihren Überseepaten delegiert haben und begonnen haben, die Geister des Nationalsozialismus und Militarismus im eigenen Land wiederzubeleben, können nichts Neues in die Arbeit des Sicherheitsrates einbringen.

Wir bekennen uns nachdrücklich zur Unverletzlichkeit der Vorrechte der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Angesichts der unberechenbaren Politik der westlichen Minderheit kann nur das Vetorecht gewährleisten, dass die Beschlüsse des Rates die Interessen aller Parteien berücksichtigen.

Die Personalpolitik des UN-Sekretariats ist nach wie vor eine Beleidigung für die Weltmehrheit, da alle Schlüsselpositionen weiterhin von Westlern dominiert werden. Die Angleichung der UN-Bürokratie an die geopolitische Weltkarte darf nicht weiter verzögert werden, wie in der oben genannten BRICS-Erklärung von Kasan ganz eindeutig festgestellt wurde. Wir werden sehen, wie empfänglich die UN-Verwaltung, die daran gewöhnt ist, den Interessen einer kleinen Gruppe westlicher Länder zu dienen, für diesen Aufruf sein wird.

Was den normativen Rahmen der UN-Charta betrifft, so bin ich überzeugt, dass er den Anforderungen des multipolaren Zeitalters, in dem alle – nicht nur in Worten, sondern auch in Taten – die Grundsätze der souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten und andere grundlegende Prinzipien achten müssen, optimal entspricht. Zu diesen Grundsätzen gehört das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dessen einvernehmliche Auslegung in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Grundsätze des Völkerrechts von 1970 verankert ist: Die territoriale Integrität eines Staates muss respektiert werden, wenn seine Regierung die gesamte Bevölkerung vertritt. Es versteht sich von selbst, dass das Kiewer Regime seit dem Staatsstreich vom Februar 2014 das Volk der Krim, des Donbass oder Noworossija ebensowenig vertritt wie die westlichen Mächte die Völker der von ihnen ausgebeuteten Kolonialgebiete vertraten.

Unverschämte Versuche, die Welt nach eigenem Interesse neu zu ordnen und dabei die Grundsätze der UNO zu verletzen, können zu Instabilität, Konfrontation und sogar zu Katastrophen führen. Angesichts der derzeitigen internationalen Spannungen wird eine rücksichtslose Ablehnung des Systems von Jalta-Potsdam mit der UNO und der UN-Charta als Kernstück unweigerlich zu Chaos führen.

Oft hört man, es sei verfrüht, von einer gewünschten Weltordnung zu sprechen, solange wir noch darum kämpfen, die vom Westen unterstützten Kräfte des rassistischen Regimes in Kiew zu unterdrücken. Dies ist unserer Ansicht nach ein verhängnisvoller Ansatz. Die Konturen der Nachkriegsweltordnung und die Kernpunkte der UN-Charta wurden von den Alliierten auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs diskutiert, unter anderem auf der Moskauer Außenministerkonferenz und der Teheraner Konferenz der Staats- und Regierungschefs 1943 sowie bei weiteren Kontakten zwischen den künftigen Siegermächten bis hin zu den Konferenzen von Jalta und Potsdam 1945. Obwohl unsere Verbündeten bereits eine geheime Agenda hatten, schmälerte dies nicht die bleibende Bedeutung der höchsten Prinzipien der Gleichheit, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der „Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion“.

Der Westen hat sich diesen Grundsätzen offensichtlich nur mit Hintergedanken verschrieben und sie dann in Jugoslawien, im Irak, in Libyen und in der Ukraine grob verletzt, aber das bedeutet nicht, dass wir die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten von ihrer moralischen und rechtlichen Verantwortung entbinden oder das einzigartige Erbe der Gründer der Vereinten Nationen, wie es in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist, aufgeben sollten [9]. Sollte jemand versuchen, sie umzuschreiben (unter dem Vorwand, das „veraltete“ System von Jalta und Potsdam abschaffen zu wollen), würde die Welt keine gemeinsamen Leitwerte mehr haben.

Russland ist bereit für eine gemeinsame ehrliche Arbeit, um die Interessen der Parteien auszugleichen und die rechtlichen Grundsätze der internationalen Beziehungen zu stärken.

Die Initiative von Präsident Wladimir Putin aus dem Jahr 2020 für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der ständigen

Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die „eine besondere Verantwortung für die Erhaltung der Zivilisation“ tragen [10], zielte auf einen gerechten Dialog über alle diese Fragen ab. Aus bekannten Gründen, die außerhalb der Kontrolle Russlands liegen, kam diese Initiative nicht weiter. Wir geben jedoch die Hoffnung nicht auf, auch wenn die Teilnehmer und das Format solcher Treffen nun anders aussehen mögen. Das Wichtigste ist laut Putin, „das Verständnis dafür wiederzugewinnen, wozu die Vereinten Nationen geschaffen wurden, und den Grundsätzen zu folgen, die in ihren Gründungsdokumenten festgelegt sind“[11]. Dies sollte die oberste Leitlinie für die Regelung der internationalen Beziehungen in der beginnenden multipolaren Ära sein.

Zum Originalartikel auf «Russia in Global Affairs»

