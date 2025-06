Warum führen wir einen Krieg gegen Russland?

Analyse

von Diether Gräf (globalbridge)

(Red.) Wer sich ausschließlich aus den großen Zeitungen und aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen informiert, liest und hört immer wieder, Europa werde von Putins Russland bedroht. Doch woher kommt diese Behauptung? Dr. Diether Gräf aus Berg hat sich die Mühe genommen, die Quellen dieser Aussagen zu suchen und zu analysieren. (cm)

Wenn wir die Nachrichten verfolgen, dann hört man immer häufiger und intensiver, dass wir damit rechnen müssen, dass Putin Krieg gegen die NATO führen wird.:

– 7.9.23 Jens Stoltenberg (NATO-Generalsekretär): „Wir unterstützen sie wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren. Wir sind an der Seite der Ukraine, weil die Unterstützung der Ukraine keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit, um sicherzustellen, dass autoritäre Regime nicht erreichen, was sie wollen, indem sie nationales Recht verletzen und militärische Gewalt anwenden.“

– 31.10.23 BR24 Infoblock: Boris Pistorius: „Wir müssen uns wieder an der Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.“

– 27.11.24 1 Tagesschau: Interview – Bedrohung durch Russland „Putin möchte Zweifel und Angst säen“. BND-Präsident Kahl warnt im ARD Interview der Woche vor realen Bedrohungen durch Russland.

– 20./21.5.25 Bild-Zeitung/news.de: Wladimir Putin könnte das Baltikum angreifen: An der NATO-Ostflanke proben 16.000 Soldaten den Ernstfall. In Estland trainieren Truppen des Verteidigungsbündnisses 100km hinter der Russen-Grenze die Abwehr eines möglichen Putin-Angriffs.

– 19.5.25: ZdFheute: Trump und die europäischen Partner hätten sich telefonisch über die nächsten Schritte in den Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine verständigt. Die europäischen Teilnehmer des Gesprächs kündigten dem Regierungssprecher zufolge zudem an, „den Druck auf die russische Seite durch Sanktionen zu erhöhen“.

– 21.5.25 msn: Patrick Mayer: „Für Brigade in Litauen“. Militär-Experte fordert tausende lauernde Waffen für die Bundeswehr – sie würden Putin aufhalten. Ein Militär-Experte befürchtet einen russischen Angriff unter Wladimir Putin auf die NATO in Litauen. Und zwar genau dort, wo die Bundeswehr stationiert ist.

– 22.5.25 msn news.de: Wladimir Putin: Kreml-Chef außer Kontrolle? Westliche Geheimdienste schüren Kriegsangst. Kriegsende eine Gefahr für Norwegen, Finnland, Polen und die baltischen Staaten. Kriegsende in der Ukraine setzt in Russland neue Militär-Kapazitäten frei. Nach Ukraine-Krieg: Geheimdienst-Insider warnt vor Russland-Angriff in Polen. Wladimir Putin: Nach Kriegsende wird er sich die „nächst größere Aufgabe“ suchen. (Siehe dazu auch die redaktionelle aktuelle Ergänzung am Ende des Artikels. Red.)

Nach diesen Angst einflössenden Berichten über die angebliche Kriegslüsternheit der Russen schauen wir uns ein Beispiel für das Zustandekommen dieser Nachrichten an:

Irgendwie scheint es in Europa seit ein paar Jahren ein eingeschwornes Narrativ zu sein, dass die Ukraine schuldlos von Russland „überfallen“ wurde. Daher müsse man der Ukraine mit allen Mitteln helfen und die Russen soweit treiben, dass sie sich wie schon 1990 selbst überdehnen und dadurch zerfallen. ( Rand-Corporation : „Overextending Russia“ (etwa: „Russland in den Ruin treiben“) von 2019. Eine Russophobie, die keinerlei Basis hat.

Um das auf eine belastbare Basis zu stellen, suchte man krampfhaft nach Begründungen: Man schreckt nicht davor zurück, angebliche Zitate von Putin zu erfinden, die derartige Absichten belegen sollen. Doch der Reihe nach:

Lügen für den Krieg

Die österreichische Zeitschrift Der Status berichtete am Do, 11. Juli 2024:

„Erst kürzlich wurde ein „Operationsplan“ für den Ernstfall vorgestellt. Gegenüber Medien plauderte Generalleutnant André Bodemann (Befehlshaber Territoriales Führungskommando der Bundeswehr) dabei aus dem Nähkästchen. Danach soll Deutschland wieder verstärkt zum NATO-Aufmarschgebiet werden, wobei im Sinne einer totalen Kriegsführung im Konfliktfall auch zivile Organisationen und Firmen eingespannt werden. Man befinde sich ohnehin bereits in einem hybriden Zustand zwischen Frieden und Krieg. Begründet werden solche Kriegs-Planspiele mit dem vermeintlichen Expansionswillen Russlands unter Putin, welches angeblich auch auf westeuropäische Länder schiele.

Tatsächlich finden sich bei genauerer Recherche allerdings keine Belege für die Behauptung – im Gegenteil. Putin betonte immer wieder, dass er kein Interesse hat, NATO-Staaten anzugreifen oder deren Territorium einzuverleiben, auch vor einigen Monaten im Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson. Als man noch nach guten Beziehungen mit Russland strebte, schrieben Mainstream-Medien noch, Putin habe kein Interesse an der Expansion auf Sowjetgröße. Doch Bodemann behauptet felsenfest das Gegenteil: „Putin hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte – und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten.“

Weil sich für diese Behauptung keine belastbaren Belege finden, fragte der Journalist Florian Warweg (NachDenkSeiten) in der Bundespressekonferenz kritisch nach, aus welcher Quelle ein derartiges Putin-Zitat stammen möge. Darauf erklärte Oberst Arne Collatz, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass es sich nur um ein Bauchgefühl handelt: „Ich persönlich meine das schon an vielen Stellen in den Raunereien, die man von Putin so hört, wahrgenommen zu haben“.

Als Warweg ihn darauf hinwies, dass schon Grünen-Politiker Anton Hofreiter eine ähnliche Aussage in der TV-Talksendung von Markus Lanz nicht belegen konnte, eine saubere Quellenführung aufgrund des eskalativen Potenzials solcher Aussagen aber wichtig wäre, wurde Collatz schnippisch: „Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen.“

Um als Zwergstaat in der NATO ernst genommen zu werden, muss man im gruppen-psychologischen Konsens wieder mal mit Präventivschlägen gegen den bösen russischen Bären vorgehen. Dabei ist kein Argument zu blöd: Die EU-Außen-beauftragte Kaja Kallas verglich Putin mit Hitler, den man stoppen müsse. Zudem träumt sie von der Zerstückelung Russlands in zahlreiche Zwergstaaten. Der lettische Präsident Edgars Rinkevics erklärt überhaupt, Russland „auslöschen“ zu wollen. „I fully support @EmmanuelMacron: we should not draw red lines for ourselves, we must draw red lines for Russia and we should not be afraid to enforce them. Ukraine must win, Russia must be defeated. Russia delenda est!”

(Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 15, 2024)

Der Ukraine-Krieg als Hauptaufhänger für russische Aggressivität

Ein Hauptargument für russische NATO-Angriffe ist der Ukraine-Krieg. Hier sind einige klarstellende Argumente notwendig, auch wenn ich dadurch vielleicht in die von westlicher Propaganda erfundene Kategorie „Putin-Troll“ eingeordnet werden könnte. Hinweis auf „Kognitive Kriegsführung“, neueste Manipulations-techniken als Waffengattung der NATO (Dr. Jonas Tögel, Propaganda-Forscher).

Jedwedes Handeln, natürlich auch politisches Handeln besteht aus „Aktio“ und „Reaktio“. Die USA und die NATO haben Russland in einem solchen Maße, u.A. mit Aktivitäten und NATO-Stützpunkten direkt vor der russischen Haustür provoziert, dass diese nur mit der Beseitigung der Bedrohung reagieren konnten. Hier wird Ursache und Wirkung verdreht. Der Westen hat zuerst extrem provoziert und dann hat Russland reagiert. Und das wird jetzt als Ursache und Bedrohung durch Russland propagiert.

Die NATO drang 1000 Meilen nach Osten vor bis an die Grenze von Russland-Ukraine. Sie führte reale Raketen-Abschüsse durch, um die Zerstörung von Luftabwehr-Systemen in Russland zu üben (Estland 2020 und 2021, Litauen 2025) sowie Manöver mit scharfen Waffen vor der russischen Grenze.

Mehrere Memoranden, nach denen die Ukraine Mitglied der EU und der NATO werden soll, wurden verabschiedet. Einzelne Bündnisverträge geschlossen. 2004 gab es die „Orange Revolution“, der 1. Versuch des Westens, die Regierung in Kiew in ihrem Sinne umzugestalten. Westliche NGO’s wurden als Organisatoren tätig.

2013 und 14 fanden auf dem Kiewer Maidan wieder regierungsfeindliche Proteste statt. Diese wurden von den USA und Deutschland (Außenminister –jetzt Präsident- Steinmeier ) unterstützt, wobei ganz offen über die Kontakte zu den regierungsfeindlichen Gruppen geredet wurde, ebenso die Verbindungen von Steinmeier zu den Brüdern Klitschko. Die USA unterstützten seit 1991 ausgewählte pro-demokratische (!?) Kräfte mit 5 Mia. U$ (!). Es waren größere Einheiten amerikanischer Söldner-Armeen (Blackwater) in der Ukraine im Einsatz. Der Höhepunkt war das Massaker auf dem Kiewer Maidan-Platz, wo Unbekannte (Blackwater?) auf alles schossen, was sich regte. Aufklärung wurde vom neuen Regime verhindert.

Am 16. Dezember 2013, hielt US-Senator John McCain auf der Tribüne auf dem Maidan in Kiew eine Rede und versicherte den Demonstranten «Die USA sind mit Euch». Zwei Monate später, am 22. Februar 2014, wurde der demokratisch rechtmäßig gewählte Präsident Viktor Janukowitsch weggeputscht und Jazenjuk wurde neuer Ministerpräsident. Es war ein klarer Staatsstreich mit Gewaltanwendung. Ein Verstoß nicht nur gegen Völkerrecht, sondern eine Provokation unglaublicher Art., ein „krimineller Akt“.

Nach 2014, starteten die USA ein umfassendes Programm zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Bis 2022 betrugen diese 4 Mia. U$. Ziel war die Verbesserung der „Interoperabilität“ mit der NATO, ohne dass die Ukraine Mitglied war!

Am 28. Mai 1972 wurde der ABM-Vertrag mit unbefristeter Gültigkeit abgeschlossen, was ein Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen (Anti-Ballistic Missiles, ABM) war. Er war einer der beiden Teile der SALT-I-Vereinbarung. Am 13. Juni 2002 traten die USA einseitig vom Vertrag zurück. Die weitere Eskalation war 2016 der Bau von ABM Abschussrampen Mark 41 in Rumänien und Polen, welche Raketen vom Iran und Nordkorea abfangen sollen, aber auch Atombomben tragende Tomahawk Marschflugkörper abschießen können. Dieses Märchen vom Abfangen iranischer und koreanischer Raketen ist völlig unglaubwürdig. Putin hat mehrfach betont, dass die Abschuss-Anlagen nahe der russischen Grenze eine direkte Gefahr für Russland darstellen und hat mehrfach sehr deutlich gemacht, dass es Russland nicht akzeptiere, wenn die NATO sich in ihrem Vorgarten (Ukraine) breit mache.

Ab 2017 verkauften die USA und andere NATO-Länder vermehrt Waffen an die Ukraine. Sie bildeten ihre Streitkräfte aus und machten gemeinsame Manöver.

2019 stiegen die USA einseitig aus dem Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensystem aus. Bei Kriegsbeginn 2022 war die Ukraine in der Praxis fast ein NATO-Land.

Auch der NATO-Gipfel (9.-11.7.2024) scheint keinen Wechsel der Linie zu kennen. Von Stoltenberg bis Rutte herrscht absolute Kontinuität.In der Hartnäckigkeit, Selenskij zu unterstützen. Und der tägliche Selenskij im Fernsehen soll uns immer wieder von der notwendigen Ukraine-Unterstützung überzeugen und informiert uns über die steigenden Erfolge der Ukraine, wobei das Gegenteil der Fall ist.. Auf dass es keine Opposition gegen die gigantischen Waffen- und Geld-Transfers dorthin gibt. Und in der Suche nach Konfrontation mit Moskau, koste es, was es wolle.

„Wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer“ (Jens Stoltenberg).

Die Zeitschrift Multipolar hat am 9.5.25 eine repräsentative Umfrage zur Ukraine-Politik der deutschen Regierung durchführen lassen. Nahezu zwei Drittel der Menschen fordern die neue Bundesregierung zum Einsatz für Friedensverhandlungen auf. Eine ebenso große Mehrheit der Befragten lehnt die mögliche Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine ab. Wegen der finanziellen Kürzungen für deutsche Bürger will nur noch eine knappe Mehrheit die Ukraine überhaupt weiter mit Steuergeld unterstützen

Durch den Amtsantritt Trumps in den USA drehte sich das Blatt in noch unbekanntem Ausmaß. Die USA zogen sich stark zurück und überließen den Europäern das Feld. Diese waren/sind von dieser Aufgabe völlig überzeugt, aber überfordert; trotzdem wurde die Unterstützung der Ukraine nicht aufgegeben.

Viele Menschen sind bisher davon ausgegangen, dass das imperiale Verhalten der NATO ausschließlich von der Regierung der USA ausgeht. Warum aber bleibt desgleichen auch nach dem Rückzug der USA durch die Europäer bestehen? Das deutet darauf hin, dass hier Netzwerke existieren, die andere außen stehenden Kreisen Vorteile bringen, z.B. die Waffen-Industrie, Think Tanks, NGO’s, Money-Fonds.. Auch das Schwab’sche Davos mit dem World Economic Forum setzt auf den Globalismus, wohl zum Erhalt des Dollar-Imperiums und Ausbau profitabler Geschäfte. Motto: „Umgestaltung der Welt in unserem Sinne“.

Die Frage nach der Ursache und dem eigentlichen Urheber des Ukraine-Krieges lässt sich leicht beantworten:

„Nicht derjenige ist der Aggressor, der zuerst schießt, sondern der, der den anderen zwingt, zu den Waffen zu greifen!“

(Friedrich d. Große, König von Preußen)

Sanktionen als demokratisches Mittel zur Willensdurchsetzung/Erpressung?

Die 17. EU-Sanktion gegen Russland wurde am 20.Mai 2025 verhängt. Neben den bisherigen tausendfachen Einzelsanktionen kommen jetzt besondere Maßnahmen gegen russische Schiffe, Personen und Firmen. Dabei wurden auch Sanktionen gegen 2 deutsche Journalisten, die aus Russland berichten, verhängt.

Ihnen wird vorgeworfen, „systematisch Fehlinformationen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine“ zu verbreiten. Diese beiden Personen dürfen nicht „in ihr Hoheitsgebiet einreisen“. „Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen“ sollen „eingefroren“ werden.

Thomas Röper, Herausgeber des Online-Magazins „Anti-Spiegel“, wertet die Sanktionen als „Aufhebung seiner Bürgerrechte ohne Vergehen, Anklage und Gerichtsurteil“. De facto sei gegen ihn „ein Berufsverbot und eine Enteignung“ verhängt worden. Die Sanktionen seien „reine Willkür“, denn sie würden gegen Personen wegen deren Tätigkeit oder Meinungen verhängt, obwohl beides nicht gegen geltende Gesetze verstoße. Zudem stellt er die Frage, wer festlege, was „Fehlinformationen“ seien?

Der Rechtswissenschaftler Volker Boehme-Neßler bewertete die Maßnahme der EU auf Nachfrage von „Multipolar“ als „europarechtswidrig und hochgradig gefährlich“. Sie verletze 2 „grundlegende europäische Rechte“: das Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf Pressefreiheit. Das Einfrieren von Vermögen verstößt gegen den in Artikel 14 Grundgesetz verankerten Schutz von Privateigentum.

Die USA und die NATO führen Verteidigung immer an als Begründung für die eigene Aggression

-AL Gore, der Vizepräsident der USA (unter Clinton), sagte 2002 in Vorträgen, dass die USA seit 1945 72 (!) Angriffskriege geführt hätten, ohne dass sie jemals angegriffen wurden. Es wurde alles so gedreht, dass der Gegner der Aggressor ist, wobei mehr Menschen zu Tode gekommen sind, als im 2. Weltkrieg (!).

Die letzten Schandtaten sind der Irak-Krieg mit über 1 Mio. Toten und der Afghanistan-Krieg mit über 800.000 Toten und dem Sieg letztendlich der Taliban.

Die Frage sollte sich bei jedem denkenden Menschen sofort stellen: Sind die US-Kriege jetzt „gute Kriege“, weil sie angeblich für Demokratie und Menschenrechte kämpfen? Warum hat der Rest der Welt keine groß angelegten Sanktionen oder andere Bestrafungs-Aktionen gegen den Aggressor USA unternommen? Was ist an dem von Russland begonnenen Krieg so fatal, dass der gesamte Westen so hartnäckig und selbst zerstörerisch an der Ukraine-Unterstützung festhält? Oder handelt es sich hier gar um „den“ Endkampf zweier total entgegen gesetzter Werte-Systeme? Will der Westen seine Weiter-Existenz auf der Vernichtung Russlands aufbauen? Will er gar Russland zwingen, unser so „demokratisches“, „wahrheitsliebendes“, „gerechtes“ und einzig wahres Wertesystem zu übernehmen?

Ad Absurdum: Vergleich der militärischen Stärke NATO – Russland:

Der Wehr-Etat 2023 betrug in Russland 74,8 Mio. U$, in der NATO (ohne USA) 373,5 Mio. U$. (verschiedene Quellen)

In den NATO-Ländern gab es Anfang 2024 ca. 3,39 Mio. aktive Soldaten, ohne USA 1,89 Mio. Russland verfügte zum gleichen Zeitpunkt über rund 1,32 Mio. aktive Soldaten. 2023 verfügte die NATO (ohne USA) über 1772 Kampfflugzeuge, Russland über 679. Hier die Zahlen für 2024 und die gesamte NATO:

Luftstreitkräfte:

Luftwaffe insgesamt: NATO 22’308, Russland 4’814.

Jagdflugzeuge/Abfangjäger: NATO 3’275, Russland 809

Hubschrauber: NATO 8’950, Russland 1’547

Hinzu kommt, dass die Effektivität und Wirkung westlicher Waffensysteme, sowie der Ausbildungsstand der Soldaten einen gegenüber Russland höheren Stellenwert hat. Für einen erfolgreichen Angriffskrieg benötigt man eine 2-3-fache Überlegenheit.

Bei diesem Kräfteverhältnis ist es absolut illusorisch, dass Putin die eigene Macht und die der NATO nicht richtig einzuschätzen weiß. Daher wird er wohl nie auf die Idee kommen, Länder der NATO bzw. EU anzugreifen. Welche Vorteile sollte er haben? Ich weiß nicht, warum überall Putin alles in die Schuhe geschoben bekommt. Auch in Russland gibt es in gewissem Maße eine pluralistische Gesellschaft, so dass auch andere Entscheidungsträger eine Rolle spielen. Aber das scheint alte angelsächsische Tradition zu sein. Im 1. WK war es der Kaiser, im 2. WK war es der Führer, die an allem Schuld waren und weg mussten; und wenn man in den USA das Fernsehen anschaltet, spielen Anti-Deutschland-Filme mit bösen Nazis immer noch eine nicht unerhebliche Rolle. Eine gezielte dauerhafte Rufschädigung im Sinne kognitiver Kriegsführung stellt die wahre Absicht klar.

Die erhobenen Sanktionen schaden der EU mehr wie Russland. Die USA haben die Sanktionen aber wesentlich zurückgefahren.

Was steckt hinter der Aussage von Verteidigungsminister Pistorius, „daß Deutschland in 5 Jahren wehrfähig sein muß?“ Er scheint genaueres über die Aggressionspläne der NATO/USA zu wissen. Welcher Krieg kommt in 5 Jahren auf uns zu? Vielleicht der mit China?

Wenn Trump den Vorschlag der Auflösung der NATO ernsthaft bringt, dann sollten wir in unserem eigenen Interesse sofort zustimmen. Die NATO ist kein Verteidigungs-Bündnis mehr, sondern dient einzig und alleine dem imperialen Expansions-Beherrschungs- und Ausbeutungstrieb der USA/ Globalisten. Ferner ist sie der Gefechtskopf der USA, denn geographisch liegen die europäischen Länder direkt an der Grenze zu Russland. Und ein klein bisschen Provokation genügt, was anscheinend die Europäer nicht einmal merken, und wir, vor allem Deutschland kriegt als erstes was ab: wir sind Aufmarsch- und Logistik-Gebiet Nr.1, wir beherbergen 6 (!) US-Hauptquartiere und in Kürze sollen Atomwaffen tragende Tomahawk-Marschflugkörper in Wiesbaden stationiert werden! In Deutschland sind z.Z. 37.000 US-Soldaten stationiert. Führende US-Militärs gehen schon lange davon aus, daß der 3. Weltkrieg in Europa stattfindet! Sind wir nicht schon mitten drin?

Eine Greenpeace-Studie vom 11.11.24 bescheinigt der NATO eine deutliche Übermacht. Selbst die europäischen NATO-Staaten für sich genommen liegen in Militärbudget, Truppenstärke und Großwaffensystemen weit vor Russland. Obwohl die NATO in konventionellen Streitkräften überlegen ist, bleibt das atomare Potenzial auf beiden Seiten nahezu gleich. Das verdeutlicht, dass die anhaltende Aufrüstungsrhetorik in Deutschland nicht mit dem tatsächlichen militärischen Kräfteverhältnis übereinstimmt. Es wäre besser, wenn Verteidigungsminister Pistorius nicht dauernd mit die Kriegskeule schwingt, sondern die strukturellen Probleme der Bundeswehr anpackt.

Der russischen Armee ist es bisher nicht gelungen, Kiew einzunehmen. Zählt man zu diesen Fakten die aktuellen Schwierigkeiten der russischen Armee hinzu, in der Ukraine entscheidende Fortschritte zu erzielen, ist ein konventioneller Angriff auf europäische NATO-Staaten nicht durchführbar und kann nur als Suizid bezeichnet werden.

Neben Russland, was man zu erledigen hofft, ist es wohl China, dass den Expansions- und Dominanzdrang des Westens befriedigen soll Siehe Rand Papier 2019: War with China. Thinking Through the Unthinkable.

Es ist zu erwarten, daß bei der EU-NATO nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet wird, um Russland wieder so weit zu provozieren, dass irgendetwas als russischer Angriff gewertet wird. Natürlich gilt es auch zu bedenken, dass viele Verantwortliche nur darauf spekulieren, durch solche „Manöver“ ihre Bedeutung und „Leistung“ zu zeigen, auf dass man in der Beförderungs-Struktur einen Sprung nach vorne macht!

Auch die Rüstungsindustrie hat großes Interesse am momentanen Verteidigungs-Boom und möchte in 1. Linie Geld verdienen!

Die Rüstungsüberlegenheit der NATO und die fortgesetzten Aufrüstungsschritte können keine echte Sicherheit schaffen. Vielmehr ist ein grundlegendes Umdenken in der Sicherheitsstrategie erforderlich.

Friedensbemühungen

-Im März 2022, ganz zu Beginn des Konflikts, wurde ein Friedensvertrag mit annehmbaren Bedingungen vorbereitet, der von beiden Seiten, also auch von Selensky akzeptiert wurde. Nach Intervention der USA wurde er von Selensky abgelehnt.

-Boris Johnson, der frühere britische Premier reiste ohne Ankündigung nach Kiew, um den Prozess zu sabotieren. Er sagte zu Selensky: „Sie mögen bereit sein, Frieden zu schliessen, aber wir sind es nicht“ (ukr. Zeitung Ukrajinska Prawda/ US-Zeitung Foreign Affairs). Putin war bereit, den Krieg unter annehmbaren Bedingungen zu beenden.

-Da nach Ansicht der EU-NATO Russland unbedingt verlieren muß, ist eine Vernunftlösung mit dauerhaftem Frieden kaum möglich. Sie möchten dauerhafte Fakten zu ihren alleinigen Gunsten schaffen. Ich sehe im Moment, dass der Krieg durch permanente Uneinsichtigkeit des Westens nur unnötiger Weise verlängert wird. Er provoziert ein Existenz-bedrohendes Szenario für Russland nach dem anderen, so dass Putin ja mit einer scharfen Atombomben-Übung kürzlich dem Westen klargemacht hat, dass seine Grenze erreicht ist.

-Sind das nicht die eigentlichen Kriegsverbrecher? Selenskys permanente rhetorische Aufstachelung in einer aussichtslosen Situation schafft auch weiterhin eine einzige Wüstenlandschaft mit unsäglichem menschlichem Leid in der Ukraine. Das, was jetzt schon zerstört ist, kann kaum so schnell repariert werden. Kampffähige Männer sind in der Ukraine kaum mehr zu finden, dafür gibt es über eine halbe Mio. verkrüppelter Menschen. Viele Bürger haben ihrem Land den Rücken gekehrt und ob sie jemals in diese zerstörten Landstriche zurückkehren werden, scheint ungewiss. Der permanente Vorstoß und die russische Zerstörung werden noch mehr Menschen ins Ausland treiben, da für sie immer weniger Überlebensmöglichkeiten existieren. Wohin werden sie sich wohl überwiegend wenden? Die dummen Deutschen sind willig, ihr eigenes Land mit Bürgergeld-Empfängern aus der Ukraine überfluten zu lassen. Bei so viel Zerstörung und fehlender Bevölkerung ist die Weiterexistenz eines solchen „Staates“ immer weniger wahrscheinlich.

Mit einem diplomatischen Vorstoß hatten die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten Anfang Mai 25 versucht, Moskau unter Druck zu setzen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen hatten bei einem Treffen in Kiew eine 30-tägige, vollständige und bedingungslose Waffenruhe ab Montag als Voraussetzung für Friedensgespräche genannt. Sollte Russland nicht mit den Kampfhandlungen aufhören, würde es Konsequenzen geben.

Man muß es sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, welche Dreistigkeit darin steckt, wenn der eigentliche Aggressor, der Westen, mit einem Ultimatum an den stärkeren, den Frieden herbei zwingt!“ Der Westen wusste, dass auf diese Art und unter diesen Bedingungen, Russland niemals einen Frieden machen würde. Und dann hat man einen Grund zu behaupten, dass Russland den Frieden nicht will! Russland will mit Sicherheit Frieden, aber nicht zu den Bedingungen des Westens. Das sind Verhaltensweisen von Loosern, die ihren Abgang noch mit etwas Brachialem ausschmücken wollen; nicht aber von Ländern, denen es um den Frieden geht!

Die EU-NATO spielen mit dem Feuer, in dieser Situation mit ihren Drohungen und Sanktionen, die Spannungen mit Russland weiter einzuheizen.

Russland reagierte darauf mit einem Vorschlag, direkte Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul führen zu wollen. Selenskij wollte das wieder propagandistisch ausschmücken und verkündete, in Istanbul auf Putin warten zu wollen. Dieser hat niemals angekündigt, dort persönlich Verhandlungen führen zu wollen, ist die Situation doch auf dem Totpunkt mit Null-Chancen auf eine Einigung. Selenskij war klar, daß Putin nicht käme, aber dadurch es möglich wäre, weitere Anschuldigungen gegen Russland, den Frieden nicht zu wollen, sowie eine nur 2.-rangige Verhandlungskommission zu schicken. Er verließ den Verhandlungsort ohne Bereitschaft zu einem ernsthaften Dialog.

Kein Klima für wirkliche Friedensverhandlungen.

Wie kann Russland einem Frieden zustimmen, der unter dem Rahmen der Ausgangssituation 2023 liegt? Russland hat Anspruch darauf, nicht weiterhin von der NATO in seinem Vorgarten bedroht zu werden. Natürlich braucht auch die Ukraine Sicherheitsgarantien.

Das Problem ist, dass die absehbare Niederlage der Ukraine ein irreparabler Imageschaden für die USA und die NATO wäre. Dies könnte Hitzköpfe in Washington und Brüssel dazu bringen, mit der direkten Konfrontation gegen Russland den 3. WK auszulösen. Im Moment sieht vieles danach aus.

(Red.) Und was Dr. Diether Gräf noch nicht zitieren konnte: Eben hat der deutsche Verteidigungschef Carsten Breuer in einem BBC-Interview erklärt, es sei damit zu rechnen, dass Russland die NATO in den nächsten vier Jahren angreift. Zum BBC-Video hier anklicken.

