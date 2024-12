Von Mike Whitney (globalresearch)

Ich bin immer wieder erstaunt über die weit verbreitete Überzeugung, dass das US-Militär allen anderen auf der Welt überlegen ist. Worauf gründet sich dieser Glaube? Die USA haben seit Korea keinen echten Krieg mehr geführt. Niemand im US-Militär hat IRGENDEINE Erfahrung mit hochintensiven Konflikten. —Will Schryver,Militäranalyst

Falls die Vereinigten Staaten einen atomaren „Enthauptungsschlag“ gegen Russland starten, bei dem Präsident Putin und seine Generäle getötet werden, verfügt Russland über ein Backup-System, das automatische Vergeltung üben wird. Das Dead Hand -System ist so konzipiert, dass es von in ganz Russland verteilten Sensoren Daten über Strahlung, Hitze und seismische Aktivitäten sammelt, die einen Atomschlag bestätigen. Falls das System innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine Anweisungen vom Moskauer Kommandozentrum erhält, wird es autonom 4.000 taktische und strategische Interkontinentalraketen auf die Vereinigten Staaten abfeuern und so die vollständige Zerstörung des Landes und die Verbrennung von Hunderten Millionen Amerikanern sicherstellen. Die Botschaft Moskaus ist einfach: „Selbst wenn ein Präventivschlag unseren Führer ausschaltet, wird unsere ‚tote Hand‘ Sie alle trotzdem töten.“ –Dead Hand, Planet Report

Die meisten Amerikaner glauben nach wie vor, dass die Vereinigten Staaten in einem konventionellen Krieg mit Russland die Oberhand behalten werden. Aber das ist schlichtweg falsch. Erstens sind Russlands hochmoderne Raketentechnologie und Raketenabwehrsysteme, denen westliche Waffenhersteller weit überlegen sind. Zweitens kann Russland eine Armee von über einer Million kämpferischer Soldaten aufstellen, die Erfahrung in hochintensiven Kriegen haben und bereit sind, in Zukunft jedem Feind entgegenzutreten, der ihnen gegenübersteht. Drittens verfügen die Vereinigten Staaten nicht mehr über die industriellen Kapazitäten, um Russlands beeindruckende Produktion tödlicher Waffen, Artilleriegeschosse, Munition und hochmoderner ballistischer Raketen Paroli zu bieten. Kurz gesagt, die militärischen Fähigkeiten Russlands sind in den Bereichen, die wirklich zählen, denen der USA weit überlegen: Hightech-Waffen, militärisch-industrielle Kapazitäten und erfahrenes Personal. Um diesen Gesamtpunkt zu verstehen, habe ich Auszüge aus der Arbeit von drei Militäranalytikern entnommen, die diese Angelegenheiten ausführlich erläutern und die dramatischen Mängel des modernen US-Militärs und die Probleme hervorheben, denen es wahrscheinlich gegenüberstehen wird, wenn es einem technologisch fortgeschritteneren und furchterregenderen Gegner gegenübersteht gegenübersteht. Der erste Auszug stammt aus einem Artikel von Alex Vershinin mit dem Titel Die Rückkehr der industriellen Kriegsführung:

Der Krieg in der Ukraine hat bewiesen, dass das Zeitalter der industriellen Kriegsführung noch immer andauert . Der massive Verbrauch von Ausrüstung, Fahrzeugen und Munition erfordert eine groß angelegte industrielle Basis für den Nachschub – Quantität hat immer noch ihre eigene Qualität … Der Munitions- und Ausrüstungsverbrauch in der Ukraine kann nur durch eine groß angelegte industrielle Basis aufrechterhalten werden.

Diese Realität sollte eine konkrete Warnung für die westlichen Länder sein, die ihre militärisch-industrielle Kapazität reduziert und Größe und Effektivität zugunsten der Effizienz geopfert haben . Diese Strategie basiert auf falschen Annahmen über die Zukunft des Krieges und wurde sowohl von der bürokratischen Kultur westlicher Regierungen als auch vom Erbe von Konflikten geringer Intensität beeinflusst. Gegenwärtig verfügt der Westen möglicherweise nicht über die industrielle Kapazität, um einen groß angelegten Krieg zu führen….

Die Kapazität der westlichen Industrie

Der Sieg in einem langwierigen Krieg zwischen zwei nahezu ebenbürtigen Mächten hängt immer noch davon ab, welche Seite die stärkste industrielle Basis hat . Ein Land muss entweder die Produktionskapazität haben, um große Mengen Munition herzustellen, oder über andere Fertigungsindustrien verfügen, die schnell auf Munitionsproduktion umgestellt werden können. Leider scheint der Westen beides nicht mehr zu haben … Bei einem kürzlichen Kriegsspiel mit US-amerikanischen, britischen und französischen Streitkräften waren die nationalen Vorräte an wichtiger Munition nach acht Tagen aufgebraucht …

Fehlerhafte Annahmen

Die erste wichtige Annahme über die Zukunft des Kampfes ist, dass präzisionsgelenkte Waffen den Munitionsverbrauch insgesamt senken, da sie nur einen Schuss zum Zerstören des Ziels benötigen. Der Krieg in der Ukraine stellt diese Annahme in Frage … Die zweite entscheidende Annahme ist, dass die Industrie nach Belieben an- und abgeschaltet werden kann … Leider funktioniert dies nicht für militärische Einkäufe. In den USA gibt es nur einen Kunden für Artilleriegeschosse – das Militär. Wenn die Bestellungen zurückgehen, muss der Hersteller seine Produktionslinien schließen, um Kosten zu sparen und im Geschäft zu bleiben. Kleine Unternehmen könnten sogar ganz schließen. Die Schaffung neuer Kapazitäten ist sehr schwierig, insbesondere da so wenig Produktionskapazität übrig ist, um qualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben … Die Probleme in der Lieferkette sind ebenfalls problematisch, da Unterkomponenten von einem Zulieferer hergestellt werden können, der entweder sein Geschäft aufgibt, wodurch Aufträge verloren gehen oder er für andere Kunden umgerüstet werden muss, oder der auf Teile aus Übersee angewiesen ist, möglicherweise aus einem feindlichen Land …

Abschluss

Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass ein Krieg zwischen ebenbürtigen oder beinahe ebenbürtigen Gegnern die Existenz einer technisch fortgeschrittenen, massentauglichen Produktionskapazität im industriellen Zeitalter erfordert … Damit die USA als Arsenal der Demokratie zur Verteidigung der Ukraine fungieren können, müssen die Art und der Umfang, in dem die USA ihre industrielle Basis organisieren, gründlich überprüft werden … Wenn der Wettbewerb zwischen Autokratien und Demokratien wirklich in eine militärische Phase eingetreten ist, dann muss das Arsenal der Demokratie zunächst seinen Ansatz zur Produktion von Material in Kriegszeiten radikal verbessern . Die Rückkehr der industriellen Kriegsführung , Alex Vershinin, Rusi

Fazit: Die USA verfügen nicht mehr über die industrielle Basis oder die erforderlichen Vorräte, um in einem längeren Krieg zwischen zwei nahezu ebenbürtigen Mächten die Oberhand zu behalten. Einfach ausgedrückt: Einen längeren konventionellen Krieg mit Russland werden die USA nicht gewinnen.

So fasste es der Analyst Lee Slusher kürzlich in einem Twitter-Post zusammen:

…. Die USA hatten praktisch Monopole auf viele entscheidende Fähigkeiten, wie Präzisionswaffen, Nachtsicht, globale Angriffe usw. Ich denke, dass das Ausbleiben hochintensiver Konflikte zwischen den USA und anderen Nationen viel mit diesen Asymmetrien zu tun hatte. Es gab für die USA keine Notwendigkeit, Masse einzusetzen, wenn ihre fortschrittlichen Fähigkeiten – oder auch nur die Drohung damit – ausreichten, um politische Ziele zu erreichen….. Die Liste der Nationen mit fortschrittlichen Fähigkeiten wird immer länger. Gleichzeitig erodieren die westlichen Militärs und Rüstungsindustrien weiter. Der Westen tauschte seine großen stehenden Armeen gegen die Abhängigkeit von amerikanischen Boutique-Fähigkeiten ein, die einst entscheidend waren, heute aber immer alltäglicher werden. Dadurch verlor der Westen seinen technologischen Vorsprung und seine frühere militärische Masse . Diejenigen, die immer noch an die militärische Überlegenheit der USA glauben, erkennen diese Veränderungen nicht. Schlimmer noch, die meisten von ihnen hegen lächerlich unterschätzte Vorstellungen über die russischen militärischen Fähigkeiten. Sie erkennen nicht, dass Russland sowohl einen technologischen Vorsprung als auch militärische Masse hat. Der Ruf des US-Militärs war eine Zeit lang verdient, aber alles ändert sich. Lee Slusher @LeeBTConsulting

Mit den Händlern des Todes dem Armageddon entgegen

Fazit: Amerikas Gegner – Russland, China, Iran – haben die USA in Sachen fortschrittlicher Raketentechnologie, unbemannten Luftfahrzeugen, elektronischer Kriegsführung, hochmodernen Raketenabwehrsystemen usw. entweder eingeholt oder überholt – was die Parität zwischen den Staaten allmählich erhöht und gleichzeitig die Zeit der militärischen Vorherrschaft der USA beendet. Das amerikanische Jahrhundert nähert sich rasch seinem Ende.

Kommen wir nun zu Militäranalyst Nummer 2, Will Schyver, der zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Vershinin kommt, allerdings aus einem etwas anderen Blickwinkel. Sehen Sie sich das an:

Ich bin überzeugter denn je, dass die USA die Lufthoheit über Russland NICHT erlangen könnten – nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr. Niemals. Das wäre einfach nicht möglich. Es wäre eine logistische Herausforderung für die Machtdemonstration, die die derzeitigen Fähigkeiten des US-Militärs bei weitem übersteigen würde.

Die amerikanische Luftwaffe erwies sich als deutlich unterlegen gegenüber der äußerst schlagkräftigen und gut ausgestatteten Luftabwehr der Russen.

So wie derzeit in der Ukraine die Mehrzahl der von HIMARS abgefeuerten GMLRS-Raketen, HARMS-Raketen, ATACMS-Raketen und britischen Storm Shadow-Raketen abgeschossen werden, würde auch die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Präzisions-Langstreckenraketen abgeschossen werden. Die USA würden ihre begrenzten Vorräte dieser Munition in einem vergeblichen Versuch, die russische Schusskraft zu untergraben, sehr schnell aufbrauchen.

Die amerikanische Unterdrückung der feindlichen Luftabwehr würde sich als unzureichend erweisen, um die hochentwickelten, weit verzweigten und hochmobilen Radar- und Raketensysteme der Luftabwehr zu besiegen …

Der Krieg in der Ukraine hat vollkommen klar gemacht, dass alle Arten westlicher Luftabwehrsysteme sogar den jahrzehntealten sowjetischen S-300- und Buk-Systemen unterlegen sind, die die Ukraine ursprünglich stationiert hatte . Und selbst wenn westliche Systeme beeindruckend wären, gibt es sie einfach nicht in annähernd der Anzahl, die für eine glaubwürdige Verteidigung in großem Umfang und Tiefe erforderlich wäre.

Um die Lage noch komplizierter zu machen, könnten die USA aufgrund ihrer geringen Munitionsvorräte und unüberwindbaren Produktionsbeschränkungen einen Luftkrieg gegen Russland oder China höchstens für ein paar Wochen führen.

Darüber hinaus würde der Wartungsbedarf für US-Flugzeuge in einem Szenario mit hochintensiven Gefechten in Osteuropa, im Chinesischen Meer oder im Persischen Golf das unmittelbare Angebot übersteigen. Die Einsatzfähigkeit würde sogar noch weiter sinken als die notorisch miserablen Standards in Friedenszeiten.

Die USA würden buchstäblich schon nach wenigen Tagen eine Einsatzfähigkeitsrate von unter 10 % für die F-22 und F-35 und von unter 25 % für fast alle anderen Plattformen im Bestand feststellen. Das wäre eine große Blamage für das Pentagon … aber kaum eine große Überraschung …

Einfach ausgedrückt: Die US-Luftstreitkräfte als flächendeckendes Unterfangen könnten auf einem regionalen und globalen Schlachtfeld ohne jegliche Toleranz gegenüber einem oder mehreren ebenbürtigen Gegnern nicht aufrechterhalten werden.

In Osteuropa würde Russland NATO-Stützpunkte und Versorgungsrouten zerstören. Die Ostsee und das Schwarze Meer würden zu russischen Seen, auf die die NATO-Schifffahrt nicht vordringen dürfte …

Viele sind davon überzeugt, dass dies unbegründete, hysterische Behauptungen sind. Meiner Ansicht nach diktieren die einfachen militärischen, mathematischen und geografischen Realitäten der Situation diese Schlussfolgerungen, und diejenigen, die sich ihnen widersetzen, sind typischerweise so sehr vom Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus und seinen damit verbundenen Übeln geblendet, dass sie nicht in der Lage sind, die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind….

Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass ein direkter Krieg der USA gegen Russland, China oder den Iran zu einem Krieg gegen alle drei Länder gleichzeitig führen würde.

Und das ist erstaunlicherweise nur eine von vielen harten Wahrheiten, die der #EmpireAtAllCosts-Kult und diejenigen, die seinen wahnhaften Plänen zustimmen, ernsthafter bedenken sollten, während sie weiter auf den Abgrund eines Krieges zusteuern, den sie niemals gewinnen könnten…. Staggering Towards the Abyss, Will Schryver, Substack

Hier gibt es viel zu verdauen, aber im Wesentlichen wägt Schryver Russlands beeindruckende Luftabwehrfähigkeit gegen Amerikas „knappen Munitionsbestand und unüberwindliche Produktionsbeschränkungen“ ab, was darauf schließen lässt, dass eine US-Militäroffensive wahrscheinlich versiegen würde, bevor sie dem Feind ernsthaften Schaden zufügen könnte. Wieder einmal schlussfolgert unser Militäranalytiker, dass die Vereinigten Staaten eine direkte Konfrontation mit Russland nicht gewinnen werden.

Zum Schluss haben wir noch einen längeren Text von Kit Klarenberg zitiert, der eher investigativer Journalist als Militäranalyst ist. In einem Artikel mit dem Titel „ Collapsing Empire: China and Russia Checkmate US Military“ beschreibt Klarenberg detailliert, was er die „unerbittlich düstere Analyse jedes Aspekts der aufgeblähten, verfallenden globalen Kriegsmaschinerie des Imperiums“ nennt. Wenn auch nur die Hälfte von dem, was der Autor sagt, wahr ist, dann können wir ziemlich sicher sein, dass die Eskalation der USA mit Russland der schnellste Weg zu einer militärischen Katastrophe ist, wie sie die Welt seit dem Fall Berlins im Mai 1945 nicht mehr erlebt hat. Schauen Sie selbst:

Am 29. Juli … veröffentlichte die RAND Corporation eine wegweisende Einschätzung des Zustands der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) des Pentagons für 2022 und der aktuellen militärischen Einsatzbereitschaft der USA … Die Ergebnisse sind ernüchternd, eine schonungslos düstere Analyse jedes Aspekts der aufgeblähten, verfallenden globalen Kriegsmaschinerie des Imperiums. Kurz gesagt, die USA sind in keiner sinnvollen Weise auf einen ernsthaften „Wettbewerb“ mit ihren Hauptgegnern „vorbereitet“ – und in jedem Bereich der Kriegsführung verwundbar oder sogar deutlich unterlegen … Die weltweite Dominanz des Imperiums wird im besten Fall als völlig unzureichend, im schlimmsten Fall als geradezu wahnhaft beurteilt.

Aus dem Rand-Bericht:

„Wir glauben, dass das Ausmaß der Bedrohungen, denen die USA ausgesetzt sind, unterschätzt wird und dass sie deutlich schlimmer sind … In vielerlei Hinsicht überholt China die USA … in der Rüstungsproduktion und im Wachstum der Streitkräfte und zunehmend auch der Streitkräftefähigkeit und wird dies mit ziemlicher Sicherheit auch weiterhin tun … [Peking] hat den militärischen Vorteil der USA im Westpazifik durch zwei Jahrzehnte gezielter Militärinvestitionen weitgehend zunichte gemacht. Ohne wesentliche Veränderungen seitens der USA wird sich das Kräfteverhältnis weiterhin zugunsten Chinas verschieben.“

„Die USA sollten zumindest davon ausgehen, dass sie im Falle eines direkten Konflikts mit Russland, China, dem Iran oder Nordkorea von der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe der anderen Länder profitieren werden … Diese neue Ausrichtung der Nationen, die den Interessen der USA entgegenstehen, birgt ein reales Risiko, wenn nicht gar eine Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Konflikt irgendwo zu einem Krieg mit mehreren Kriegsschauplätzen oder einem globalen Krieg ausweiten könnte … Da die Gegner der USA enger zusammenarbeiten als zuvor, müssen die USA und ihre Verbündeten darauf vorbereitet sein, einer Achse aus mehreren Gegnern gegenüberzutreten.“ Kommission für die nationale Verteidigung, Rand

Wie der Bericht der Kommission in allen forensischen Einzelheiten darlegt, wäre Washington in einem solchen Szenario nahezu vollkommen schutzlos und würde wahrscheinlich nahezu sofort besiegt werden. … Es liegt nicht nur daran, dass das Imperium zu dünn über das große Schachbrett verteilt ist, sondern dass es militärisch „nicht über die Fähigkeiten und die Kapazität verfügt, die erforderlich sind, um im Kampf sicher abschrecken und die Oberhand gewinnen zu können.“ …

Die RAND-Kommission kam zu dem Schluss, dass Washingtons „industrielle Verteidigungsbasis“ völlig „nicht in der Lage ist, den Bedarf der USA an Ausrüstung, Technologie und Munition zu decken“, ganz zu schweigen von den Bedürfnissen ihrer Verbündeten. „Ein langwieriger Konflikt, insbesondere in mehreren Kriegsschauplätzen, würde eine weitaus größere Kapazität zur Produktion, Wartung und Aufstockung von Waffen und Munition erfordern“, als derzeit vorhanden ist….

Jahrzehntelang hat das US-Militär „Spitzentechnologie zu seinem entscheidenden Vorteil eingesetzt“. Diese „Annahme einer unbestrittenen technologischen Überlegenheit“ seitens des Imperiums bedeutete, dass Washington „den Luxus hatte, hervorragende Fähigkeiten aufzubauen, mit langen Beschaffungszyklen und geringer Toleranz gegenüber Fehlern oder Risiken“. Diese Tage sind jedoch lange vorbei, da China und Russland „Technologie in zunehmendem Tempo integrieren“ … Amerikas „verteidigungsindustrielle Basis“ bröckelt heute und ist von einer Unzahl schädlicher Probleme durchzogen …

Um diese Probleme anzugehen, fordert die Kommission … die USA nach Jahren des Outsourcings, Offshorings und der Vernachlässigung wieder zu industrialisieren. Es wird kein Zeitrahmen genannt, obwohl es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern würde …

Wir sind in eine seltsame, späte Ära des Imperiums eingetreten, vergleichbar mit der Glasnost-Ära der Sowjetunion, in der Elemente der imperialen Denkfabrik der USA mit blendender Klarheit erkennen können, dass Washingtons gesamtes hegemoniales globales Projekt schnell und unumkehrbar seiner Auslöschung entgegen stolpert… Zusammenbrechendes Imperium: China und Russland setzen US-Militär Schachmatt , Kit Klarenberg, Substack

Wieder einmal werden immer wieder dieselben Kritikpunkte vorgebracht : Unzureichende industrielle Kapazitäten, schwindende Vorräte, „unüberwindbare Produktionsbeschränkungen“ und abnehmende technologische Überlegenheit. Wenn wir diese zu den unzähligen logistischen Problemen hinzufügen, die ein Krieg in Osteuropa mit einer Ad-hoc-Armee unerfahrener Freiwilliger mit sich bringt, die noch nie im Kampfeinsatz waren, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass die Vereinigten Staaten in einem längeren Konflikt mit Russland nicht die Oberhand gewinnen können und werden. Trotzdem feuert Washington weiterhin ATACMS-Raketen auf Russland ab (13 weitere wurden in den letzten zwei Tagen abgefeuert), offenbar in der Annahme, dass es auf die Provokation keine Reaktion geben wird. Trotzdem hegt das NATO-Kommando weiterhin Siegesillusionen, indem es auf präventive „Präzisionsschläge“ auf russisches Territorium drängt und die Aussicht auf einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland begrüßt. Und obwohl sowohl Frankreich als auch Großbritannien damit drohen, Kampftruppen in die Ukraine zu entsenden, weil sie glauben, dass die unaufhaltsame Kriegsentwicklung irgendwie umgekehrt werden kann. Es ist Wahnsinn.

Fünf Jahrhunderte der Vorherrschaft haben eine Kader westlicher Eliten hervorgebracht, die so besoffen von Hybris sind, dass sie nicht sehen können, was für alle anderen schmerzhaft offensichtlich ist: dass das imperiale Modell westlicher Ausbeutung (die „regelbasierte Ordnung“) zusammenbricht und dass rasch neue Machtzentren entstehen. Es scheint nun, dass diese gleichen Eliten bereit sind, die Welt in einen katastrophalen Dritten Weltkrieg zu stürzen, um ihre Macht zu erhalten und andere Nationen daran zu hindern, die Unabhängigkeit und den Wohlstand zu erlangen, die sie verdient haben. Glücklicherweise wird Washington mit diesem Unterfangen scheitern, so wie es mit all seinen anderen Interventionen seit 1945 gescheitert ist. Weil die Vereinigten Staaten nicht mehr über die Technologie, die Arbeitskräfte oder die industriellen Kapazitäten verfügen, die erforderlich sind, um einen Krieg mit Russland zu gewinnen.

Das ist ein völlig neues Spiel.

