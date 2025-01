Warum die Mainstream-Medien in Schwierigkeiten sind

Jacob G. Hornberger (antikrieg)

Wie die meisten wissen, geht es den Mainstream-Medien schlecht, und zwar gewaltig. Seit vielen Jahren gehen die Abonnements und Werbeeinnahmen zurück. Einige der großen Zeitungen konnten nur überleben, weil sie von einem Multimillionär mit seinem eigenen Geld gerettet wurden, der bereit war, die laufenden finanziellen Verluste zu übernehmen.

Warum ist das so? Ich vermute, dass ein wichtiger Grund darin liegt, dass die meisten Amerikaner den Medien einfach nicht trauen. Sie sehen die Medien nur noch als inoffizielles Sprachrohr der Bundesregierung, insbesondere der für die nationale Sicherheit zuständigen Abteilung der Regierung, die das Sagen hat.

Ein gutes Beispiel für dieses Phänomen ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Nach offizieller Darstellung handelte es sich dabei um einen unprovozierten Angriffskrieg, ähnlich wie bei der unprovozierten Invasion und dem Angriffskrieg der US-Regierung gegen den Irak.

Die unbestrittenen Beweise belegen jedoch zweifelsfrei das Gegenteil. Die Beweise belegen, dass die NATO nach der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes weiter bestand, was, gelinde gesagt, recht ungewöhnlich war. Denn der angebliche Grund für die Gründung der NATO war, Westeuropa vor einem Angriff der Sowjets zu schützen.

Schlimmer noch, die NATO begann sich nach Osten zu bewegen, nahm ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes auf und bewegte sich unaufhaltsam in Richtung der russischen Grenze. Und dies geschah unter Missachtung der Versprechen, die US-Politiker russischen Politikern gegeben hatten, dass dies niemals geschehen würde.

Während des gesamten Aufnahmeprozesses erklärten russische Politiker immer wieder: „Hört auf. Hört auf, eure Raketen, Truppen, Waffen, Panzer und Militärbasen näher an unsere Grenze zu bringen“. Aber die US- Politiker, die über die NATO operierten, weigerten sich, dies zu verhindern. Sie rückten immer weiter nach Osten vor, bis sie schließlich damit drohten, die Ukraine zu absorbieren.

Als sie mit ihrer Absorptionskampagne fortfuhren, wussten die US-Beamten genau, wie Russland reagieren würde. Es würde die gleiche Reaktion sein, die die USA hatten, als die Sowjets ihre Atomwaffen auf Kuba installierten. Hätten sich die Sowjets geweigert, diese Atomwaffen abzuziehen, wären die USA in Kuba einmarschiert, so wie die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, um zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird.

Wie um alles in der Welt kann die Aufnahmekampagne der NATO nicht als Provokation betrachtet werden? Wenn das keine Provokation ist, weiß ich nicht, was das ist. Und lassen Sie uns nicht vergessen: Die US-Regierung hat 1979 genau das Gleiche getan, als sie die Sowjets zum Einmarsch in Afghanistan provozierte, um ihnen „ihr eigenes Vietnam“ zu geben. Der nationale Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski gestand stolz, dass sie das getan haben. Als Zehntausende russischer Soldaten auf dem afghanischen Schlachtfeld starben, jubelten die US-Politiker, genauso wie sie über die „Degradierung“ der russischen Armee in der Ukraine durch den Tod Zehntausender russischer Soldaten jubeln.

Dennoch findet man in den Mainstream-Medien immer wieder das offizielle Narrativ über Russlands angeblich „unprovozierten“ Einmarsch in die Ukraine. Warum sollte man angesichts dessen einer Zeitung vertrauen, die diese offizielle Darstellung wiederholt, anstatt die Wahrheit darüber zu drucken, was die US-Regierung und die NATO getan haben, um die Invasion zu provozieren, und gleichzeitig die offizielle Darstellung zu verurteilen?ndeten und Partner müssen der Ukraine weiterhin zur Seite stehen und ihre Hand für die Verhandlungen stärken, die eines Tages Herrn Putins Angriffskrieg beenden werden.“

Kein Wort darüber, was die USA und die NATO mit ihrer Absorptionskampagne getan haben, um die Invasion zu provozieren.

Gestern, am 30. Januar, veröffentlichte die Times diesen Kommentar des langjährigen Kolumnisten Nicholas Kristof über die Anhörung zur Bestätigung von Tulsi Gabbard: „Auf die Frage, wen sie für den Krieg in der Ukraine verantwortlich macht, sagte Gabbard unverblümt: ‚Putin hat den Krieg in der Ukraine begonnen.‘ Nach ihrem früheren Geschwätz über Russlands ‚legitime Sicherheitsbedenken‘ und in einer Anhörung voller Ausflüchte war das ein beruhigendes Eingeständnis einer Realität, die für alle offensichtlich sein sollte.“

Gabbards Verweis auf Russlands „legitime Sicherheitsbedenken“ bezüglich der US-Atomwaffen, Truppen und Panzer an seiner Grenze ist also nichts weiter als „Geschwätz“. Ich bin bereit zu wetten, dass Kristof und die Times die „legitimen Sicherheitsbedenken“ der US-Regierung während der Kubakrise nicht als „Geschwätz“ bezeichnen würden.

Ebenfalls gestern veröffentlichte die Times einen Bericht über Gabbards Anhörung, in dem es heißt: „Russlandexperten und Geheimdienstexperten haben häufig bemerkt, dass Frau Gabbard immer wieder Positionen vertritt, die russische Interessen verteidigen oder die Vereinigten Staaten als Schurken darstellen. Sie beschuldigte die NATO und die Biden-Administration, die russische Invasion in der Ukraine vor fast drei Jahren provoziert zu haben, weil sie „Russlands legitime Sicherheitsbedenken“ nicht respektiert hätten.

Die Wahrheit über das Fehlverhalten der US-Regierung aufzuzeigen, ist also gleichbedeutend mit „Verteidigung russischer Interessen“. Man beachte auch, wie die Times die Vereinigten Staaten und die US-Regierung in einen Topf wirft, als wären sie ein und dieselbe Sache. Tatsache ist, dass die US-Regierung manchmal ein Schurke ist. Ein Beispiel: Der unprovozierte Einmarsch der USA in den Irak und der nicht erklärte Angriffskrieg gegen den Irak. Ist das Aufzeigen dieses schurkischen Verhaltens eine „Verteidigung russischer Interessen“? Man beachte auch, wie der Journalist Gabbard implizit verunglimpft, wenn sie darauf hinweist, was die NATO getan hat, um den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu provozieren.

Natürlich begann das Misstrauen gegenüber den Mainstream-Medien nicht erst mit ihrer Wiederholung der offiziellen Darstellung der russischen Invasion in der Ukraine. Es reicht viel weiter zurück – zum Beispiel bis zur Operation Mockingbird, als ein Großteil der Mainstream-Presse bereitwillig und eifrig in den Dienst der CIA gestellt wurde, um Amerika vor den Russen und den „gottlosen Kommunisten“ zu retten, die angeblich hinter uns her waren.

Und es reicht auch bis zum Kennedy-Attentat zurück, als die Mainstream-Medien die lächerliche offizielle Darstellung des Einzeltäters blind akzeptierten und sich weigerten, eine ernsthafte Untersuchung durchzuführen, die dieser Darstellung widersprechen würde.

Denken Sie zum Beispiel daran, als das Assassination Records Review Board in den 1990er Jahren entdeckte, dass im Rahmen der JFK-Autopsie zwei Gehirnuntersuchungen durchgeführt worden waren, von denen die zweite unmöglich JFKs Gehirn gewesen sein konnte. Würden Sie nicht denken, dass dies etwas wäre, das die Mainstream-Presse untersuchen würde, wenn auch nur ein bisschen? Nö. Hier ist nichts, Leute. Lasst uns weitermachen. Ein einsamer Verrückter hat es getan. Das ist alles, was Sie wissen müssen.

Oder denken Sie an die Soldaten, die während des House Select Committee on Assassinations in den 1970er Jahren von ihrem Schweigegelübde entbunden wurden. Sie gaben an, dass sie den Leichnam des Präsidenten heimlich in einem billigen Transportsarg in die Leichenhalle von Bethesda trugen, und zwar mehr als eine Stunde vor der offiziellen Einlieferungszeit des Dallas-Sarges, in den der Leichnam des Präsidenten im Parkland-Krankenhaus in Dallas gelegt worden war.

Müsste man nicht meinen, dass eine der großen Zeitungen dies untersuchen würde? Warum sollten Soldaten eine solche Geschichte erfinden? Nö. Lasst uns weitermachen, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Das war ein einsamer Idiot. Das ist alles, was Sie wissen müssen.

Das Internet war offensichtlich der schlimmste Feind der Mainstream-Medien. Das liegt daran, dass die Menschen jetzt in der Lage waren, Websites, Podcasts, Videos und andere Dinge zu entdecken, die bereit waren, ihnen die Wahrheit über die Schurkerei ihrer eigenen Regierung zu sagen. Seitdem haben die Mainstream-Medien Probleme.

