Warum die El Gordo Sommerlotterie immer mehr Spieler begeistert

Beim Begriff El Gordo denken die meisten Menschen erst einmal an die beliebte Weihnachtslotterie in Spanien, doch mittlerweile hat das Glück auch im Sommer Einzug gehalten. Während der heißen Monate sorgt die El Gordo Sommerlotterie für den großen Traum vom finanziellen Glück. Die Teilnahme wird immer beliebter und bei seriösen Online-Lottoanbietern wie Lottoland ist sie möglich.

Der Dicke wartet jetzt auch im Sommer

El Gordo bedeutet übersetzt so viel wie „der Dicke“ und bezieht sich auf das Volumen des Jackpots, der normalerweise kurz vor Weihnachten ausgespielt wird. Doch mittlerweile wartet das große Glück auch im Sommer, in Form der El Gordo Sommerlotterie, die über seriöse Anbieter wie Lottoland auch außerhalb Spaniens spielbar ist.

Das Prinzip ist genauso wie im Winter, die fünfstellige Losnummer entscheidet darüber, wer zum Millionär wird und wer nicht. In der Regel gewinnt jedes dritte Los einen Preis. Die Ausschüttungsquote ist ähnlich hoch wie während der Wintermonate.

So funktioniert El Gordo im Sommer

Wenn man sich über den seriösen Lottoland Anbieter registriert hat, steht der Teilnahme an der Ausschüttung nichts mehr im Wege. Die Sommerlotterie schüttet 70 Prozent der Einnahmen aus, die durch den Loskauf entstanden sind. Sämtliche andere Millionenlotterien haben das Nachsehen, diese hohe Quote ist einzigartig.

Glück für die Spanier, aber auch für Menschen aus anderen Ländern. Sie jubeln im Winter bei El Gordo und haben nun auch im Sommer die Chance auf einen dicken Millionengewinn.

Der Hauptpreis liegt bei zwei Millionen Euro, allerdings werden insgesamt bis zu 140 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Ziehung findet nicht im Winter, sondern im Hochsommer (Juli) statt und wird in Spanien direkt live übertragen.

Um mitzuspielen, können Teilnehmer einen Losanteil oder gleich ein ganzes Los kaufen. Es ist üblich, nur mit Losteilen zu spielen, um die Investitionskosten geringer zu halten.

Viele Gewinnklassen mit guten Chancen

Die spanische Sommerlotterie ist auf 17 Gewinnklassen aufgeteilt, jede zahlt unterschiedliche Preise aus. Der Hauptgewinn ist auch hier „El Gordo“. Wer ihn gewinnt, kann sich über einen Gewinn von zwei Millionen Euro freuen. Anders als beim klassischen Lotto sind die Chancen höher, denn die Anzahl der verkauften Lose ist limitiert.

Auch außerhalb des Hauptgewinns gibt es viele weitere Gewinnklassen mit attraktiven Geldpreisen.

Wer beispielsweise die ersten drei oder letzten drei Stellen analog zur Losnummer des Hauptpreises hat, gewinnt 1.000 Euro. Obwohl es sich dabei um einen recht kleinen Gewinn handelt (verglichen mit dem Hauptpreis), ist die Freude bei den Spaniern riesig. Für 1.000 Euro ist ein schöner Sommerurlaub möglich und ein warmer Geldregen tut auch bei hohen Temperaturen gut.

Dank Lottoland auch in Deutschland verfügbar

Schon durch die Teilnahmemöglichkeiten an der spanischen Weihnachtslotterie hat sich der seriöse und lizenzierte Lotterieanbieter Lottoland einen Namen gemacht. Er bietet Spielern aus Deutschland und vielen anderen Ländern aber auch die Möglichkeit, an der Sommerlotterie teilzunehmen und das ganz ohne eine Reise nach Spanien.

Die Tippabgabe auf die Lotterie ist bequem online möglich. Wenn dann ein großer Gewinn wartet, hat man die Chance noch diesen Sommer zum Traumurlaub nach Spanien aufzubrechen.

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