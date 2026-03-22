Warum Deutschland legitimes Ziel für iranische Vergeltung ist

von Jochen Mitschka (tkp)

Manche Deutsche haben es noch nicht verstanden. Deutschland unterstützt eine völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und macht sich wieder einmal mitschuldig, wird dadurch legitimes Ziel für iranische Raketen.

Der iranische Botschafter in Deutschland bat Berlin um Aufklärung über die Rolle des Luftwaffenstützpunkts Ramstein im Krieg. Die Frage war direkt: Wird der größte amerikanische Militärstützpunkt in Europa zur Koordinierung, Planung oder Unterstützung von Angriffen gegen den Iran genutzt? Denn wenn ja, ist Deutschland keine neutrale Partei, die einen Krieg vom anderen Mittelmeer aus beobachtet. Deutschland ist ein aktiver Teilnehmer, dessen Territorium die Bombardierungen ermöglicht.

Die rechtliche Basis des Irans

Der Botschafter berief sich auf eine iranische Forderung nach Klarstellung gemäß UN-Resolution 3314, die Aggression auch als die Bereitstellung von Territorium durch einen anderen Staat für Angriffe gegen einen Drittstaat definiert. Die rechtliche Formulierung ist präzise.

Koordiniert das Combined Air Operations Centre in Ramstein Zieldaten, Betankungspläne oder die Verteilung von Geheimdienstinformationen für Angriffe auf iranisches Territorium, ist das deutsche Staatsgebiet Teil der Angriffskette.

Die Definition der Resolution 3314 verlangt nicht, dass Deutschland die Waffe abfeuert. Sie verlangt lediglich, dass Deutschland das Territorium bereitstellt, von dem aus die Waffe gelenkt wird.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius erwiderte, es gebe derzeit keinen Grund, die Rechtmäßigkeit der Nutzung von Ramstein anzuzweifeln. Die Formulierung „derzeit“ erfülle dieselbe Funktion wie die Formulierung „angemessene Bemühungen“ in der Erklärung der sieben Nationen: Sie erhalte eine Option, ohne Zugeständnisse zu machen. Er fügte hinzu, Deutschland werde sich an diesem Krieg nicht beteiligen, höchstens in Form von Schutz oder materieller Unterstützung.

Die Formulierung „höchstens in Form von Schutz oder materieller Unterstützung“ ist ungewöhnlich. Materielle Unterstützung eines Kriegspartei, die von eigenem Territorium aus Luftangriffe durchführt, ist eine Beteiligung. Die von Pistorius vorgenommene Unterscheidung zwischen Kriegsteilnahme und materieller Unterstützung des am Krieg beteiligten Landes existiert im Völkerrecht nicht. Sie existiert in der innenpolitischen Kommunikation, wo sie es der deutschen Regierung ermöglicht, ihren Wählern zu versichern, dies sei nicht ihr Krieg, während sie gleichzeitig das Luftoperationszentrum beherbergt, das diesen Krieg erst ermöglicht.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas brachte die Spannungen am 19. März deutlich zum Ausdruck. Sie sagte, der Krieg sei von den USA und Israel ohne Konsultation der EU und trotz der Appelle des Blocks zur Zurückhaltung begonnen worden. Dann sagte sie den Satz, der Europas Position ehrlicher zum Ausdruck brachte als jede diplomatische Erklärung: „Dies ist nicht Europas Krieg. Wir sind Verbündete Amerikas, aber wir verstehen deren jüngste Vorgehensweise nicht wirklich.“

Dieses Eingeständnis ist aufschlussreich. Europas ranghöchste außenpolitische Beamtin erklärte öffentlich, dass der engste Verbündete des Kontinents einen großen Krieg begonnen habe, ohne seinen Partnern dessen strategische Logik zu erläutern. Die Verbündeten verstanden die Vorgehensweise nicht. Sie wurden nicht konsultiert. Nun tragen sie die Folgen: Benzinpreise verdoppeln sich, Lebensmittelpreise steigen, die Zahl der Flüchtlinge aus dem Libanon erreicht eine Million, und ein iranischer Diplomat fragt, ob deutsches Territorium Teil der Zielinfrastruktur sei.

Ramstein ist kein unbedeutender Stützpunkt. Es ist das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika. Hier befindet sich das 603. Luftoperationszentrum, das die Führung und Kontrolle aller US-amerikanischen und NATO-Luftoperationen im europäischen und afrikanischen Einsatzgebiet übernimmt. Der Stützpunkt verarbeitet Geheimdienstinformationen, koordiniert die Luftbetankung und dient als Logistikdrehscheibe für US-Militäroperationen, die sich vom Nordatlantik bis zum Indischen Ozean erstrecken. Ob es für iranspezifische Operationen genutzt wird, ist eine Tatsachenfrage, die die Bundesregierung bewusst nicht direkt beantwortet.

Die Trennwand zwischen Europa und dem Iran-Krieg hat ein amerikanisches Tor. Es befindet sich in Rheinland-Pfalz und heißt Ramstein. Und der Iran hat öffentlich gefragt, wer hindurchgeht. (Quelle)

(Visited 20 times, 20 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …