Warum der Iran die USA so aufregt

M. Reza Behnam (antikrieg)

Wenn man die diplomatischen Briefings, die Anhörungen im Kongress und die endlosen Nachrichtensendungen über Zentrifugen, regionale Stellvertreterkriege und Cyberangriffe beiseite lässt, stößt man auf einen wunden Punkt.

Was die USA an der Islamischen Republik wirklich beunruhigt, sind nicht ihre Politik, ihre Rhetorik oder gar ihre nuklearen Ambitionen. Es ist Irans Dreistigkeit, sich völlig außerhalb des amerikanischen Einflussbereichs zu bewegen – und damit Erfolg zu haben.

Wenn man alle diplomatischen Vorwände beiseite lässt, wird deutlich, dass eine Großmacht nicht Milliarden von Dollar ausgibt, regionale Kriege führt und die globalen Märkte aus dem Gleichgewicht bringt, nur um sich aus rein formalistischer Treue zu internationalen Regeln oder Nichtverbreitungsverträgen zu empören.

Im Konflikt mit den USA geht es nicht um das, was der Iran in seinen Zentrifugen hat. Vielmehr geht es darum, was Teheran für eine Hegemonialmacht repräsentiert, die ein „Nein“ nicht akzeptiert und eine Welt, die nicht unter ihrer Kontrolle steht, nicht dulden kann.

Wäre der bloße Besitz von angereichertem Uran oder Atomsprengköpfen die ultimative rote Linie, sähe das Bild der amerikanischen Feindseligkeiten völlig anders aus.

Die Erklärung des „Überschreitens der nuklearen Schwelle“ hält der Last offensichtlicher globaler Widersprüche nicht stand. Washington hat beispielsweise Wege gefunden, mit anderen Atommächten zu koexistieren, zu kooperieren oder gar Partnerschaften einzugehen; von historischen Übereinkünften gegenüber Pakistan und Indien über das Dulden von Israels nicht deklariertem Atomwaffenarsenal bis hin zu einem pragmatischen, wenn auch angespannten Kurs gegenüber China und Nordkorea.

Im Vokabular der globalen Supermächte ist Nachgiebigkeit die Währung. Washington toleriert erbitterte Feinde, solange diese letztendlich kapitulieren; und es duldet brutale Verbündete, solange diese sich der amerikanischen Vorherrschaft unterwerfen. Was ein Imperium am meisten fürchtet, ist ein unkooperatives, selbstständiges Land, das sich weigert, in die Knie zu gehen, und dennoch nach Jahrzehnten totaler wirtschaftlicher Belagerung hartnäckig überlebt.

Der wahre Grund, warum der Iran dem amerikanischen außenpolitischen Establishment so sehr auf die Nerven geht und warum er zu dessen Hauptziel geworden ist, hat wenig mit Atomwaffen zu tun, sondern alles mit Souveränität, Geografie und der Architektur der US-Hegemonie.

Jahrzehntelang galt in der Nachkriegsordnung eine einfache, ungeschriebene Regel: Entweder man passte sich der von den USA geführten Weltordnung an oder man wurde ausgeschlossen und isoliert. Die meisten Nationen, die sich zunächst weigerten, hatten kaum eine andere Wahl, als sich zu integrieren, gefangen im Gewicht einer dollarbasierten Weltwirtschaft. Schwierige Staaten wurden entweder annektiert, man versuchte, sie in Klientelstaatenbeziehungen einzubinden, oder sie wurden streng überwacht.

1979 beging der Iran das Unverzeihliche. Er rebellierte und institutionalisierte eine erfolgreiche, unmissverständliche ideologische Revolution, die die US-amerikanisch-israelische Hegemonie ausdrücklich ablehnte und eine dauerhafte politische Struktur errichtete, die explizit im Antiimperialismus und Antizionismus verwurzelt war. Stolz erklärte er, dass ein Staat im Nahen Osten sein eigenes Schicksal außerhalb des westlichen Rahmens gestalten könne.

Seitdem haben sich Generationen von US-Politikern davon überzeugt, dass vernichtende Wirtschaftssanktionen, diplomatische Exkommunikation, Attentate und verdeckte Sabotage unweigerlich zu einem Volkszusammenbruch oder dem Zusammenbruch des Regimes führen würden.

Washingtons Frustration hat sich nur noch verstärkt, da diese Strategie gescheitert ist.

Stattdessen hat sich der Iran angepasst. Er entwickelte eine Kultur der Selbstversorgung und wandte sich dem Osten zu; er bewies damit, dass eine Nation auch außerhalb des westlichen Finanzmodells überleben kann. Washington betrachtete Irans Widerstandsfähigkeit nicht nur als politische Herausforderung, sondern als gefährlichen ideologischen Präzedenzfall.

Ein Blick auf die Karte genügt, um Washingtons Besessenheit vom Iran zu verstehen.

Geografie ist Schicksal; und Irans geografische Lage ist das größte Problem des US-Imperiums.

Direkt über der Straße von Hormus gelegen, befindet sich der Iran an einem der wichtigsten maritimen Knotenpunkte der Erde – der „flüssigen Kehle“, durch die täglich gewaltige Mengen der weltweiten Energie fließen.

Fast ein Jahrhundert lang beruhte die „Pax Americana“ in der Region auf einer chauvinistischen Prämisse: Das US-Militär sollte die globalen Gemeingüter überwachen, Energieengpässe kontrollieren und die Bedingungen des regionalen und globalen Handels diktieren.

Die Islamische Republik hat sich dieser Annahme widersetzt und weigert sich, den USA die Herrschaft über ihr Hinterland zu überlassen. Um ihre Souveränität und regionale Vormachtstellung zu sichern, hat Teheran eine starke asymmetrische Militärkapazität entwickelt.

Für eine Supermacht, die an die unangefochtene Dominanz über alle Ozeane und Lufträume gewöhnt ist, stellt eine „unkontrollierte“ Militärmacht, die die globale Energieversorgung kontrolliert, ein unstillbares Problem dar.

Washington hat seine regionale Hegemonie durch Sicherheitsbündnisse mit Israel und arabischen Streitkräften gefestigt. Als Reaktion darauf entwickelte der Iran seine eigene Sicherheitsarchitektur und ein Gegengewicht zur US-amerikanisch-israelischen Dominanz durch ein Netzwerk nichtstaatlicher Akteure und regionaler Allianzen – die „Achse des Widerstands“ (Libanon, Irak, Jemen und Syrien, bevor Präsident Baschar al-Assad 2024 gestürzt wurde).

Wie auch immer man die „Achse des Widerstands“ definiert, sie war ein Meisterstück strategischer Staatskunst, das die Ambitionen Washingtons und Tel Avivs fast immer grundlegend gebremst hat.

Der Iran und die USA verfolgen in der Regionalpolitik grundverschiedene Weltanschauungen.

Washington agiert wie ein unverzichtbarer globaler Manager und Machthaber. Es gibt die Regeln für die Welt vor und erwartet, dass jedes andere Land sie bedingungslos befolgt. Der Iran hingegen agiert aus einer stark nationalistischen, zivilisatorischen Perspektive heraus, die ausländische Kontrolle als existenzielle Beleidigung auffasst.

Der Iran weigert sich, die Rolle des geächteten regionalen Außenseiters zu spielen und auf die Erlaubnis des Westens zur Teilnahme zu warten. Für die Vereinigten Staaten von Amerika würde ein erfolgreicher iranischer Widerstand und die Festigung seiner regionalen Macht das Ende ihrer Kontrolle über den Nahen Osten bedeuten.

Im Kern geht es bei Amerikas Frustration über den Iran nicht um dessen nukleares Potenzial, sondern um dessen Unabhängigkeit. Der Iran ist ein bleibendes Beispiel dafür, dass es trotz aller Flugzeugträger, Wirtschaftsblockaden und diplomatischen Macht einer globalen Supermacht immer noch Orte auf der Erde gibt, die dem Imperium die Stirn bieten und Nein sagen.

erschienen am 21. August 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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